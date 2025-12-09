1950 -1959: Los primeros pasos hacia la modernidad

Castellón se adentra en los años 50 en un tiempo de silenciosa transformación. Una vida entre la pobreza del campo y los primeros pasos hacia la modernidad, con el marcaje de fenómenos climatológicos que hurgaron en las penurias que ya pasaban las familias, y la decisión de muchas de emigrar del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades.

Es una década en plena posguerra en una sociedad bajo el yugo del aislamiento franquista y las heridas del conflicto civil ya pasado aún abiertas. Con todo, se van dando pasos hacia la modernidad, sentando las bases, si bien predomina el atraso en el urbanismo y en lo tecnológico. Las páginas de Mediterráneo conservan un pedazo de esa historia, de cómo se vivieron esos años, cómo se lee entre líneas de las crónicas e impactantes y de fotografías que cumplían a rajatabla con el dicho de que solamente una de ellas vale más que mil palabras.

Tierra rural, agrícola y dispersa

A comienzos de los años cincuenta, Castellón era, ante todo, una provincia con la agricultura y ganadería -especialmente, la porcina y ovina- como actividad principal. La mayoría de su población vivía en pequeños municipios del interior, donde la vida giraba en torno al campo y a la supervivencia diaria. El olivo, el algarrobo, el viñedo y los cereales eran cultivos de secano, predominantes en estas zonas rurales, mientras que en la zona costera sí empezaban a consolidarse los cítricos y el arroz como productos para la exportación.

Las condiciones de vida en el monte no eran las mejores: la electricidad y el agua corriente seguían siendo un lujo

Las faenas agrícolas se hacen a la antigua usanza, con mulas; y el regadío de los huertos dependía de los pozos de las antiguas acequias. En base, era una agricultura de subsistencia y por ello muchas familias comienzan el éxodo a las ciudades de la costa de Castellón; y otros se encaminan hacia Valencia o Barcelona. Otros, a Francia o Alemania. Y es que las condiciones de vida en el Alto Mijares o el Maestrat, en el monte, no eran las mejores: la electricidad y el agua corriente seguían siendo un lujo.

Otra característica de los 50 es que las carreteras distaban todavía mucho de las actuales: las que conectaban el interior con la capital Castelló eran estrechas y con curvas, muchas sin asfaltar.

El transporte ferroviario, con La Panderola como emblema popular, mantenía vivo el vínculo entre Castellón y el Grau, pero su ritmo pausado era todo un símbolo de la lentitud de los tiempos.

En cuanto al Puerto, que sería un gran motor económico en el futuro, por entonces apenas empezaba a emerger en Castelló como infraestructura de futuro. La provincia vivía prácticamente de espaldas al exterior.

Algunas fábricas de azulejos en Onda y l’Alcora iniciaban su andadura, al igual que pequeños talleres metalúrgicos y alimentarios

En la provincia se vivía un desarrollo industrial incipiente, sobre todo en la cerámica, que empezaba a consolidarse como un sector clave en la provincia. La minería, especialmente el carbón en zonas como l’Alcora, suponía una fuente de empleo y riqueza. Algunas fábricas de azulejos en Onda y l’Alcora iniciaban su andadura, al igual que pequeños talleres metalúrgicos y alimentarios. La actividad industrial se desarrollaba a un ritmo lento, condicionado por la falta de inversión y la rigidez económica del franquismo.

Desastres naturales

Las riadas y nevadas se dejan sentir en los 50. En la vecina Valencia sufren la gran riada de 1957 -con al menos 81 víctimas mortales-. En Castellón afectó menos, y específicamente solo a la zona sur cercana a la cuenca del Palancia, que experimentó lluvias torrenciales que superaron los 300 litros por m2 en algunas zonas, alcanzando incluso los 502 l/m² en Altura. En la localidad de Burriana, un año antes, en 1956, el 11 de octubre la población sufrió una inundación histórica, si bien de menor envergadura, llevó a la construcción de los muros de contención del río a su paso por el casco urbano.

Las nevadas constituyeron otros acontecimientos históricos. Si la provincia ya vivió una gran nevada en 1946, la década de los 50 también tuvo la suya. El 4 de febrero de 1954 la nieve cuajó en la costa y municipios próximos, en Vinaròs, Castelló, Vila-real, etc. En la capital se tiñeron de blanco espacios emblemáticos como el parque Ribalta o el Puerto. Con todo, el aspecto negativo fue que la nieve dañó la naranja, de nuevo.

Vida cotidiana

Aunque el trabajo ocupaba gran parte de la vida de los castellonenses, los niños pasaban su tiempo jugando en la calle, con juegos colectivos como las escondidas. La proximidad con la naturaleza facilitaba los paseos por el campo y, en zonas más rurales o con riachuelos, nadar y jugar al aire libre era frecuente.

Cerca del mar se colocaba una fila de casetas de madera, alguna de ellas se alquilaba para que la gente pudiera cambiarse allí

En los años 50 en Castelló la gente iba a la playa del Serrallo, ya que la del Pinar no existía. En ella, el mar se iba adentrando hacia las alquerías, casas de verano donde los vecinos organizaban almuerzos. Cerca del mar se colocaba una fila de casetas de madera, alguna de ellas se alquilaba para que la gente pudiera cambiarse allí y en medio había merenderos. Las normas morales de la época obligaban a llevar bañador y paseos con albornoz. Los jóvenes iban en pandilla y se desplazaban por la zona con La Panderola o con el autobús rojo de Sole. Llegados los años 60 esta playa desapareció a causa del mar y la gente ya empezó a ir al Pinar.

La capital se pone las pilas

Castelló de la Plana era una ciudad modesta, con poco más de 50.000 habitantes (en este 2025 se ha más que triplicado, con más de 180.000 censados). La capital comenzaba a centralizar la administración, los servicios y el pequeño comercio. Aparecían las primeras cooperativas, talleres mecánicos y almacenes de exportación agrícola. En torno a la plaza Mayor y el parque Ribalta se articulaba una vida discreta pero cada vez más activa: cafés, cines, sociedades culturales y las primeras emisoras de radio configuraban un ambiente que anticipaba el despertar cultural de los años 60.

El día a día traía el bullicio de los puestos de los mercadillos en las calles, el eco de las fábricas incipientes y la religiosidad cotidiana de una sociedad controlada por el régimen. La escuela rural, con aulas únicas y maestros polivalentes, era la norma. El analfabetismo aún afectaba a buena parte de la población adulta, y la educación seguía marcada por el adoctrinamiento nacionalcatólico. En la capital, los colegios religiosos concentraban la enseñanza secundaria.

La vida cultural estaba dominada por las tradiciones religiosas y las fiestas patronales. Las romerías, procesiones y ferias eran los grandes momentos de evasión. La censura limitaba la expresión artística, aunque el teatro popular, la música de banda y las primeras emisiones radiofónicas mantenían viva una identidad cultural propia, como ocurría en el resto del territorio español.

Desigualdad en la sociedad

Y en cuanto a la figura de la mujer, seguía relegada al ámbito doméstico, pero su papel en el sostenimiento familiar era esencial. Las desigualdades eran manifiestas, igual que ahora, aunque en otros aspectos. En el campo, trabajaba tanto como el hombre, aunque sin reconocimiento ni independencia económica.

Los primeros coches, carreteras asfaltadas y la llegada paulatina de electrodomésticos marcan el inicio de otra etapa

Políticamente, Castellón vivía bajo el férreo control del régimen franquista. La Guardia Civil, el clero y los ayuntamientos designados aseguraban la obediencia. La vida pública transcurría con resignación. Las iglesias se llenaban los domingos por la misa y no faltaban los noticiarios de Radio Nacional y el NO-DO. Los pequeños cambios empiezan a notarse levemente. Las nuevas generaciones, mejor formadas y más conectadas con el exterior, ansiaban modernidad. Los primeros coches, carreteras asfaltadas y la llegada paulatina de electrodomésticos marcan el inicio de otra etapa. La semilla de la industrialización, el crecimiento urbano y la apertura cultural germinan lentamente. Los 50 son supervivencia y transición. El preludio del progreso, en los 60.

1950

Entra en servicio el desvío de la N-340 de la época: El problema del tráfico ya se perfilaba y ese año se desvía la N-340, «que libera las rondas de la servidumbre que suponía la travesía de la carretera». Una obra que sería crucial de cara a aliviar el tráfico. Otro hito es la reconstrucción de la concatedral en Castelló -demolida en 1936-. El 3 de diciembre culmina la primera fase, con la bendición del obispo. Se recupera la fiesta de les Barraquetes de Nules, interrumpido durante la guerra. Y la agricultura todavía mantiene su sistema tradicional, con la vieja máquina de malaquete, con el motor o la caballería como vector de arrastre.

1951

La Panderola protagoniza un aparatoso accidente: El popular tranvía que prestó servicio desde 1888 hasta 1963 y vertebró el transporte comarcal, protagonizó un espectacular accidente en la carretera de Nules a Burriana. El 7 de diciembre de 1951, La Panderola choca contra el autobús de la línea Moncofa-Castelló. Además, el obispo de Segorbe, Josep Pont, asistió a la toma de posesión como prelado de Solsona del burrianense Vicente Enrique y Tarancón -nombrado cardenal en 1969-. En la Vall d’Uixó se empezó a construir el mercado; y en Els Ports destacan los artesanos ancestrales de Portell de Morella, los últimos faixers.

1952

Avances urbanísticos y VII centenario de la capital: Josep Pont i Gol hace su entrada en Segorbe como nuevo obispo de la diócesis. Castelló conmemora el séptimo centenario de su fundación y se viste de gala, con la asistencia del ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Giménez. Toda España despide las cartillas de racionamiento de comida que permitían a las familias retirar cada semana los cupos de aceite, huevos, azúcar y salazones. En la vida social se funda el Club Taurino y se afianzan las terrazas al aire libre en el Ribalta, para orquestas y cine.

1953

Reivindicación de una diócesis unificada y fuente de la plaza Mayor: En un periodo de pobreza, la recolección de oliva y la elaboración de aceite daba de comer a muchas familias, gracias a los beneficios del estraperlo. En lo religioso, la provincia se moviliza para conseguir que la jerarquía eclesiástica autorice una diócesis, pues las comarcas castellonenses pertenecían entonces a cinco distintas: Tortosa, Valencia, Segorbe, Teruel y Zaragoza. En Castelló, Carlos Bohigas idea una fuente luminosa para la plaza Mayor; el regimiento de Infantería Tetuán abandona el viejo cuartel y se traslada a Bovalar; y se da luz verde a construir una casa sindical en la plaza María Agustina.

1954

La nieve cuaja en la ciudad, se activa el trolebús y Franco visita Segorbe: El 4 de febrero fue el último día en que nevó con tanta intensidad en Castelló, cubriéndola de nieve y causando el colapso de la vida urbana. Este año quedó en la memoria de muchos por la puesta en marcha del trolebús de la ciudad al Grau; y el inicio de la urbanización de la avenida del Mar, conexión clave con el distrito marítimo. El general de la dictadura, Francisco Franco, visita Segorbe (cuatro años antes que Castelló) tras asistir a la coronación de Nuestra Señora del Puig.

1955

Se inaugura el edificio de Hacienda en Huerto Sogueros: Las autoridades inauguraron el nuevo edificio de la Delegación de Hacienda, en la plaza de Huerto Sogueros, en Castelló. Y en Nules tiene lugar un gran hallazgo: un agricultor notifica la aparición de una serie de mosaicos y paredes. El yacimiento resultaría ser la villa romana de Benicató, uno de los mejores ejemplos de la edificación agraria del imperio originaria del I antes de Cristo. En el ámbito político, Carlos Fabra Andrés abandona la alcaldía de Castelló -le sucede en el consistorio, hasta 1960, José Ferrer Forns- para pasar a ocupar la presidencia de la Diputación de Castellón.

1956

La Gran Nevada impacta en los huertos de naranjos: Las heladas que se registraron en 1956 perjudicaron, y mucho, a la agricultura. La nieve llegó a las poblaciones de la costa, llegando a los 30 centímetros de altura. Cientos de familias que vivían del campo, el medio de vida mayoritario, vieron afectada de lleno su economía por las pérdidas en la cosecha, como en la citrícola. Las autoridades castellonenses expusieron la situación y pidieron ayudas al ministro de Gobernación de aquel entonces. En el turismo, la Vall d’Uixó inicia las excavaciones de las Grutas de San José, que se convertiría en visita obligada en los años posteriores.

1957

Riada al sur de la provincia y llegada del buque con exiliados: La gran riada de Valencia de 1957 tuvo consecuencias en el sur de Castellón. Segorbe registró más de 300 litros por metro cuadrado, pero en la cabecera del río Bejís-El Toro se superaron los 400, en lo que fue una riada destructiva con daños materiales. El buque Crimea llega al Puerto de Castellón en enero, con 412 españoles repatriados de Rusia. Este evento marcó el regreso de los exiliados de la Guerra Civil Española. En la ciudad se inaugura un nuevo espacio cultural: el Teatro Cine Sindical. Y en lo religioso, concluye la remodelación de la capilla de la Sangre.

1958

Visita del dictador y mujeres apartadas: El general Franco acapara portada en el periódico en su primera visita oficial a la ciudad de Castelló, con motivo de la inauguración del nuevo edificio de la Jefatura Provincial del Movimiento -ahora delegación territorial de la Conselleria de Cultura-; y se desplaza también hasta Vila-real. En la época proliferan las tertulias intelectuales, como en el Café Suizo de Castelló, pero solo podían participar los hombres y todavía no estaba permitida la entrada a mujeres.

1959

Reivindicación del agua del Ebro y fallece el autor del Pregó: El Consejo Económico y Social se reúne en Castellón para reivindicar la llegada del agua del río Ebro a la provincia, pues los agricultores demandaban el trasvase del excedente. En Vila-real se realiza un hermoso relicario para albergar los restos del cráneo de san Pascual. El Santo Cáliz, que se guardaba en València, llega a Segorbe, donde lo recoge el obispo de la diócesis, Josep Pont i Gol, cuando se cumplen 17 años de la llegada de la reliquia a España. En la playa del Pinar se inaugura la Casa de Baños; y una ordenanza municipal prohíbe a los cortejos fúnebres desfilar por la calle tras el funeral. Fallece Bernat Artola, poeta y autor del Pregó de la Magdalena, a los 53 años.