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El 'tuit' viral del Granada... con la espectacular aparición del CD Castellón: "A veces se me olvida"

La entidad granadina se suma a la tendencia musical del momento en redes sociales con un montaje humorístico que sorprende a los seguidores del conjunto albinegro

Captura del video.

Captura del video. / Mediterráneo

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Alberto Campos

Castellón

El Granada CF se ha apuntado al fenómeno viral del momento y lo ha hecho con el CD Castellón como inesperado protagonista. El club nazarí ha utilizado en sus redes sociales uno de los videos que más está triunfando actualmente en redes, para realizar un montaje en clave de humor relacionado con la actualidad de la LaLiga Hypermotion.

La publicación del Granada no ha tardado en llamar la atención. El club ha aprovechado el tirón de una canción que se ha convertido en un auténtico fenómeno en las últimas semanas y que se está multiplicando en vídeos de todo tipo en plataformas.

El tema, que originalmente es una canción del grupo Bromas Aparte e interpretada junto a Ana Mena (Dama y Vagabundo), se ha instalado entre los videos más reconocibles del momento gracias a un estribillo especialmente pegadizo y a la magnífica interpretación de uno de las personas que salen en el vídeo, coloquialmente conocido como El Gafas.

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El Granada ha querido llevar este fenómeno a su terreno con un montaje en el que repasa, con mucho sentido del humor, cómo está viviendo cada equipo el arranque de la Liga, en la antesala de la sexta jornada de la competición. Y en medio de ese contenido aparece, casi al final y de manera súbita, el CD Castellón. Como líder de la competición, nadie lo está pasando mejor.

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