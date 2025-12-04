Los corresponsales de Mediterráneo: Nuestra voz y nuestros ojos en los municipios de Castellón

Son la voz y los ojos de Mediterráneo en los municipios. Son nuestros embajadores. Los corresponsales encarnan la esencia de un periodismo que sigue comprometido con el territorio, con las personas y con las historias más próximas que dan sentido a la actualidad de Castellón. Resumen la identidad y el alma de este medio.

Allí donde ocurre algo, en los lugares donde se despliega nuestro gran equipo de corresponsales, normalmente siempre hay alguien del periódico tomando nota, haciendo preguntas o buscando contexto. Puede ser en un pleno municipal, en las fiestas patronales, actos de toda índole o, por desgracia, cuando toca cubrir en primera persona un suceso trágico.

Ellos mantienen vivo el pulso informativo que late de norte a sur de la provincia. Son ellos quienes nos ayudan a tener presencia en buena parte del territorio castellonense y aportar historias que merecen ser contadas en las páginas de papel y en la edición digital.

Una labor imprescindible

Su labor, muchas veces discreta y poco reconocida, es imprescindible. Porque el corresponsal es más que un periodista local: es el nexo entre la comunidad y el medio de comunicación, es quien traduce en información lo que pasa al lado de casa de una forma contrastada y cercana.

Nos abren sus ventanas para comprobar si llueve, nieva o hace sol en sus dominios. Y lo hacen con una capacidad de anticipar temas, implicación y conocimiento de la sociedad que les envuelve. De la gente conocida, pero también de la anónima. Son capaces de hacer un reportaje sobre un comercio que cierra sus puertas, la crónica de una crisis política en un ayuntamiento, una noticia sobre un accidente de tráfico o un resumen de una jornada de bous al carrer. En definitiva, son una pieza fundamental del engranaje editorial.

En un contexto mediático en el que prima la inmediatez, su rol adquiere aún más valor: son los ojos que miran sin prisas, que escuchan lo que no siempre se oye y que mantienen viva la raíz del periodismo de proximidad. Gracias a ellos, Mediterráneo no solo informa, sino que también conecta y vertebra toda una provincia.

En un año tan especial por el centenario de este periódico, sirva este escrito como reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que han colaborado y dejado su rúbrica en los pesados volúmenes de la hemeroteca y, ahora, en la nube digital. A todos los que han sido corresponsales y cronistas de su tiempo; a quienes, desde ciudades o desde los pueblos más pequeños, han mantenido viva la voz de esta cabecera. Y, muy en especial, a los que hoy siguen a pie del cañón. Ellos levantan la persiana y hacen posible que Mediterráneo sea un reflejo fiel de Castellón.