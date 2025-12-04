Cien años de deporte en Mediterráneo: entre el ‘euro’ Mades y la ‘chaqueta’ de Sergio García

A lo largo de los últimos cien años, la provincia de Castellón ha forjado una tradición deportiva de éxito que trasciende al fútbol y brilla con luz propia en múltiples disciplinas.

El Club Playas de Castellón de atletismo es un referente fundamental en esta historia ya que ha conquistado numerosos títulos nacionales y europeos, consolidándose como uno de los clubes más laureados de España. Paralelamente, el Playas de Castellón Fútbol Sala (originariamente el Bisontes y el Macer) alzó varios títulos continentales, elevando el prestigio de la provincia en el deporte indoor.

En balonmano, el Club Balonmano Mades de Onda marcó un hito histórico al debutar en competiciones europeas, llevando el nombre de la provincia de Castellón a un escenario internacional de gran nivel y abriendo el camino para el crecimiento del balonmano en la zona.

En el golf, el borriolense Sergio García se convirtió en uno de los grandes embajadores del deporte castellonense al conquistar el prestigioso Masters de Augusta en 2017, un triunfo que puso la provincia en el mapa mundial del golf. Y, tras él, llega pisando fuerte una generación con Josele Ballester, Carla Bernat o las hermanas Tejedo que también han hecho historia.

Más éxitos

Además, Castellón ha contado con numerosos medallistas nacionales e internacionales en disciplinas como la natación, la vela o el tenis, deportistas que han llevado el nombre de la provincia a lo más alto en competiciones europeas y mundiales. Este legado de éxitos individuales subraya el valor de un ecosistema deportivo diverso, con talento y esfuerzo que inspira a las nuevas generaciones. Pero estos logros no serían posibles sin la importante labor de los clubes deportivos de la provincia, que con dedicación y profesionalidad han impulsado a sus deportistas. El esfuerzo constante de atletas, técnicos y dirigentes ha sido clave para alcanzar el alto nivel competitivo que hoy en día tiene Castellón.