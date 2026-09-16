El youtuber Jordi Wild se quita el sombrero ante el Castellón: "Cuidadito, este año es el año eh. Este año sube, es el equipo top"

El CD Castellón está volando en el inicio de curso ha vuelto a llegar hasta The Wild Project. Jordi Wild regresó o de vacaciones para estrenar una nueva temporada de uno de los pódcast más populares de España y, entre los numerosos asuntos abordados durante más de cinco horas de tertulia, hubo tiempo para mirar hacia Castalia. Y no precisamente de pasada.

El creador de contenido se acordó del CD Castellón nada más reencontrarse ante las cámaras con Nacho Amela, castellonense y realizador y editor habitual de The Wild Project. Una relación profesional que desde hace años provoca bromas recurrentes alrededor del conjunto albinegro.

«Nacho, ¿el Castellón para arriba o para abajo? ¿Cómo va, líder?», lanzó Jordi Wild. La conversación no tardó en subir de revoluciones. «Vámonos para Castellón. Este año sí», añadió entre risas, antes de que en la mesa surgiera una advertencia muy relacionada con lo sucedido la pasada temporada: «Sí, porque como no suba directo no va a subir nunca».

Fue entonces cuando Albert Gil, uno de los participantes en la tertulia, puso la puntilla: «Las eliminatorias no es lo vuestro, ¿eh?». Una pulla que hizo referencia al último play-off de ascenso, en el que el Castellón quedó eliminado frente al Almería después del 1-1 de la ida en Castalia y del 3-2 de la vuelta en tierras andaluzas. Además de otras eliminatorias en el pasado.

«Es el equipo top ahora»

Pero Jordi Wild fue todavía más allá. Lejos de quedarse únicamente en la broma, el popular youtuber terminó lanzando su particular pronóstico sobre el futuro albinegro: «Es el equipo top ahora, es el equipo top. Cuidadito, este año es el año, ¿eh? Este año sube el Castellón».

Y lo cierto es que el comentario llega con el conjunto de Pablo Hernández en pleno vuelo. Después de cinco jornadas, el Castellón lidera LaLiga Hypermotion con 13 puntos de 15 posibles, cuatro victorias, un empate y ninguna derrota. Los albinegros han marcado siete goles y únicamente han recibido dos, después de reforzar su primera posición con la remontada del pasado sábado ante el Girona en Montilivi (1-2).

El momento se produjo en el episodio 381 de The Wild Project, publicado el 10 de septiembre con motivo del regreso de Jordi Wild tras las vacaciones. Su canal cuenta actualmente con alrededor de 7,32 millones de suscriptores en YouTube, una dimensión que multiplica la repercusión de un nuevo guiño al fútbol castellonense.

Momento en el que Jordi Wild besa la bandera de Castelló. / Mediterráneo

Una vieja conexión con Castalia

Porque esta no es, ni mucho menos, la primera vez que Jordi Wild y el Castellón cruzan sus caminos. Nacho Amela, castellonense y reconocido seguidor albinegro, lleva años introduciendo al club en las conversaciones del programa. En 2022 llegó incluso a regalarle a Wild una camiseta del Castellón personalizada durante uno de sus multitudinarios directos.

Un año después, durante otro episodio, Amela reivindicó al Castellón como su equipo y Jordi Wild respondió apropiándose también, en tono cómplice, del sentimiento albinegro: «Nuestro equipo».

Ahora, con el Castellón instalado en lo más alto de Segunda y después de quedarse a las puertas del ascenso hace apenas unos meses, el fenómeno se repite. El equipo de Pablo Hernández ha empezado a llamar la atención mucho más allá de Castalia. Hasta el punto de que Jordi Wild ya ha lanzado su particular aviso: «Cuidadito, este año es el año».