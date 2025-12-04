La plaça de l’Assumpció de la Vall d’Uixó, concretamente la calle peatonal junto al colegio público del mismo nombre, acoge hasta el próximo 12 de diciembre la exposición conmemorativa del centenario del periódico ‘Mediterráneo’, que con esta visita completa un año de itinerancia que ha acercado este homenaje itinerante al periodismo vinculado con el territorio a numerosas poblaciones a lo largo y ancho de la provincia de Castelló.

Como «hiperlocalismo» lo ha descrito este jueves durante la inauguración oficial de la muestra el director del periódico, Ángel Baez, quien ha insistido en que Mediterráneo «ha hecho de Castellón su bandera, a través de la complicidad con la gente de esta provincia», al tiempo que ha señalado que «la Vall ha sido uno de los municipios donde nos hemos sentido muy a gusto», y de hecho, protagoniza alguna de las portadas que numerosos vecinos ya se acercaron a curiosear.

La alcaldesa , Tania Baños, presente en el acto junto a diferentes miembros de la corporación municipal, representantes de asociaciones y ciudadanos anónimos atraídos por la vistosa exposición, ha reivindicado que la Vall «es una gran exportadora de talento» relacionado con Mediterráneo, dado que no son ni han sido pocos los valleros y las valleras que han pasado por su redacción o siguen formando parte de ella.

La exposición del Centenario de Mediterráneo llega a la Vall y cierra un año de itinerancia por la provincia / MÒNICA MIRA

Baños ha incidido en la confluencia en el tiempo del aniversario del periódico y los 50 años de la democracia, y ha remarcado que «la democracia no se entiende sin un periodismo que la ponga en valor». Ha advertido que «en tiempos convulsos como los que vivimos en la actualidad, en los que se cuestiona todo y a un influencer en redes sociales se le da más veracidad que a los medios de comunicación, necesitamos buenos profesionales y grandes periodistas que puedan defender la libertad y la democracia, porque no nos podemos permitir dar ningún paso atrás».

Tras visitar la muestra y comprobar que su ciudad protagoniza varias de las portadas seleccionadas, la alcaldesa ha asegurado que «en el 2026, la Vall será portada y noticia», en referencia a la finalización de obras como la reforma y ampliación del ayuntamiento o la creación del parque acuático de Sant Josep, entre otras obras financiadas con fondos de la UE.

Ángel Baez también ha anunciado que el público, conocerá «un Mediterráneo nuevo», que no perderá su formato en papel, pero apostará «fuertemente por los nuevos formatos».