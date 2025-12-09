1925-2025: Mediterráneo, por cien años más de periodismo

Por cien años más de periodismo, por cien años más de Mediterráneo, por, para y desde Castellón. Es una declaración de intenciones de un rotativo que lleva en su ADN la provincia -hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear en Toy Story-, en la misma línea del periódico del que ahora se cumple una centena, el Diario de Castellón, antecesor de la actual cabecera tal y como apunta el historiador de la Universitat Jaume I (UJI) Vicent Sanz, que arranca una historia viva de la sociedad de Castellón, y que tuvo un sucesor un Mediterráneo que nació más tarde, en junio de 1938.

En aquel número 1 del Año 1 de Diario de Castellón, con un precio de 2 pesetas al mes por suscripción y con las primeras oficinas ubicadas en la calle Caballeros, 11, de la capital, número de teléfono 258, el diario decía «A nuestros lectores» -bajo la esquela de Vicenta Tirado, y al lado de un artículo en valenciano del escritor Carles Salvador titulado Enrecomencem-, que «Seremos Castellón. Lo que es y lo que será (...) Y nuestra voz será la de la verdad». Y así seguimos, 100 años después. Y mirando hacia adelante, por 100 años más.

Portada de 1925. Número 1 año 1. / 5

Porque el periodismo es el hoy, el ahora, el ya. Y cada vez más. En tiempos de la IA y del digital first en las redacciones -y casi en el día a día de nuestros lectores-, Mediterráneo ha consolidado un cambio de tendencia que le lleva, como desde sus orígenes, a cifras de más de un millón de lectores únicos en internet, más allá de los que aún gustan de sentarse en un bar a leerlo o desayunarse con él todos los días. En papel, y on line. Ambos sistemas conviven en un momento social en el que estar informado es seguir respirando. En el que los fake surgen hasta de las instituciones o altas esferas (como aún se dicen) y en los que la confianza, la cercanía, el esto es verdad porque lo firma tal mandan, y son necesarios para la pervivencia de la democracia, de la sociedad, para crear ciudadanía crítica, eso, para persistir en estos tiempos de cambios incesantes.

Redacción de Mediterráneo en pleno 2025. / KMY ROS

De cuatro ediciones, al 'minuto'

Aquel rotativo de la mañana, con cuatro ediciones por día, ahora informa casi al minuto, literalmente, en los partidos de fútbol del CD Castellón o el Villarreal CF; plenos municipales o comparecencias de importancia social y política para la ciudadanía lectora, que se hacen en directo. Los profesionales hemos pasado de desglosar las 6W iniciáticas de Mar Fontcuberta a analizar gráficas de audiencia, a crear SEO en las informaciones o a usar nuevos lenguajes, en un reciclaje que ha sido una constante desde los inicios. Para muestra, un botón, el Wiener Zeiting, el periódico más antiguo del mundo, ya no se edita en papel. Cómo hemos cambiado.

La vida pasa, los tiempos cambian pero la noticia sigue siendo noticia. La información es vital. El periodismo, el análisis, el conocimiento del entorno, y el «castellonizar» en clave provincial los grandes titulares nacionales o internacionales es clave para hacer provincia, para conocer desde un punto de vista local lo global. Mediterráneo es, y seguirá siendo Castellón, como decía esa editorial primigenia, que suscribo como profesional.

Lo siguió siendo cuando, tras la guerra civil, la Falange se incautó de la prensa libre y creó la llamada Prensa del Movimiento, que, en su primer número del Año 1 de ese 16 de junio de 1938 incluía una foto a toda página del «Caudillo, ¡Franco! ¡Viva España». Sus cuatro páginas incluían partes de guerra y notas sobre la conquista fascista. Fue el inicio de una historia que volveremos a celebrar dentro de 13 años y que, 21 directores después, de Jaime Chicharro que creó el diario para ser la voz del Sindicato de Riegos, hasta este 2025, con Ángel Báez al frente, sigue más viva que nunca.

Con un equipo de unos 60 profesionales, tanto en su edición en papel como en la digital -ahora, ya es lo mismo, en una integración absoluta-, para ofrecer toda la información de interés político, cultural, social y económico de los 135 municipios de la provincia. Las noticias de proximidad y sus protagonistas configuran las señas de identidad y razón de ser de una publicación referente y que ha sabido superar momentos claves de la historia de nuestro país y adaptarse al progreso a nivel tecnológico.

De la linotipia a la IA generativa, de las sábanas en blanco y negro con algún alivio de publicidad al todo color y los grafismos y en análisis y la importancia de la voz periodística. Del Sindicato de Riegos de Castellón a Grupo Prensa Ibérica. Hoy por hoy, el diario registra una media de 1.400.000 usuarios únicos al mes y 10 millones de páginas vistas, según datos de Comscore. Avanzamos.

Jaime Nos, director de Mediterráneo más de cuatro décadas. / Mediterraneo

Un poco de historia

Mediterráneo ha sido, es y será la voz de Castellón, y, como tal, su historia corre paralela a los acontecimientos que han hecho de esta provincia lo que es. Ha sido motor y altavoz, arte y parte, de una sociedad que siempre ha mirado hacia adelante, con cambios en las dinámicas, en las rutinas periodísticas, pasando de las perennes libretas y bolis -aún presentes- a los smartphones todoterreno, que son en este 2025 parte imprescindible de la conexión 7/24 de la profesión. De la oreja pegada al teléfono en las redacciones, a lleva la oficina en el bolsillo; de recoger los carretes en los autobuses de Autos Mediterráneo, la HIcid y la Hife cada mediodía a las 15.00 horas a los wetransfers inmediatos, del periodismo de despachos al de las redes sociales o Tik Tok. Todo cambia, todo avanza, y Mediterráneo siempre ha probado, innovado, mejorado, hasta una edición digital que manda en Castellón.

Un periódico que no ha sido ajeno a su historia inmediata y que, mientras entre 1925 y 1938 fue el diari del poble i fet pel poble, después, ya expropiado por el Estado falangista, fue el reflejo del Régimen. Crisis tras crisis en una posguerra del hambre y los proyectos en blanco y negro y gris, fue la llegada de Jaime Nos a la dirección la que dio un vuelco a la redacción. Fueron 32 años al frente del diario, al que impulsó, convirtiéndolo en la cabecera más rentable de la prensa estatal; cambió su sede de Caballeros a los sótanos del Teatro Cine Sindical y de ahí a la avenida del Mar. Y, con él, llegaron también los primeros cambios tecnológicos... de la época. Como explican las crónicas periodísticas, «con la llegada del huecograbado en la década de los 60, Mediterráneo despega y los domingos y fechas señaladas ofrece a sus lectores suplementos especiales con los que se incrementa la publicidad, en unos años en los que la provincia se desarrolla a nivel industrial, con la cerámica al frente».

La redacción, en los años 80. / Mediterraneo

Ya a mediados de los 70, el periódico empezó a incluir más información local y comarcal y, con la desaparición de la Prensa del Movimiento, la Transición y los primeros años en democracia, vendría la primera gran revolución de la prensa escrita: se pasa de la tipografía a la fotocomposición y a la impresión en offset. Fue en los 80 cuando se culmina este primer proceso de modernización con nueva imagen y formato tabloide, como explican desde La Exprimidora. Adiós a las sábanas. Ese año se pone ya en marcha una nueva rotativa que comienza a lanzar un Mediterráneo multicolor. Más avances.

El altavoz de Castellón

En 1984, el Estado decide privatizar la cadena en pública subasta. A la de Mediterráneo se presenta Ángel Pérez Ponz -después, presidente de PECSA- y el diario pasa a ser una empresa privada. Empieza la cada vez mayor interacción en el día a día de los castellonenses, con los premios Personajes del Año, Cafés de Redacción, Bodeguilla… Y nueva sede en la avenida Almassora, donde permanece. Aquí ya hay teletipos, telefotos, télex y máquinas de escribir, y se nota en el diseño de las páginas, más moderno, con la primera edición y portada propia para Vila-real en 1987. Y empieza la edición del lunes, «copada por La Hoja del Lunes», como recordaban el exdirector Javier Andrés y la exjefa de Sociedad Amparo Villalonga, con deportes a todo tren. Ya nos plantamos en 1991, con 66.000 lectores diarios y una tirada de 8.000 ejemplares.

Mediterráneo, en papel, en digital y con Medi TV. / Mediterráneo

En 1992 entra en el accionariado de Mediterráneo el Grupo Zeta. Se inicia el proceso de integración en un holding multimedia, y arranca un nuevo estilo, nuevas políticas de promoción, nuevo enfoque periodístico y un diseño más gráfico. En un salto, a finales de los 2000 se alcanzan los 90.000 lectores diarios y se potencia el desarrollo digital con la puesta en marcha de elperiodicomediterraneo.com y redmediterraneo.com, además de canales tematizados de gastronomía, fiestas, azulejo, ocio… En estos años aumenta la interacción social, con eventos como los Premios Empresa del Año, jornadas empresariales, congresos, foros, ferias, conciertos, carreras populares… a lo que se suma el aumento de la oferta de suplementos fijos y comerciales, una publicación especializada en la industria cerámica, El Periódico del Azulejo, así como crónicas informativos, y revistas temáticas de sociedad (Gente) y ocio (Go).

En 2019, Prensa Ibérica adquiere Zeta y pasa a editar la histórica cabecera con un impulso a la digitalización. Nuevo sistema informático y remodelación de su página web para empezar, con un diseño unificado con el resto de cabeceras, y la incorporación de vídeos y galerías, que cobran protagonismo, al igual que la difusión de las informaciones en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn y WhastApp). Como medio multiplataforma, cuenta con MediTV, de contenido hiperlocal, que suma sinergias y colaboraciones con el diario.

Mediterráneo, el altavoz de Castellón y sus municipios, cumple 100 años, y lo hace en plena vigencia en clave digital, adaptándose a los tiempos. Ahora, vamos a por otros 100.