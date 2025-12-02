Medi TV, el corazón de la información en la pantalla

Medi TV, la tele del periódico Mediterráneo, es hoy en día el altavoz de las comarcas de la provincia de Castellón. Una televisión hecha en la calle para todos.

Era septiembre de 2019 cuando Enrique Simarro y José Luis Valencia, director general de Prensa Ibérica y entonces director del Periódico Mediterráneo, respectivamente, me plantean si estaría dispuesta a poner en marcha nuestra tele. ¡Wow! ¡Qué pasada! Se trataba de un reto más de esos que se te cruzan a lo largo de la vida y ¿por qué no? Así que me puse manos a la obra. ¡Sí quiero!, dije.

Recuerdo que la primera reunión de staff se realizó en la hemeroteca del diario, un lugar donde se guardan con gran celo y encuadernados con tapa dura, todos los ejemplares de nuestra centenaria historia, el primero, el del 15 de mayo de 1925.

'La Panderola' de Medi TV / .

A esa reunión asistió, además de mis mentores, Adrián Ivorra, director general de Audiovisuales de Prensa Ibérica; y Jesús Dualde, director comercial del diario. Pusimos entre todos las bases del nuevo proyecto. Cierto era que en junio de 2019, Prensa Ibérica acababa de adquirir Grupo Zeta, y eso llevó a que el periódico dejara de gestionar la otra televisión local, ¡claro! A partir de ese momento sería nuestra competencia, tras tres años de gestión editorial y comercial por parte de Mediterráneo, ya que Prensa Ibérica tenía licencia de TV en la provincia. Así que comenzamos a contar nuestra historia, la de Medi TV.

En este relato hay un hecho novedoso y es que poner en marcha una tele es más complejo de lo que usted, querido lector, se imagina. Técnicamente, la cosa es complicada y si queríamos comenzar nuestras emisiones en noviembre debíamos poner la directa para llegar. La experiencia de haber gestionado la otra tele llevó a contemplar la posibilidad de contratar los servicios de una productora externa que ya contara con toda la infraestructura técnica que necesitábamos para así poder acortar plazos y comenzar nuestras emisiones. ¡Bravo! Este vínculo dura ya seis años para ofrecer siempre lo mejor a los espectadores.

¡Vale, ya tenemos resuelto el tema técnico! Ahora debemos comenzar a pergeñar la programación y el equipo.

Los siguientes acontecimientos pasaron por José Luis Valencia. Encargó al diseñador Fede Navarro la marca de nuestro logotipo, ese que nos identifica como tele. En la foto podéis ver lo prolijo que fue.

Propuestas de logos de Medi TV / .

Propuestas de logos de Medi TV / .

Al mismo tiempo, la productora se ponía a diseñar y montar los platós, uno para el magacín y otro para los deportes. Y se creaba el departamento comercial, fichando a Alejandro Navarro, que ya era de la casa. Pasaba del periódico a la tele. Dualde y él, uña y carne, apasionados por los toros, plantearon al ayuntamiento de Onda la posibilidad de emitir en directo los encierros de la Fira d’Onda 2019 y el 24 de octubre de 2019, Medi TV retransmitió por primera vez en la historia imágenes de producción propia. Los protagonistas fueron Americano, Fantástico, Casquito, Fénix, Cicero y Torta, 6 toros bravos de la ganadería Couto de Fornilhos. Martín Cortés y Roberto Blanch fueron los comentaristas taurinos. La actualidad, como buen medio, mandaba.

Se acaban los encierros y se precipita la puesta en marcha. Me pidieron dirigir la tele y presentar el magacín vespertino al que teníamos que buscar un nombre. La Panderola creímos que era el adecuado, símbolo de comunicación que recorre los pueblos, los interconecta. Y marcó un antes y un después en la historia de nuestra provincia. Simboliza viaje y también origen, trayecto y destino. Y todo eso lo representa nuestro programa, L’altaveu del nostre territori.

A todas esas piezas que iban encajando faltaba una, para mí la más importante: el equipo. Y comenzamos. El lunes 4 de noviembre de 2019, cuatro meses antes de que nos confinasen por la covid, comenzamos las emisiones con una parrilla las 24 horas del día. Desde entonces, no hemos parado.

El equipo, lo más importante

El estreno se adelantó y corría prisa por encontrar personal. Mi compañero del periódico Rafa Fabián me sugirió el nombre de una joven recién salida de la UJI, Sandra Segarra, una apasionada de la tele, que ama lo que hace y además es buena profesional. Hablé con ella y quedé el mismo día que comenzábamos el programa (Sandra aún está flipando). Era la mejor prueba para saber cómo iba a resultar. El examen, en directo. Y mejor ya os digo que imposible.

La Panderola se planteó con maravillosos colaboradores: Vicent Zaragoza, Vicent Farnós, Basilio Trilles, Fernanda Bartoll, Carmen Segura, Joan Llidó, Raúl Puchol, Javi Gimeno, Manu Vives, Maribel Escrig, Carolina San Miguel y Josékin Cantavella. Un elenco fantástico para asegurarnos el éxito. Y así fue.

Hablé con Toni Alegre para que se hiciera cargo de los deportes y se encargara del Villarreal CF y del CD Castellón. Otro fenómeno y con una dilatada carrera profesional, que sabía perfectamente cuál era su papel. Después de casi tres años tomó la decisión de jubilarse, dejarnos y proponernos a Jorge Sastriques, que hasta ese momento había sido colaborador suyo para ser comentarista del Castellón. Jorge ha hecho un trabajo impresionante, pero también nos dejó en septiembre de este año al conseguir una plaza de maestro en Teruel. Así que Ismael Mateu, compañero de Deportes de Mediterráneo nos propuso a un estudiante, Pablo Casado, colaborador del diario, y con él hemos iniciado el camino esta temporada.

Pablo Casado, la cara del CD Castellón en Medi TV / .

Al marcharse Alegre, que tocaba los dos equipos, necesitábamos alguien con entidad propia, caché y sabiduría futbolística de primer nivel. Y la suerte fue nuestra al poder contar con Javi Mata, la veu del Villarreal, un monstruo, un tipo increíble y con un arte para hacer tele que ya quisieran televisiones nacionales tenerlo entre su plantilla.

Javi Mata, la veu del Villarreal en Medi TV / Ramon Mingarro Amiguet

Hicimos un gran trabajo para consolidarnos y para entrar en sus casas a través de la pantalla. Ningún comienzo es fácil, nada fácil, pero pudimos manejar la situación y echamos a andar como un tiro. Las expectativas superaron todas nuestras previsiones. Y en esa vorágine estábamos cuando a partir del 15 de marzo de 2020 llega el confinamiento. Ahí es nada. Otra montaña que superar. ¿Cómo vamos a hacer tele estando confinados? Eso que veis ahora de entrevistas a través del móvil o los ordenadores aún no estaba desarrollado, para nada y puedo decir bien alto que Medi TV fue la primera televisión de este país en conseguirlo. Nuestro productor Tomás Guirao consiguió crear un programa técnico para poder entrevistar a la gente a través del teléfono móvil y cómo conseguir emitir, hacer tele, estando cada uno de nosotros en casa. ¡Dicho y hecho! Fue una revolución local, pero al fin y al cabo una revolución. Esos meses fueron una locura. Nuestras casas particulares se convirtieron en platós de televisión a distancia y con un éxito sin precedentes. De tal forma que al año de estar en marcha ya estábamos ampliando la familia. Nos llegaba otra perla, Claudia Arrufat. La tele le encanta, ama su trabajo y además es buena. Ella y Sandra son tal para cual, son SanClau.

Un proyecto a prueba de bombas

Y hoy, ya en 2025, tras seis años de una marcha increíble, nos encontramos aquí gracias a un sinfín de gente amiga que ha hecho posible poder contar esta historia, la historia de un proyecto maravilloso, plenamente consolidado, líder y con vigor a prueba de bombas. Gracias a Víctor Viciedo, el llaurador; Lledó Lleó, en festes; Paco Fuertes, el de seguridad vial; Juanvi Porcar, Bienve Sahuquillo, Guille Ortega, Manolo Nicolás, Natalia Albert, Ramón Mingarro, Edu Velilla, Aitor Giner y Héctor que son nuestros cámaras de la productora; Javi Fernández-Cuervo, el médico; Jesús Broch, el cultureta; Dani, el ajedrecista; Arturo, de Nules; Nacho Miralles, el informático; Inma Castell, la periodista; Gemma Asín, la psicóloga; Fabricio Muzzati, el periodista; Ana Babiloni, la actriz; Josep Usó, el mestre; Ernest Nabàs, el expolítico; Daniel Ansuátegui, el empresario; Xus Sempere, el periodista de Vila-real; Juan Lozoya, el periodista; Araceli Peris, la abogada; Héctor Gozalbo, el capellà; Carles Peris, de la Unió; Marta Peña, la notaria; José Quereda, el meteorólogo; Ana Adrián, la estudiante de Periodismo; Adrián Campos, el estudiante de Periodismo; Rosa García, la becaria; Paloma Aguilar, la periodista todoterreno de Mediterráneo; Inés Ariño, la otra becaria; Manu Peña, el patró major dels mariners del Grau; Josep Miquel Gasulla, el paleontólogo; Javi Ruiz, y Rafa Verchili, nuestro comercial; y Cristina Pastor, directora comercial... Y tantos otros que me dejo en el tintero, seguro. Disculpadme.

Seis años han dado para mucho y… mucho más que vamos a dar. Somos una tele fresca, dinámica, siempre en la calle de todos los pueblos y ciudades de la provincia, en contacto con los castellonenses, a su lado, con su quehacer diario, y por eso muy querida por todos. Así nos sentimos.