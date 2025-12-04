Cien años de deporte olímpico en Mediterráneo: de Agustín Sancho a Sara Sorribes

La provincia de Castellón ha ido dejando huella en los Juegos Olímpicos gracias al esfuerzo de quienes han llevado el nombre de esta tierra al panorama deportivo mundial. Aunque la primera cita olímpica moderna data de 1896, el primer deportista provincial que adquirió la condición de olímpico y narró en primera persona lo que vivió en la considerada competición más importante del planeta fue Agustín Sancho (Benlloc, 1896-Barcelona, 1960), protagonista en Amberes en 1920, donde logró una meritoria medalla de plata con la selección española de fútbol.

Por aquel entonces la cabecera del periódico Mediterráneo no existía como tal (nacería cinco años después) y el deporte provincial empezaba a ganar protagonismo muy poco a poco. De hecho, tuvieron que pasar 56 años hasta que otro deportista de Castellón tomara el relevo a Sancho, como se le conocía en el mundillo. Fue precisamente otro futbolista, Enrique Saura (Onda, 1954), el que volvería a defender los intereses de España ante los ojos de todo el mundo en los Juegos de Montreal en 1976, aunque en esta ocasión cayó en preliminares.

A partir de ahí, la presencia de deportistas nacidos en Castellón podría decirse que fue continua y, desde Enrique Saura a Sara Sorribes (una de las últimas en debutar en la cita olímpica de París en 2024), la provincia ha aportado figuras que no solo han competido al máximo nivel sino que han trazado un legado que inspira.

Primeras apariciones

Tras Sancho y Saura, en Los Ángeles 1984, llegó el turno de Andrés Vera (Castelló, 1960), quien se convirtió en finalista olímpico en los 1.500 metros de atletismo, alcanzando un meritorio séptimo puesto. También por esas fechas, José Luis Ballester (Castelló, 1969) representó a España en natación en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, y continuó participando en Barcelona’92 y Atlanta’96 en diversas pruebas, como mariposa, estilos y relevos. Curiosamente Josele Ballester se casaría con la también olímpica Sonia Barrio, medalla de oro en Barcelona’92 en hockey hierba. Una casa de campeones la suya, de la que también forman parte los golfistas Josele y Julia Ballester, el primero campeón del prestigioso US Open en la categoría amateur, y que podría aspirar a competir en Los Ángeles en 2028.

Portada de Mediterráneo de la participación de Andrés Vera. / Mediterráneo

Los años noventa

Durante los noventa y primeros años del siglo XXI, la diversidad de modalidades olímpicas representadas desde Castellón creció. Y, entre ellos, destacaron las figuras de Juan Antonio Orenga (Castelló, 1966) en baloncesto, olímpico en Barcelona’92 (después regresaría a los Juegos pero como miembro del cuerpo técnico de la selección española); Kiko García, nacido en la localidad francesa de Courbevoie pero afincando en Burriana desde muy pequeño, quien estuvo en la prueba de ciclismo en ruta en la misma cita olímpica; o Salvador Meliá (la Vall d’Uixó, 1977), ciclista que compitió en Sidney 2000 y Atenas 2004 en pruebas de velocidad por equipos, y coincidió con el también provincial José Francisco Jarque (Vall d’Uixó, 1971) en el velódromo de Sidney.

En aquellos Juegos Olímpicos disputados en la ciudad australiana compitieron también el nadador David Ortega (Castelló, 1979) y el tenista Fernando Vicente Fibla (Benicarló, 1977), siendo una de las más amplias representaciones con deportistas de la provincia en unos Juegos.

Esta diversificación habla de dos cosas: primero, de que el talento no estaba confinado a un solo deporte, y segundo, de que las estructuras (clubes, soporte local, entrenadores...) comenzaron a tener capacidad para atender a diferentes modalidades.

Años 2000: consolidación y medallas

Con el cambio de siglo, los deportistas de Castellón no solo acudían a los Juegos para competir, sino con opciones reales de medalla. Pablo Herrera (Castelló, 1982) se convirtió en un símbolo del vóley playa ya que en Atenas 2004 obtuvo una histórica medalla de plata. Un hito para la ciudad de Castelló (fue el primer medallista de la capital de la Plana) y el inicio de una prolífica carrera que le llevaría a convertirse en el jugador con más participaciones olímpicas en su deporte: Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 (una edición retrasada un año por la pandemia del covid-19) y París en el pasado 2024.

Medalla de plata de Pablo Herrera. / Agencias

Incremento de presencia femenina

José Luis Ballester Tuliesa (nacido en Vinaròs en 1968, pero con residencia en Palma desde muy pequeño), tuvo también un importante papel ya que fue campeón en vela y llegó a obtener medalla olímpica (oro) en Atlanta 1996, sumando así un nombre emblemático al historial olímpico castellonense. Como histórica sería de igual modo la presencia de la gimnasta Marta Linares (Castelló, 1986) en Atenas 2004, convirtiéndose en la primera mujer de la provincia que accedía a unos Juegos.

José Luis Ballester Tuliesa. / Mediterráneo

Cuatro años después la secundaría la nadadora de aguas abiertas Yurema Requena (Vila-real, 1983) y no volvería a haber presencia femenina de la provincia de Castellón en una edición olímpica hasta Tokio 2020-21, edición a la que llegaría la tenista Sara Sorribes (la Vall d’Uixó, 1996), quien repetiría cuatro años después en París.

Londres 2012, Tokio y París verían también en acción al ciclista Sebastián Mora (Vila-real, 1988), quien no pudo protagonizar cuatro presencias olímpicas consecutivas al no entrar en los de Río de Janeiro en 2016. Curiosamente en una edición en la que la provincia de Castellón contó con cuatro representantes: repitió el incombustible Pablo Herrera pero a él se sumaron los debutantes Pablo Torrijos, saltador de triple de Castelló (1992), el tenista Roberto Bautista (Benlloc, 1988) y el golfista Sergio García (Borriol, 1980).

Sebastián Mora. / AGENCIAS

Tokio 2020, marcado por la pandemia

Castellón volvió a demostrar su peso en el deporte nacional con una notable representación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021 debido a la pandemia. Cuatro deportistas nacidos o vinculados a la provincia participaron en la cita olímpica, dejando actuaciones memorables y una medalla de plata para el palmarés de medallistas castellonenses.

El futbolista Pau Torres, natural de Vila-real (1997), fue uno de los nombres propios de la expedición española. Como titular indiscutible en la defensa de la selección, el futbolista vila-realense tuvo un papel clave en el recorrido del combinado nacional hasta la final, donde España cayó en la prórroga ante Brasil (2-1). Además, en el velódromo de Izu, Sebastián Mora defendió los colores nacionales en la prueba de Madison junto a Albert Torres, sumando un diploma olímpico a su extenso palmarés.

Medalla de Pau Torres. / Mediterráneo

También brilló en Tokio Sara Sorribes, no por lograr una medalla ni un diploma sino por protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo olímpico.

La tenista de la Vall derrotó en primera ronda a la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, por un doble 6-4 y 6-3, y aunque no logró avanzar más allá de la segunda ronda, su actuación captó la atención internacional.

Completó la delegación castellonense el experimentado Pablo Herrera, quien compitió en sus quintos Juegos Olímpicos formando pareja con Adrián Gavira, cayendo en los octavos de final.

París 2024: la cima reinventada

En los Juegos Olímpicos de París 2024, la provincia de Castellón contó con una delegación prominente y aspiraciones renovadas. Y destacaron cuatro nombres: los de Pablo Herrera, ya que su sola continuidad simboliza constancia; Sebastián Mora, quien representó a la provincia con expectativas de medalla; el atleta del CA Playas de Castellón (nacido en Burundi pero nacionalizado español) Thierry Ndikumwenayo, atleta de campo a través y pista; pero sobre todo el de la propia Sara Sorribes, quien entró en el Olimpo con una medalla de bronce en dobles junto a Cristina Bucsa, la primera medalla olímpica para una mujer de Castellón en unos Juegos Olímpicos.

Medalla de bronce de Sara Sorribes. / Mediterráneo

El papel en los Juegos Paralímpicos

Y hay que especificar que fue en unos Juegos Olímpicos porque una nadadora, también nacida en la provincia, ya había saboreado las mieles del éxito con otro bronce en una cita de esta magnitud pero a nivel paralímpico. Fue Ariadna Edo (Castelló, 1998) la que tomó el testigo de sus compañeros en Río de Janeiro en 2016 para volver a dejar el nombre de la provincia en lo más alto del deporte. Porque Castellón ha sido escenario de una historia de esfuerzo, talento y medallas en los Juegos Paralímpicos.

Medalla de Ariadna Edo. / Mediterráneo

En los primeros años de la participación española en los Juegos Paralímpicos, Castellón ya estaba presente. En Arnhem 1980 compitió el atleta castellonense Andrés García, que conquistó la plata en longitud y el bronce en salto de altura. Su participación marcó un hito para la provincia y estableció una primera base sobre la que otros deportistas seguirían construyendo años después.

Ya en la primera década del siglo XXI, la provincia alcanzó varios podios gracias a tres protagonistas. Daniel Vidal (Burriana, 1975) se consolidó como uno de los nadadores más laureados de su clase con medallas en Sidney, Atenas y Pekín; José Vicente Arzo (la Vall, 1963) brilló en Pekín, y José Ramos (Castelló, 1974), lo hizo en Atenas. Años atrás habían participado Carlos Montañés, Eloy Vicente Pérez y Ricardo Fernández.