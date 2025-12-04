Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Centenario de Mediterráneo: La exposición '100 años de periodismo' llega a la Vall d'Uixó

La Vall d’Uixó acoge desde hoy y hasta el próximo 12 de diciembre la exposición conmemorativa del centenario de Mediterráneo en la que se repasan los acontecimientos más destacados del último siglo a través de las portadas del periódico

La exposición es abierta e itinerante y ya ha visitado otros municipios de la provincia como Castelló, Burriana, Onda y Vila-real, entre otros.

Nerea Soriano

La Vall d'Uixó

La plaza del Llaurador de la Vall d’Uixó acoge desde hoy y hasta el próximo 12 de diciembre la exposición conmemorativa del centenario del periódico Mediterráneo, ‘Cien años de periodismo’. Se trata de un recorrido cronológico desde 1925 a través de 55 portadas de los momentos sociales y políticos más señalados del último siglo.

Episodios más destacados

La muestra consta de una selección de los episodios que han marcado un antes y después como la guerra civil, la transición, las primeras elecciones democráticas, las riadas, los atentados del 11S y el 11M, el avance en las infraestructuras o la dana, entre otros. Además, incorpora un panel específico en el que se destacan los momentos más emblemáticos de la Vall d’Uixó.

Colaboración

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, la UJI, la Universidad CEU Cardenal Herrera, À Punt, Simetría, bp, Pamesa Grupo Empresarial, Smalticeram, Repcar, Reciplasa y Aeropuerto de Castelló.

