1939-1949: Años de reconstrucción económica y social

Como el resto de España, la década de los 40 estuvo marcada en Castellón por la dura posguerra. La guerra civil dio paso a la dictadura y la provincia tuvo que afrontar sus momentos más duros, obligada a reconstruirse prácticamente desde cero tras la enorme muerte y destrucción sembradas por el conflicto bélico vivido entre hermanos.

En el mundo, la actualidad pasaba por la llegada de un nuevo Papa, Eugenio Pacelli, quien tomaría el nombre de Pío XII. La princesa María de Saboya se casaba con el príncipe Luis de Borbón y Parma, y en Rusia eran expulsados del país los extranjeros checos, japones y húngaros.

El poeta Antonio Machado, exiliado desde el inicio de la guerra civil, moría en la localidad francesa de Colliure, y el 1 de abril, Mediterráneo publicaba en su portada el final del conflicto bélico con el triunfo de las tropas lideradas por Franco.

Comenzaba la época de las cartillas de racionamiento, y a Castellón llegó desde Burgos una expedición de víveres cargados en seis camiones para repartir entre la población.

Uno de los muchos templos eclesiásticos que iniciaron su reconstrucción fue la concatedral de Santa María, que el propio Ayuntamiento de Castelló ordenó demoler durante la guerra civil. El mismo arquitecto que dirigió su destrucción, Vicente Traver, organizó la recuperación, ya como alcalde de la capital de la Plana entre 1939 y 1942.

La provincia fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y la modernidad empezó a llegar con la inauguración del servicio automático de teléfonos en Castellón: ya no había que esperar mucho para poder realizar una conferencia.

En 1943 se constituían por primera vez desde la guerra las Cortes Españolas y mientras Europa vivía cinco años de guerra que finalizarían en 1945, España se enfrentaba a una larga sequía que llevó a imponer restricciones de agua. Como contraste, la década se cerraría con el desbordamiento del Riu Sec, que dejaría doce muertos en Castelló en 1949.

Fiestas fundacionales

En la capital de la Plana, uno de los hechos que marcarían la década fue el arranque de las fiestas de la Magdalena en su formato actual. Con el objetivo de volver a hermanar a los castellonenses, en 1944 el alcalde Benjamín Fabregat lanzó la iniciativa y ese mismo año se constituyó la primera Junta Central de Festejos.

Si hasta ese momento las celebraciones fundacionales tan solo duraban dos días y su acto principal era la romería hasta la ermita, en aquella primera edición ya se incorporó como novedad la Cabalgata del Pregó y los festejos se prolongaron del 3 al 11 de marzo, empezando precisamente el sábado con el Pregó y siguiendo el domingo con la Romería. La primera reina de fiestas fue Carmen Abriat y hubo una corrida con los diestros Vicente Barrera, Pepe Bienvenida, Pepín Martín y Rafael Albaicín. También hubo carreras per la joia y un certamen literario en el Teatro Principal en el que se entregó la Flor Natural.

Aunque estaba previsto quemar las gaiatas, finalmente se acordó no hacerlo, y los actos culminaron con una carrera de antorchas por la noche. Como muestra de lo que acontecía en la época, el alcalde autorizó doblar la cantidad de alimentos racionados para la celebración. Y es que era un momento en el que los camiones del auxilio social recorrían las calles de Castelló repartiendo alimentos entre las familias afectadas por el hambre y cientos de personas hacían cola cada semana para obtener los alimentos más básicos, como el pan, la leche y el aceite.

Precisamente el 13 de marzo, día de la Magdalena, se firmó en el Ayuntamiento de Castelló la escritura por la que se cedían gratuitamente los terrenos para la construcción del Cuartel del Regimiento de Infantería Tetuán 14. Tres meses más tarde se iniciarían las obras.

Otro de los acontecimientos que marcarían los años 40 en la provincia fue la extraordinaria nevada que cayó en el invierno de 1946. Castellón no había sufrido unas temperaturas tan bajas como las de aquel año, ni volvería a hacerlo. Quedaron para el recuerdo estampas como la de la plaza del Rey Don Jaime de la capital de la Plana cubierta de blanco. La nieve llegó incluso a metro y medio de altura en el campo del Sequiol, pero lo peor fueron las pérdidas para el sector agrícola que estaba empezando a impulsar la recuperación de la economía.

Naranja y arroz

La naranja, importante fuente de financiación durante la guerra civil, inició un auténtico despegue con la llegada de la década de los 40, basado en la exportación de cítricos, hasta el punto de convertirse en uno de los escasos sectores económicos en expansión mientras el país sufría las consecuencias de la guerra civil.

Otro cultivo que vivía un gran momento era el arroz, constituyéndose incluso una cooperativa que llegó a contar con 786 socios.

Pero no solo se vivía de la agricultura, en Benicarló la playa del Morrongo tenía carácter industrial con la actividad de una fábrica de conservas de sardina y pulpo que se capturaban en sus aguas.

El salto a la modernidad también se dejaba notar con la construcción de la doble vía de ferrocarril entre Castellón y Barcelona, que facilitaba los desplazamientos desde la provincia a otras ciudades del país.

Mientras, en la capital de la Plana se llevaban a cabo las obras del Mercado Central, de la avenida del Mar y del sanatorio antituberculoso de El Collet, que abriría en los años 50 con la denominación de la Magdalena.

En Burriana se acometió la nivelación del Pla, el centro histórico donde se concentraban los establecimientos, pero que carecía de buen firme. Además, el municipio recuperó la celebración de las Fallas.

Mientras, Nules, que había visto destruidas hasta el 80% de sus viviendas durante la contienda, vio cómo en 1941 Regiones Desvastadas acometía actuaciones como una barriada de 120 viviendas.

En la Vall d’Uixó se ensanchó y urbanizó la avenida Jaume I en cuanto acabó la guerra. Se crearon así les casetes dels Mestres. Esta población vivió uno de los eventos más destacados de esta década en la provincia, la visita de Franco en 1947, merced a la amistad del Caudillo con la familia Segarra, impulsora de la industria del calzado que dio trabajo a cientos de familias.

Cine y fútbol

En la cultura, Castellón descubría el hechizo del cine con la apertura de cines como el Rex o el Rialto, este último donde antes estuvo el cine La Paz y más adelante el Doré. Eso sí, habría que esperar a 1948 para que en España se estrenara más tarde que en otros países europeos todo un éxito de la taquilla que marcó época como Gilda, que llegó rodeada de escándalo y convirtió en toda una estrella a Rita Hayworth.

Y en lo deportivo, en 1941 el CD Castellón firmaba una gran campaña en Segunda División que le llevó a Primera, iniciando un periodo dorado de seis temporadas consecutivas en la máxima categoría nacional. Por su parte, la Vall d’Uixó se daba a conocer gracias a Salvador Jarque, que durante más de una década triunfaría en el ciclismo.

La década de los 40 es la más dura de la posguerra en la provincia, que afronta la reconstrucción de viviendas y edificios religiosos como la concatedral de Santa María. La capital de la Plana pone en marcha las fiestas de la Magdalena tal como las conocemos y llegan la gran nevada y la gran riada

1939

Acaba la guerra, comienza la reconstrucción. Si hay una portada histórica de Mediterráneo, esa es la del 2 de abril de 1939, con una foto de Franco y el titular más esperado, La guerra ha terminado. A partir de ese momento comenzó la reconstrucción de ciudades prácticamente destruidas. Especialmente laboriosa fue la recuperación de la concatedral de Santa María de Castelló, que se prolongó más de medio siglo. En Burriana se acometió la reconstrucción de la Torre Campanario, que concluyó por completo en 1969 con la finalización de la cúpula. El 8 de junio reabría el Casino Antiguo de Castelló, y tras la reconstrucción del Templo del Ermitorio de la mare de Déu del Lledó se trasladó la Sagrada Reliquia de la patrona a la nueva imagen Relicario que sustituyó a la destruida durante la guerra civil.

1940

Mira de Orduña preside la Diputación de Castellón. En época de nombramientos, el abogado José María Mira de Orduña ocupó la presidencia de la Diputación. Monárquico, fue partidario de don Juan de Borbón y de su gestión destacan la ampliación de la red de caminos o el inicio de la red de trolebuses. La reconstrucción de Santa María arrancaba con la colocación de la primera piedra, mientras los telares de Morella seguían elaborando sus famosas mantas. Nules también acometía la reconstrucción tras la desaparición de casi el 80% de las viviendas.

1941

Despega la exportación de cítricos. Con la economía española bajo mínimos, la agricultura castellonense se convirtió en uno de los pocos sectores en expansión gracias al inicio del espectacular despegue de la exportación de cítricos. En aquella época se cultivaban en Castellón 197.638 hectáreas que daban 200.000 toneladas de producción. El auge de la cultura llevaba a la apertura del segundo cine en Castelló, mientras el CD Castellón afrontaba una temporada histórica en Segunda que culminaría con el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. Regiones Devastadas iniciaba en Nules la construcción de una barriada de 120 viviendas, mientras la playa del Gurugú de la capital de la Plana se convertía en lugar de alto obligado para el disfrute de los reclutas que realizaban el servicio militar.

1942

El arroz se convierte en el cultivo de moda. Una de las alternativas para paliar la hambruna de la época fue el cultivo de arroz, destinándose 5.000 hanegadas en la provincia que permitieron obtener 2.000 toneladas de producción. Otro producto imprescindible en la dieta de aquellos años fueron los boniatos, cultivados en poblaciones como la Vilavella. En Castelló se llevó a cabo la bendición de la iglesia de la Virgen del Carmen, regentada por los Carmelitas, y se creó la figura del Perot para representar la labranza en las fiestas del Lledó, siendo Vicente Martell Farcha el primero en ostentar este título. Burriana, en plena recuperación, acometió la nivelación del Pla. Y en el ámbito deportivo Salvador Jarque Esteban llevó el nombre de la Vall d’Uixó por todas partes, convirtiéndose en un mito del ciclismo cuya carrera se prolongaría hasta los años 50 creando escuela por su peculiar estilo.

1943

Empieza la construcción del ferrocarril entre Castellón y Barcelona. La unión de la provincia con otras zonas de España dio un gran paso con el inicio de las obras de la doble vía de ferrocarril entre Castellón y Barcelona. Moría en Madrid el político radical Vicente Cantos Figuerola, natural de Burriana, que fue ministro en dos gobiernos de Lerroux en el bienio 1934-35. En plena época de rotulación de calles tras el triunfo nacional, en Castelló pasó a llamarse Alcázar la que hasta hace poco era plaza del País Valencià y acaba de renombrarse una vez más, ahora como 9 d’Octubre. Segorbe celebró la primera edición de su emblemático Concurso de Pintura, que continúa realizándose en la actualidad, mientras Figueroles y Llucena se unían para formar una rondalla que divulgara la música tradicional de la provincia y recuperara viejas danzas populares.

1944

Crean la primera Junta Central de Festejos para la Magdalena. El objetivo no era otro que reconciliar a los castellonenses tras la guerra civil. Con este fin se constituyó la primera Junta Central de Festejos para organizar las celebraciones de la Magdalena, bajo iniciativa del alcalde Benjamín Fabregat. El edil José Miazza fue el primero en presidir este organismo festivo. El Rialto ampliaba la nómina de cines en Castelló, donde se bendijo el altar mayor del santuario de Nuestra Señora del Lledó, obra del arquitecto Traver Tomás. El obispo de la diócesis, José Moll, acudió a la colocación de la primera piedra de la iglesia Mayor de Nules, dinamitada cuando las tropas republicanas abandonaron la población. Otro tanto ocurrió con el campanario de Burriana, que también inició su reconstrucción.

1945

Se ponen en marcha las obras del Mercado Central. En la plaza Mayor de Castelló arrancaron las obras de un nuevo mercado, el actual Mercado Central, que está a punto de iniciar una nueva y ambiciosa remodelación. Hasta entonces las paradas se colocaban a la intemperie. Este año también se adjudicó la construcción del sanatorio antituberculoso de El Collet, que sería inaugurado a mediados de los 50 con la denominación de La Magdalena. Además, arrancaban las obras de construcción de la avenida del Mar y se celebraron las primeras fiestas de la Magdalena con el formato actual, incluida la Cabalgata del Pregó. La primera reina de estas celebraciones fue Carmen Abriat Puig.

1946

El año de la nevada histórica en la Plana. Si por algo se recuerda este año en la provincia de Castellón fue por una histórica nevada que no ha vuelto a repetirse y continúa siendo recordada en una época como la actual en la que las danas se han vuelto habituales. La nieve alcanzó una media de entre 30 y 50 centímetros, e incluso en la entrada al campo del Sequiol llegó a metro y medio de altura. La Panderola no pudo circular entre Onda y Castelló y las cosechas de ese año se echaron a perder. Mientras, la capital de la Plana sumaba otro cine, el Rex, que ahora va a ser recuperado por el Ayuntamiento, y los crucifijos presidían las aulas escolares de acuerdo con la moral católica imperante.

1947

Franco crea expectación en su visita a la Vall d’Uixó. El acontecimiento del año fue la visita de Franco a la provincia, en concreto a la Vall d’Uixó, fruto de la amistad del Caudillo con la familia Segarra, gracias a la cual la industria del calzado dio trabajo a cientos de familias durante muchos años. El nuevo presidente de la Diputación fue José Ferrandis Salvador, en cuyo mandato se construyó el nuevo edificio de la institución provincial. El Estado asumió la propiedad y gestión del pantano de María Cristina a partir de ese momento y otro evento que hizo correr ríos de tinta fue que la niña Raquel Roca anunció que la Virgen María iba a aparecerse en les Coves de Vinromà. El anuncio conmovió a todos los creyentes de la provincia, aunque finalmente la Virgen no apareció.

1948

Carlos Fabra Andrés, nuevo alcalde de Castellón. Hijo y nieto de políticos, Carlos Fabra Andrés es elegido alcalde de Castelló, puesto que ocupará hasta 1955, siendo desde entonces y hasta 1960 presidente de la Diputación, al igual que lo fue años más tarde su hijo, Carlos Fabra Carreras. En su gestión municipal destacó la construcción del alcantarillado y la apuesta por una ciudad moderna y de servicios. Durante las fiestas de la Magdalena de ese año vino de visita el embajador de Argentina en España, Pedro Radio. Las fiestas de la Mare de Déu del Lledó se enriquecieron con el concurso de tiro y arrastre y poblaciones como Almassora o Castelló recuperaron las tradicionales carreras de caballos per la joia.

1949

El desbordamiento del Río Seco causa doce muertos. Muchos años antes de que la palabra dana se incorporara al vocabulario popular, el desbordamiento del Río Seco asoló buena parte de Castelló y provocó doce víctimas mortales. Los castellonenses también recuerdan este año por la inauguración del Mercado Central y la celebración del 25º aniversario de la coronación de la patrona, la Mare de Déu de Lledó. La década de los 40 tocaba a su fin y lo hacía con el Centre Excursionista de Castelló ya consolidado, impulsando ese año su primera subida al Peñagolosa. En Burriana, la actividad del puerto impulsaba la economía.