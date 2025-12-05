El Periódico del Azulejo, ‘altavoz’ nacional e internacional para la cerámica de Castellón

A lo largo de sus 100 años de historia, Mediterráneo ha impulsado numerosos proyectos editoriales. El Periódico del Azulejo es uno de los hijos nacidos en el seno del diario y que, en la actualidad, mantiene su vigencia con el mismo propósito con el que nació hace más de dos décadas: ser un medio de comunicación activo y con alcance para difundir tanto en España como fuera de nuestras fronteras las principales (y continuas) novedades de la próspera industria cerámica de Castellón.

La revista comenzó su andadura en formato papel en el año 2000 con una fórmula original. Tal y como sucede también hoy, los suscriptores reciben cada mes, de forma gratuita en sus domicilios o empresas, los números de El Periódico del Azulejo con las informaciones más destacadas del sector. De este modo, lectores profesionales de todo el país consiguen estar al día sobre los últimos lanzamientos de colecciones cerámicas, sobre los proyectos icónicos de arquitectura e interiorismo que incorporan material made in Castellón, o los avances tecnológicos que continuamente se implantan en el clúster.

Portada de febrero del 2017 correspondiente al ejemplar que se distribuyó en Cevisama, en Valencia. / EL PERIÓDICO DEL AZULEJO

Junto a ello, las páginas de la publicación se enriquecen con entrevistas con voces autorizadas del sector, artículos especializados y opiniones que sirven de nexo entre los fabricantes de la provincia con su red de distribuidores y con profesionales nacionales e internacionales vinculados a la construcción y a las reformas. El clúster cerámico es un ente vivo, evoluciona constantemente y El Periódico del Azulejo se encarga de amplificar las novedades que se generan a diario en sus empresas, en sus asociaciones y en sus instituciones.

La portada de ‘El Periódico del Azulejo’ de noviembre de 2025, que anticipa las tendencias en decoración. / Mediterráneo

Auge digital

Con la llegada de la era digital, el periódico ha ido creciendo y ampliando su presencia más allá del papel. Hoy, su página se ha consolidado como uno de los principales referentes on line sobre la industria cerámica española. La web combina noticias de última hora, crónicas de eventos, informes de coyuntura y contenidos que ayudan a contextualizar los movimientos estratégicos de empresas y mercados. La cobertura se completa con secciones especializadas en cocina, baño, colocación, diseño y cultura, con una arquitectura interna que refleja la evolución de un sector que sabe aprovechar, gracias a su experiencia de décadas, tradición y tecnología de vanguardia.

Gran comunidad en redes sociales

La revista también ha sabido adaptarse a los hábitos de consumo de información actuales. Su presencia en redes sociales es especialmente activa y relevante, con canales que incluyen LinkedIn, X (Twitter), Facebook e Instagram, donde se comparten diariamente contenido de interés, desde noticias de última hora hasta reportajes y entrevistas exclusivas. Recientemente, la publicación ha superado la barrera de los 28.000 seguidores en redes. Especialmente significativo es el alcance del perfil de la revista en LinkedIn, que se ha convertido en un punto de encuentro de la comunidad cerámica nacional e internacional con más de 12.800 followers.

Además, su newsletter diario alcanza a una amplia base de suscriptores profesionales, consolidando a El Periódico del Azulejo como un referente en comunicación sectorial y un canal directo de información especializada. El equilibrio entre edición impresa y digital ha sido clave para mantener su vigencia. Mientras los suscriptores disfrutan del ejemplar mensual en papel, la versión on line permite un acceso inmediato y geográficamente ilimitado, logrando que el impacto del periódico trascienda las fronteras de Castellón y llegue a toda España e incluso a mercados internacionales interesados en la cerámica española. Esta doble vertiente asegura que tanto empresas locales como profesionales internacionales puedan seguir de cerca las novedades, alianzas y proyectos más destacados que nacen dentro del sector.

Alcance en 178 países

No en vano, en el análisis de los países que más han visitado la página web de El Periódico del Azulejo, por detrás de España se sitúan Estados Unidos, MéxicoItaliaFranciaPortugalColombiaReino UnidoArgentina, Perú y Brasil. La relación de usuarios internacionales incluye lectores de destinos tan exóticos como Martinica, Malawi, Sierra Leona, San Cristóbal y Nieves o Macao, entre los 178 países que han buscado información sobre la cerámica de Castellón en el último año en el portal de la revista. Para la audiencia internacional, el medio especializado incorpora a sus noticias en castellano numerosas informaciones en inglés.

Cobertura de ferias y eventos sectoriales

Otra de las fortalezas de El Periódico del Azulejo desde sus inicios en el ya lejano año 2000 es el seguimiento de las principales ferias del sector. Cada año, el equipo editorial se desplaza a grandes eventos internacionales y a encuentros regionales para ofrecer un análisis exhaustivo de las novedades, innovaciones y tendencias, y captar la interacción entre fabricantes, prescriptores y distribuidores. Este contacto directo permite a los lectores conocer de primera mano los lanzamientos más relevantes y las estrategias de expansión de las empresas cerámicas castellonenses.

Todo ello refleja cómo El Periódico del Azulejo, nacido hace más de dos décadas como un proyecto editorial dentro de Mediterráneo, ha sabido evolucionar y adaptarse a los cambios de la comunicación y del sector cerámico. Su capacidad de combinar edición impresa, presencia digital, cobertura de eventos, liderazgo en redes sociales y contenidos multimedia lo ha convertido en un medio integral que informa, conecta y analiza, manteniendo su vigencia y relevancia en toda España.

En definitiva, más que un medio de comunicación especializado en recubrimientos cerámicos, El Periódico del Azulejo es hoy un auténtico termómetro de la industria cerámica castellonense, capaz de medir sus movimientos, difundir sus innovaciones y amplificar su voz a nivel nacional e internacional. Su historia y evolución reflejan la transformación continuada de la cerámica española y la capacidad de Mediterráneo de adaptarse a las demandas editoriales de sus lectores.

Mediterráneo Is Tile

Junto con los contenidos de El Periódico del Azulejo, la industria cerámica también tiene su reflejo constante en las páginas en papel de Mediterráneo. Hay que tener en cuenta que el sector es desde hace décadas un factor diferencial de la economía de Castellón. En un radio de pocos kilómetros se concentra más del 90% de la producción nacional, que, a su vez, es líder en fabricación en Europa. Esto tiene una influencia directa tanto en el PIB como en el empleo. Y a ello hay que sumar también a la lista de compañías especializadas en esmaltes, colores y maquinaria, todo un movimiento económico que es capaz de generar miles de empleos indirectos.

Por ello, raro es el día en el que Mediterráneo no publica informaciones relacionadas con detalles sobre la actualidad de la cerámica. Sin embargo, desde noviembre del año 2022 existe una sección propia en el diario, que se publica con una periodicidad semanal. Bajo el nombre de Mediterráneo Is Tile, cada martes se toma el pulso al sector. Y no solo desde las cifras de producción o las exportaciones de las firmas castellonenses, sino también con una mirada más amplia hacia las tendencias estéticas, la arquitectura, el interiorismo y el diseño.

El espacio aborda también la formación de jóvenes profesionales, la aparición de nuevos materiales cerámicos y la investigación que impulsa el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), junto a las empresas más destacadas del clúster.

Otro de los ejes principales de la sección tiene que ver con la presencia de las firmas de la provincia en las principales ferias del mundo. Mediterráneo Is Tile ha llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de las últimas tres ediciones de Cevisama, hasta la decisión de suprimirla como evento propio, y también de la feria italiana de Cersaie, que se ha consolidado como el principal escaparate mundial del azulejo con la presencia de numerosas firmas de la provincia.

Con tres años recién cumplidos, Mediterráneo Is Tile se ha erigido en su edición en papel como en la web oficial del periódico, como una mirada diferente de la industria cerámica y todo lo que la rodea. Una cita semanal que refuerza el compromiso de Mediterráneo con el sector productivo más representativo de Castellón.