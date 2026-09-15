Informe | Pablo Hernández, año I: El nacimiento de un gran entrenador

El aficionado del CD Castellón está disfrutando de un privilegio: presenciar la historia en directo. Uno de los hechos que marcarán esta etapa feliz de los albinegros es sin duda el nacimiento de un entrenador. Y no es uno cualquiera: es Pablo Hernández, uno di noi.

El 16 de septiembre del 2025, el Castellón destituyó a Johan Plat. Ese mismo día, nombró a Pablo Hernández entrenador interino. Toda su experiencia como técnico jefe se limitaba a un curso en el filial albinegro. Al mando del B, Pablo ya se había dejado notar: fue campeón y logró un ascenso histórico a Segunda RFEF.

Pero en el fútbol profesional, y a pesar de una sobresaliente carrera internacional como jugador, el Pablo Hernández entrenador era una incógnita por descubrir. Ya no. Un año después de la toma de posesión lo apuntan los resultados y lo subraya, además, la manera de conseguir esos resultados.

El partido de Girona fue el 45º que ha dirigido Pablo al Castellón en competición oficial. En Montilivi sumó su victoria número 24. El balance es extraordinario. 42 de esos partidos corresponden a la Liga regular: Pablo Hernández ha acumulado 83 puntos, casi dos por partido (1,97). El dato es una barbaridad en una categoría que se caracteriza por la igualdad. Los números se revelan aún más estratosféricos si se comparan con los obtenidos por los antecesores en el cargo. En 24 partidos, Johan Plat cosechó una media de 1,08 puntos por encuentro. En 23, en Segunda, Dick Schreuder consiguió 1,26. Ambos quedan muy lejos de los registros de Pablo.

Voulgaris conversa con Pablo Hernández en la Ciudad Deportiva Globeenergy. / GABRIEL UTIEL

Hace justo un año, el castellonense tomó las riendas de un Castellón que no había ganado. El equipo de Plat apenas sumó dos puntos en las primeras cinco jornadas. Pablo debutó en la sexta, venció y convenció. Tras un inicio fulgurante superó un valle de resultados y en noviembre llegó la ratificación. Aquel equipo que no ganaba a nadie se convirtió en una de las sensaciones del campeonato. Se codeó con los gigantes, revalorizó futbolistas y compitió el play-off. En junio, se formalizó la renovación.

El crecimiento

Con contrato hasta junio del 2029, Pablo Hernández es a sus 41 años uno los jóvenes entrenadores nacionales más cotizados. El crecimiento del club está produciéndose al mismo tiempo que su crecimiento como entrenador. Es una de las bendiciones del proyecto que encabeza Haralabos Voulgaris, que está sirviendo para que Pablo se saque una espina clavada. Lo que no pudo hacer como futbolista lo quiere hacer como entrenador ahora.

Un cuento de hadas

La historia de Pablo Hernández con el Castellón no se entiende sin los vínculos emocionales. Hijo y nieto de una familia de orelluts, fue canterano e hizo todo lo posible para no retirarse sin vestir la camiseta albinegra. Antes ya había intervenido económicamente para evitar la desaparición del club, en 2017. Por todo ello, entre otros motivos de peso que le hacen ser especialmente querido en Castalia, lograr el objetivo que Pablo persigue hoy, el ascenso a Primera, serviría de cuento de hadas.

Pablo Hernández, junto a uno de sus hijos, tras su último partido en el SkyFi Castalia como profesional. / KMY ROS

Por el momento, Pablo cumple un año reforzado por un sobresaliente inicio en su segunda temporada. El Castellón es líder y sigue creciendo. Recordemos que igual que el qué está deslumbrando el cómo. Otra bendición: la filosofía futbolística de Pablo Hernández coincide con la idea del club.

Noticias relacionadas

El propio Pablo Hernández, en su primera entrevista como entrenador del Castellón, explicó las líneas maestras de su fútbol en Mediterráneo: «Mi idea pasa por tener el control del juego, lo que para mí no significa tener demasiada posesión si esas posesiones son lejos de la portería contraria. Me veo muy reflejado en lo que es este Castellón: jugar en campo contrario, presionar alto, crear muchas ocasiones... Me gusta el fútbol ofensivo, asumiendo riesgo en defensa, pero con equilibrio. Para mí la clave en el fútbol es jugar el mayor tiempo posible en campo contrario y es algo que hacemos muy bien». Es fácil decirlo. Lo difícil es hacerlo. Y lo está logrando.