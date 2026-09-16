De la segunda ciudad deportiva al futuro del SkyFi Castalia: Los proyectos del CD Castellón más allá de la pelota

El CD Castellón, que el sábado a las 18.30 horas recibirá al CD Tenerife en el SkyFi Castalia, lidera la Liga Hypermotion en solitario. El crecimiento deportivo del equipo de Pablo Hernández no se entiende sin el progreso del proyecto que encabeza Haralabos Voulgaris, también más allá de la pelota.

En paralelo al camino futbolístico del equipo orellut, el club tiene en marcha una serie de proyectos que evidencian la ambición de la entidad en el medio y largo plazo.

Una segunda ciudad deportiva

Como avanzó Mediterráneo el pasado mes de diciembre, el Castellón trabaja para disponer de una segunda ciudad deportiva. Estas instalaciones albergarían a la mayoría de los equipos de la academia: todos los de fútbol 8 y los de fútbol 11 excepto los principales juveniles. En principio, el lugar elegido, de la mano del Ayuntamiento de Castelló, son unos terrenos contiguos al Chencho.

Más inversión

Allí, el Castellón construirá las instalaciones. A cambio, dispondrá del uso de la ciudad deportiva con un convenio a largo plazo. Está prevista la construcción de varios campos de césped artificial (al menos dos en la primera fase), oficinas para la cantera e incluso una zona comercial. Dependiendo de la velocidad de los trámites administrativos, las obras podrían comenzar en los próximos meses y los primeros campos estarían operativos para la temporada que viene. La inversión inicial del club albinegro en este proyecto rondará los tres millones de euros.

El presidente del CD Castellón, Bob Voulgaris, saluda a un trabajador en la Ciudad Deportiva La Coma.. / GABRIEL UTIEL

Esta operación, además, evitará los desplazamientos diarios de centenares de niños y niñas y sus familiares a la Ciudad Deportiva La Coma y, a la vez, liberaría para el resto de clubs de fútbol base los campos municipales que ahora utiliza el Castellón para su cantera.

El rediseño de la Coma

Desde la temporada pasada, el primer equipo trabaja con regularidad en la Ciudad Deportiva La Coma. El complejo, ubicado en la emblemática zona de Borriol, se ha convertido en el campamento base del plantel de Pablo Hernández. En paralelo, han ido avanzando las obras de un proyecto histórico que ha sido posible gracias la inyección de capital de 18 millones de euros realizada por Voulgaris y que ha sido rediseñado después de que el club decidiera mantener a la mayoría del fútbol base en la capital de la Plana.

Imagende archivo de un entrenamiento del CD Castellón en la ciudad deportiva La Coma. / Manolo Nebot

Así, la Coma se convertirá en una especie de centro de alto rendimiento. En los tres campos de la pradera natural seguirá trabajando el primer equipo y también se sumarán el femenino, el filial y el juvenil A. En el complejo destacará el Mini Estadi, con capacidad para alrededor de tres mil espectadores, y que albergará los partidos de los principales equipos de la cantera y amistosos del primer equipo. El edificio principal dispondrá de todos los servicios necesarios en un club de élite, con despachos y oficinas, zonas médicas, gimnasios, sala de prensa, etc.

El futuro del SkyFi Castalia

Desde que firmara con el Ayuntamiento el convenio que regula el uso del Estadio SkyFi Castalia para los próximos 50 años (hasta 2074), el Castellón no ha dejado de mejorar las instalaciones de la calle Huesca. Lo seguirá haciendo: en los planes del club, las próximas grandes ampliaciones de capital que realizará Voulgaris (que ya ha invertido en el Castellón alrededor de 35-40 millones de euros) estarán orientadas al estadio. Los términos de la intervención, modernización y una probable futura ampliación del aforo es algo aún por concretar. El actual Castalia, inaugurado en 1987, limita el crecimiento en diversos aspectos.

Imagen del SkyFi Castalia en cuyos alrededores irá la Manzana Albinegra. / Mediterráneo

La nueva fan zone

No en el estadio, pero cerca, hay movimiento. Ya está en construcción la nueva fan zone que cambiará la experiencia en el SkyFi Castalia. Forma parte de las obras del Ayuntamiento, cofinanciadas con fondos europeos, en la llamada Manzana Albinegra. La intervención mejorará la entrada norte de la ciudad y modernizará el entorno del estadio, que reúne en cada partido del Castellón a alrededor de 13.000 espectadores. Se espera que la fan zone esté operativa antes del 2027 y la intención del club es realizar también actividades más allá del día de partido.