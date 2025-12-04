Cien años del Villarreal CF en Mediterráneo: El Submarino, un referente nacional e internacional

Si una entidad ha estado en constante evolución a la par que estos 100 años de periodismo esa es, sin duda, el Villarreal CF. El club de la Plana Baixa fue fundado en 1923 de la mano del estudiante de medicina José Calduch, el 10 de marzo de dicho año en la rebotica de la farmacia familiar bajo el nombre de CD Villarreal, precursor del actual Villarreal CF.

Una sociedad deportiva que en estos 102 años de existencia ha pasado por todos los procesos posibles, desde el fútbol regional, acariciar el profesionalismo en Tercera o Segunda B, dar el salto a la élite de Segunda División y desde 1998 y durante todo el siglo XXI ha logrado establecerse en Primera y consolidarse en estos momentos como uno de los referentes del fútbol español tanto a nivel nacional como internacional.

En ese lejano año 1923, Calduch compró una partida agrícola para convertirla en el Campo del Villarreal, posteriormente denominado El Madrigal y que tras varias reformas es el actual Estadio de la Cerámica, uno de los más vanguardistas de España.

Imagen del antiguo campo de El Madrigal del Villarreal CF. / Mediterráneo

Antes, durante y tras la guerra civil

En sus primeros años el fútbol adquirió una gran popularidad y el CD Villarreal comenzó a tomar relevancia y a disputar sus primeros enfrentamientos y cosechar sus primeros éxitos. El 15 de diciembre de 1935, el equipo vila-realense, con camiseta blanca y pantalón negro, se proclamó campeón regional, pero la guerra civil española acabó abruptamente con el deporte.

Las consecuencias de la contienda, del 1936 al 1939, en Vila-real fueron nefastas para la entidad, ya que después de ser reubicado en Segunda Regional tras el conflicto bélico, el CD Villarreal desapareció en 1942.

Imagen de un partido en el antiguo campo de El Madrigal del Villarreal CF. / Mediterráneo

Pero un año después, 1943, las peñas de la ciudad mantienen viva la llama del fútbol, un deporte que en la posguerra entró en una etapa convulsa y repleta de cambios, donde el equipo de una de estas peñas destaca por encima del resto: Club Atlético Foghetecaz.

Además, en 1944, el Ayuntamiento compró las instalaciones pasando a ser un campo municipal. Este ambiente futbolístico se culminó en 1947, cuando se dio un paso decisivo y se inscribió en la Federación Valenciana con un nombre de la ciudad: CAF Villarreal, que al poco tiempo logró el primer Campeonato Regional de Aficionados.

Llaneza y Font de Mora. / Mediterráneo

Décadas de crecimiento

Tras ello, la entidad entró en una etapa de crecimiento y evolución constante en las décadas de los 50, 60, 70 y 80, en las que el club dio el salto al fútbol nacional y alternó entre Tercera División y Segunda División B, consolidándose como referencia del fútbol local. A su vez, fue en 1953 cuando adquiere su denominación definitiva de Villarreal CF y en 1956 pasa a vestirse de groguet, dando un giro a su indumentaria, incorporando la camiseta amarilla y pantalón y medias azules.

En la década de los 60, el club mantiene su estatus en Tercera División, logrando el segundo ascenso en 1967, logrando el 7 de julio de 1970 un hito sin precedentes en la historia del club, el ascenso a Segunda División. El Villarreal CF ganó la promoción al Bilbao Athletic en un partido de desempate celebrado en el Santiago Bernabéu (2-1), con goles de Luiche y Causanilles.

Celebración del ascenso del Villarreal CF de 1970. / Mediterráneo

Un paso atrás para tomar impulso

En la etapa del 1973 al 1983, el club atravesó momentos difíciles, tocando fondo con un duro descenso a Regional Preferente, aunque se levantó ganando el Campeonato Regional de Aficionados en 1977 y logrando un nuevo ascenso a Tercera División.

Tras dichos años de vaivenes, en la época entre 1983 y 1993 los amarillos fueron encadenando ascensos hasta regresar a Segunda División. En 1987 se logra subir de nuevo a Segunda B, regresando a Tercera en el ejercicio 1989-90. En 1991 el equipo recupera la Segunda B, y fue el 28 de junio de 1992 cuando el conjunto de la Plana Baixa dio un salto, ya definitivo, a la categoría de plata del fútbol español. Dicho día, dos décadas después, el Submarino regresa a Segunda División tras superar 1-2 a la Balompédica Linense en un partido para el recuerdo, con goles de Alcañiz y Reyes, ya que el equipo viajó en avión por primera vez y más de un centenar de seguidores le acompañaron hasta la Línea de la Concepción.

El actual presidente del Villarreal, Fernando Roig, con el trofeo de la Europa League. / Villarreal CF

Roig, Llaneza y la Primera División

El salto cualitativo fue entre los años 1993 y 2000, primero con la aparición de José Manuel Llaneza, que recala en el Submarino de la mano del expresidente Pascual Font de Mora, y la llegada de Fernando Roig como máximo accionista el 15 de mayo de 1997, con el que el Villarreal CF consiguió un logro inimaginable: alcanzar la Primera División y consolidarse en la élite. El club creció y se profesionalizó con una gestión modélica. El Madrigal se adaptó a los nuevos tiempos y se construyó la Ciudad Deportiva.

Todo ello derivó en la histórica noche del 24 de mayo de 1998, cuando el club asciende a Primera División en la vuelta del play-off de ascenso en San Lázaro y ante la SD Compostela por 1-1. El tanto de Alberto Saavedra y la actuación estelar del meta Andrés Palop certificaron la proeza.

Bruno Soriano, capitán histórico. / Villarreal CF

Con todo, el equipo descendió a Segunda División en la 1998/99, pero en la siguiente campaña, el 28 de mayo de 2000, el Villarreal asciende nuevamente a la máxima categoría tras empatar ante Las Palmas (1-1) en la penúltima jornada de liga.

Estabilidad, Europa y subcampeonato

Desde la temporada 2000/01, el Submarino se ha consolidado en la élite y ha logrado la estabilidad, con el lunar del descenso a Segunda División en la 2011/12 (con ascenso inmediato en la 12/13) , que le han convertido en el 15º club de España en la clasificación histórica de la liga en Primera División.

Un Submarino que obtuvo su mejor clasificación en un campeonato liguero en la campaña 2007/08, logrando el subcampeonato de LaLiga con 77 puntos de la mano de Manuel Pellegrini, a 8 puntos del campeón del torneo, el Real Madrid.

Fernando Roig Negueroles y José Manuel Llaneza, con el trofeo de la Europa League del Villarreal. / Villarreal CF

Los amarillos acumulan ya 26 campañas en la máxima categoría del fútbol nacional y en lo que llevamos de siglo XXI puede presumir de haber disputado competiciones europeas en 21 de dichos 26 ejercicios.

Cinco participaciones en Champions League, 12 en la Europa League (Copa de la UEFA), una en la Conference League y tres en la Copa Intertoto cuentan en su palmarés, en el que se contemplan dos títulos de la Intertoto, dos veces las semifinales de la Champions y la mayor gesta de la historia del club, el título de campeón de la UEFA Europa League en la 2020/21 al ganar en Gdansk (Polonia) en la final por penaltis al Manchester United (1-1 y 11-10 en la tanda) el 26 de mayo del 2021 con Unai Emery en el banquillo y ya con la gestión de Fernando Roig Negueroles como consejero delegado, cargo que ostenta desde el 2012.

Ahora en este 2025, y tras celebrar su centenario en 2023, bajo el liderazgo de Marcelino García Toral ha regresado a la Champions y el club tiene la ambición de ampliar su envidiable palmarés.