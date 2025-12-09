1960-1969: Los años del despertar en Castellón

Hay décadas que dejan huella, y otras que la graban a fuego. En Castellón, los años sesenta fueron mucho más que un simple periodo de crecimiento: fueron la frontera entre un mundo que se despedía —el de los campos de naranjos y las costumbres rurales— y otro que nacía entre el ruido de las prensas cerámicas, las chimeneas del Serrallo y el bullicio de una ciudad que aprendía a ser moderna.

Aquel tiempo, bautizado como el del desarrollismo, transformó la provincia de forma irreversible. En apenas una década, Castellón pasó de ser un territorio agrícola y conservador a convertirse en uno de los polos industriales más dinámicos del Mediterráneo español. Todo cambió: la economía, las costumbres, el paisaje, incluso el acento de sus calles.

Del campo a la fábrica

A comienzos de los sesenta, la provincia aún vivía del campo. La citricultura dominaba la economía y el puerto servía como salida de las naranjas hacia Europa. Pero los vientos del progreso soplaban fuerte. España se abría tímidamente al exterior, y Castellón no tardó en subirse a ese tren. La industrialización irrumpió con fuerza, impulsada por los planes de Desarrollo Económico y Social (1964-1967), que alentaron la creación de empresas, infraestructuras y nuevos barrios obreros.

La creación del polígono del Serrallo y la instalación de la refinería ESSO, un hito. / MEDITERRÁNEO

El Plan General de Ordenación Urbana de 1963 intentó dar respuesta al crecimiento vertiginoso de la capital, aunque su alcance fue limitado. El resultado fue una expansión desordenada, con barrios periféricos levantados a toda prisa, a menudo sin los servicios básicos. Pero el impulso era imparable: Castellón crecía, y lo hacía al ritmo de una España que creía haber encontrado su camino hacia la prosperidad.

Una marea humana

El cambio más visible se midió en personas. La ciudad duplicó su población en apenas seis años, superando los cien mil habitantes. Miles de trabajadores llegaron desde Andalucía y La Mancha, atraídos por la promesa de un empleo estable en las fábricas. Aquella marea migratoria no solo llenó las calles de nuevos acentos y costumbres, sino que también alteró para siempre el tejido social.

En los patios y descampados de los nuevos barrios, los hijos de los recién llegados compartían juegos con los de las familias castellonenses de toda la vida. Se mezclaban las tradiciones, los modos de hablar, las recetas, las músicas. Castellón se volvía diversa sin saberlo, mientras las infraestructuras y los servicios públicos trataban de alcanzar el ritmo del crecimiento.

El rugido de las fábricas

Si hubo un símbolo de aquella transformación, fue sin duda la cerámica. El sector azulejero vivió su primera gran revolución tecnológica: la electrificación de las plantas, los hornos túnel, las prensas automáticas y las líneas de serigrafiado mecánico marcaron el inicio de una nueva era. A mediados de la década, el sector castellonense ya competía en los mercados internacionales y se convertía en el motor económico de la provincia.

Al mismo tiempo, el Polígono del Serrallo emergía como epicentro industrial. En 1965, Fertiberia inició sus operaciones con una planta de fertilizantes que simbolizaba la apuesta del régimen por la industria química de base. Poco después, en 1967, la refinería ESSO consolidó la vocación petroquímica del puerto. En apenas un año, el tráfico portuario pasó de 431.000 toneladas a más de cuatro millones. Castellón dejaba de mirar solo al campo para mirar al mar… pero con barcos cargados de petróleo, no de naranjas.

Infraestructuras

El puerto fue una de las grandes beneficiadas de aquella fiebre modernizadora. Se ampliaron muelles, se prepararon instalaciones para el manejo de graneles líquidos y se construyeron nuevas carreteras. La N-340, la gran arteria del Mediterráneo, se convirtió en el eje vital que conectaba Castellón con Valencia y Barcelona. Su variante, abierta en 1960, cambió el flujo del tráfico y simbolizó la integración definitiva de la provincia en la red moderna de comunicaciones.

La ciudad que se organiza

Pero el desarrollo no fue solo industrial. También se levantaron instituciones, escuelas, hospitales. En 1960 se creó la Diócesis de Segorbe-Castellón, consolidando el papel de la capital como centro espiritual y administrativo. Ese mismo año, la entrada del obispo José Pont i Gol fue recibida con fervor por una ciudad que se sentía, por fin, reconocida.

El Hospital General, inaugurado en 1967, trajo consigo una red sanitaria moderna que transformó la atención pública. Aquella residencia sanitaria de “Nuestra Señora del Sagrado Corazón” sería el germen del sistema hospitalario que aún hoy sostiene la sanidad provincial.

Mientras tanto, la Escuela de Maestría Industrial, diseñada en 1957 e inaugurada por Franco una década después, se convirtió en símbolo de un tiempo que creía firmemente en la formación técnica. Allí se enseñaban artes y oficios -pintura, escultura, cerámica artística, carpintería o metal-mecánica- a los jóvenes que alimentarían la nueva era industrial.

Un nuevo consumo

El progreso también entró en los hogares. En 1969, la apertura de Simago Prisunic supuso una auténtica revolución comercial. Por primera vez, los castellonenses podían comprar de todo bajo un mismo techo: ropa, comida, artículos de limpieza. El concepto de gran almacén transformó los hábitos de consumo y marcó el inicio de una sociedad más urbana, más moderna, más ansiosa por mirar hacia Europa.

Portada de 'Mediterráneo' con fecha de 1 de enero de 1969. / MEDITERRÁNEO

Tradiciones y modernidad

A pesar de los cambios, Castellón no renunció a su identidad. Las fiestas de la Magdalena siguieron siendo el corazón de la vida local. Las gaiatas, la Romeria de les Canyes, la cabalgata del Pregó… todo seguía ahí, aunque cada año las calles se llenaban de más gente y las imágenes del NO-DO mostraban una ciudad cada vez más grande, más luminosa.

La plaza de toros, con su imponente graderío, mantenía su papel central en la vida social, acogiendo no solo festejos taurinos sino también conciertos, mítines y eventos populares. Era el gran escenario de un pueblo que celebraba su progreso con una mezcla de entusiasmo y asombro.

El legado de una década

Los años sesenta fueron, para Castellón, una escuela de modernidad. No todo fue progreso ordenado ni bienestar inmediato. Hubo improvisación, desigualdad, barrios precarios y contaminación. Pero también hubo esperanza. Aquella década sembró las bases del Castellón contemporáneo: una provincia industrial, abierta al exterior, orgullosa de su pasado y consciente de su capacidad para reinventarse.

Hoy, al mirar las viejas fotografías en blanco y negro de las calles recién asfaltadas, de los primeros bloques de pisos o de los obreros saliendo de las fábricas, uno puede sentir algo más que nostalgia. Puede reconocer, en esas imágenes, el instante exacto en que Castellón dejó de ser un rincón agrícola para convertirse en una ciudad del siglo XX.

Y aunque el tiempo haya borrado el polvo de las obras y el humo de las chimeneas, algo de aquella energía persiste todavía. En el ruido del puerto, en las luces de las gaiatas, en la cerámica que sigue viajando por el mundo. Los años sesenta fueron el despertar. Y de ese despertar, Castellón nunca volvió a dormirse.

1960

Creación del Obispado de Segorbe-Castellón. La bula papal y el Real Decreto reorganizan las diócesis, permitiendo la histórica reivindicación de Castellón de poseer sede episcopal propia. El 23 de julio es recibido con gran fervor el primer obispo, monseñor Pont i Gol, en una ceremonia solemne y masiva en la concatedral de Santa María, símbolo del renacer religioso y social tras la posguerra. Este hecho reforzó la identidad colectiva y el peso institucional de la ciudad.

Reconstrucción de la concatedral. Continúan las obras de reconstrucción de Santa María, todavía cicatrizada por los destrozos de la guerra civil, marcando el centro de la vida religiosa y cívica.

1961

Crecimiento urbano y migración. Castellón vive un fuerte impacto demográfico por la llegada de migrantes de Andalucía, La Mancha y el interior, atraídos por las oportunidades de desarrollo industrial. Se acentúan la formación de barrios periféricos y la demanda de servicios municipales, comenzando la presión sobre recursos urbanos e infraestructuras.

Movilización institucional. Se intensifican gestiones para potenciar infraestructuras y servicios, ante la presión que supone el aumento de población y la expansión urbana ilegal, preludio de los problemas de planeamiento posteriores.

Escenario de cine. Entre diciembre de 1960 y febrero de 1961, se rodó en la localidad de Peñíscola El Cid, película dirigida por Anthony Mann, producida por Samuel Bronston y protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren. Tras Calabuch, de Luis García Berlanga, rodada en 1956, este proyecto hollywoodiense puso a la provincia de Castellón y a Peñíscola en el mapa del séptimo arte.

1962

Preludio de la implantación industrial. Directivos de Fertiberia mantienen reuniones decisivas con autoridades locales para elegir la ubicación de la futura fábrica de fertilizantes, señalando ya al puerto como lugar estratégico. En noviembre, Fertiberia solicita oficialmente los terrenos portuarios. La Junta de Obras del puerto se disuelve por el escaso tráfico, justo antes del futuro auge portuario industrial.

Planificación urbana. Se aprueba provisionalmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Castellón, que delimita zonas industriales pero deja fuera el espacio finalmente elegido para Fertiberia, iniciando controversias sobre la legalidad de la futura instalación.

1963

Conflicto por la localización industrial. Avanzan las obras de Fertiberia pese a la negativa del Ayuntamiento, que deniega la licencia de construcción argumentando incompatibilidad urbanística y plantea recursos administrativos para paralizarlas. Aun así, el proyecto sigue adelante, prefigurando la fuerza del desarrollismo estatal frente a las reticencias locales.

Desaparece La Panderola. El célebre tren que servía a Castellón y localidades cercanas se retira tras tres cuartos de siglo en funcionamiento, reflejando el avance urbano y la modernización del transporte.

Inicio de la colaboración Simago-Prisunic. La cadena de almacenes populares comienza su expansión nacional.

1964

I Plan de Desarrollo Económico y Social nacional. El impulso político para el desarrollo español comienza a cambiar la estructura productiva provincial. Castellón inicia el tránsito definitivo de la agricultura a la industria, con planificación y ayudas estatales que favorecerán a sectores clave como la cerámica, la química y la construcción.

Trámites para la refinería. Durante este año continúan las negociaciones para la implantación de la futura refinería de petróleo en el puerto por parte de Esso (Standard Oil), clave para el desarrollo petroquímico local.

Inauguración de Derenzi. En la Magdalena de 1964 se inauguraba la histórica sala de arte Derenzi, a la cual seguirían la galería Surya, la Sala Braulio, las Galerías Porcar en la calle Mayor, la sala Adsuara, la galería Anastasia Klein y la galería Nonell. En poco más de diez años, Castelló pasó de disponer tan solo de salas institucionales para realizar exposiciones, a contar con seis galerías privadas más, lo cual supuso un hito a nivel cultural para toda la provincia.

1965

Primeros movimientos en Fertiberia. Comienza la construcción y el montaje de la planta, generando empleo y vida económica en la zona portuaria y anticipando la llegada de la industria química a Castellón.

Evolución del sector cerámico de Castellón. Empieza una revolución tecnológica en las principales industrias de la Plana y Onda, con la electrificación de plantas, automatización y modernización de hornos, lo que consolida a Castellón como referencia azulejera en el país.

Regreso del CD Castellón a Segunda División. Tras dos intentos fallidos de ascenso en las campañas 63-64 y 64-65, el CD Castellón volvió a Segunda División en la temporada 65-66. La primera eliminatoria de la promoción, ante el Nàstic, fue el momento culminante de ese retorno soñado.

1966

Inauguración formal de Fertiberia. Aunque existieron problemas administrativos previos, el 6 de junio se inaugura oficialmente la fábrica de fertilizantes en el Grau, ocupando una enorme extensión y generando empleo directo e indirecto, marcando el arranque industrial moderno del Puerto.

Impulso portuario. Las obras de ampliación del Puerto comienzan a formar parte de una estrategia a largo plazo respecto al crecimiento previsto por la llegada de nuevas factorías y la futura refinería.

1967

Visita de Franco e inauguraciones clave. El 5 de junio, Francisco Franco inaugura la refinería Esso, la residencia sanitaria (Hospital General) y la nueva Escuela de Maestría Industrial. Los discursos oficiales subrayan el salto industrial y social del territorio, y el acto es cubierto con notable solemnidad y propaganda estatal.

Comienza la actividad de la refinería de Castellón. La Esso (que luego sería BP) inicia operaciones a gran escala, transformando el dinamismo portuario y la oferta laboral, y consolidando a Castellón como nodo petroquímico nacional.

1968

Expansión industrial masiva. El polígono del Serrallo experimenta un desarrollo acelerado, sumándose industrias auxiliares y nuevos operadores internacionales, aprovechando la sinergia puerto-industria.

Transformación cultural. Se consolidan circuitos de cine, música y actos culturales populares, impulsados por el aumento de la población y la nueva clase media naciente.

1969

Apertura de Simago. El 12 de abril se inaugura el primer gran almacén comercial, Simago, en Castellón, revolucionando hábitos de consumo y distribución, símbolo del desarrollismo y la sociedad urbana de consumo que emerge en la provincia.

Crecimiento educativo superior. Se crean instituciones precursoras de la futura Universidad de Castellón (Colegio Universitario), abriendo camino al desarrollo académico y científico local.