1970-1979: La Transición y el fascinante Castellón del cambio

«Franco ha muerto». Con esta frase, el 20 de noviembre de 1975, España, y con ella Castellón, se adentraba en una época de cambios, de pasos de gigante en la política, la sociedad y la cultura. Un año que marcó, a mitad de la década, una nueva era en la historia del país, que se trasladó a Castellón con una profunda transformación.

La industria del azulejo, que estaba en ciernes, escaló y escaló hasta convertirse -aún a día de hoy- en la locomotora económica de la provincia, un negocio millonario e internacional que lleva la marca Castellón a los cinco continentes desde La Plana a l’Alcalatén; y el turismo, que llegó con las suecas en los años 60, consolidó su fuerza en los municipios del litoral, con Peñíscola a la cabeza indiscutible, tras el rodaje de El Cid la década anterior; Benicàssim y, más tarde, Moncofa, Orpesa y Benicarló, y se convirtió en otro de los motores del empleo y de la riqueza, considerándose la playa de Aragón, además de impulsar la presencia de británicos y alemanes.

En lo social, el tardofranquismo era evidente y se visibilizaba siempre que se debía en los primeros años de la década, como en la macromanifestación en la capital para demostrar la fidelidad al caudillo en 1970 que congregó a miles de personas.

La provincia rondaba los 400.000 habitantes, una cifra en crecimiento, ante los movimientos migratorios que empezaban a mover población de los pueblos del interior a la costa -o a los municipios más grandes de cada comarca-, mientras el petróleo brotaba en el Mediterráneo frente a la provincia, generando una tercera pata de la economía entonces presente y futura con el inicio del lobi del Serrallo, con las petroquímicas .

A nivel informativo, Jaime Nos, al frente del diario Mediterráneo, impulsaba un periodismo de calle, con información de las comarcas, y con especial incidencia en la capital castellonense, donde La Pérgola comenzaba a ser una realidad, el edificio Asensi elevaba el skyline, y nacía el Centro Social San Isidro, que además, mostraba la fuerza del sector primario; desaparecía el Hotel Suizo de la Puerta del Sol y se creaba la Caja de Ahorros de Castelló en Caballeros, donde hoy sigue tras las siguientes fusiones como La Caixa.

Despegue de la sociedad

Y, aunque en 1973, la sociedad convulsionaba por el atentado de Carrero Blanco, mano derecha del caudillo, fue la muerte de Franco la que lo cambió todo. Tras 36 años de dictadura, España empezaba a ser un país de derechos.

Y, de ser un país atrasado y empobrecido, España se fue convirtiendo en una economía moderna y próspera. Con un primer desafío: la inflación galopante. Durante los años 70, la inflación alcanzó niveles superiores al 20% anual, erosionando el poder adquisitivo de los españoles y minando la confianza en la economía. Para combatirla, ya en los últimos años de la década, el gobierno de Adolfo Suárez adoptó una política monetaria restrictiva, que redujo la demanda interna y provocó una recesión. Sin embargo, esta política fue efectiva y las industrias incipientes pudieron ir abriéndose camino en Castellón.

En 1975, España dio un paso histórico. La muerte de Franco abrió el camino para la transición a la democracia, un proceso que estuvo marcado por la negociación y el diálogo político, por el fascinante cambio.

De Serrat a Nino Bravo y 'La casa de la pradera' o el 'Un, dos, tres'

En la caja boba, aterrizaban Los payasos de la tele, la audiencia se emocionaba con La casa de la pradera y la radionovela Simplemente María triunfaba, con el nacimiento de los Madelman, la Nancy y después la Barbie, con el avance de los derechos de la mujer; y con la minifalda como símbolo de la liberación de la mujer, en un tiempo de pantalones de campana y en los que, en la radio, sonaba Serrat, Nino Bravo, Julio Iglesias (que se paseaba por las playas de Peñíscola tras su éxito), Massiel, Las Grecas, Formula V, Camilo Sesto o Manolo Escolar.

En los guateques, además, la música de fuera dejaba una banda sonora que aún hoy pedura entre los clásicos, del Imagine de John Lennon, al I wil survive de Gloria Gaynor; el Dancing queen de Abba, Bohemian rapsody de Queen, o el Staying alive de los Bee Gees.

El príncipe Juan Carlos visitó Castelló junto a la princesa Sofía en 1976, tras subir al trono de España y comenzar el proceso de Transición a la democracia.

El príncipe Juan Carlos visitó Castelló junto a la princesa Sofía en 1976, tras subir al trono de España y comenzar el proceso de Transición a la democracia. Este proceso fue liderado por Adolfo Suárez, quien se convirtió en el primer presidente del Gobierno de la democracia española en 1976. Legalizó el Partido Comunista, con la Unión de Centro Democrático (UCD), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Alianza Popular (posterior PP) como terna principal de candidaturas, entre otras muchas, en el Congreso.

Alcaldes en democracia

Para arrancar el cambio, Suárez convocó (1979) las primeras elecciones democráticas, que en la provincia tuvieron una participación masiva, en una fiebre electoral desde los municipios más grandes a los más pequeños, un derecho que se recuperaba tras la Dictadura.

En Castelló, el socialista Antonio Tirado se convirtió en el primer alcalde de la democracia con colas en los colegios electorales del norte al sur; Batiste Carceller en Vila-real; Vicente Vernia en Burriana, Ramón Bofill en Vinaròs; Vicente Vilar en Almassora; José María Febrer en b, o Rafael Sabater en Morella, entre otros. Al Congreso de los Diputados, ese mismo 1976, viajaron Enrique Monsonís, Enrique Beltrán, Palmira Pla y José Miguel Ortí; y, al Senado, Ernesto Fenollosa, Enrique Martí, Fernando Flors y Virgilio Oñate.

Antes, en 1978, se celebró un referendo para aprobar la nueva Constitución Española, un texto dialogado y ampliado en estos casi 50 años desde su creaciónm, que estableció un sistema democrático de gobierno y garantizó los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. El referendo fue aprobado por una amplia mayoría, lo que marcó un hito importante en la incipiente Transición a la democracia.

Fin al franquismo y (re)inicio de la democracia

Una década de cambios en la sociedad de Castellón y de España con la muerte del dictador Francisco Franco marcando un antes y un después. El turismo y la industria azulejera empezaban a andar en un camino que pronto les llevaría a ser locomotora económica de la provincia junto a la petroquímica.

1970

El turismo empuja a la costa. Mientras Castelló expresa su adhesión a Francisco Franco con una multitudinaria manifestación, en el litoral provincial, Peñíscola y Benicàssim empiezan su desarrollo turístico, con nuevos hoteles y un sector en auge que se convertiría, desde entonces, en uno de los motores económicos de Castellón.

En la capital, se impulsaron las infraestructuras de saneamiento de la Marjaleria en la capital, que llegaba a los 90.000 habitantes mientras arrancaba la construcción de la nueva Pérgola en el parque Ribalta, que se edificó sobre la antigua edificación no sin críticas desde diferentes ámbitos de la sociedad, en una historia que se repetiría cuatro décadas después, reivindicando el antiguo pabellón.

1971

Brota petróleo en Vinaròs y arranca la industria del azulejo en la Plana. En el Ulster, seguía la cruenta guerra entre el IRA y el Gobierno británico, y el gobierno franquista cerraba el diario independiente Madrid.

En Castellón, se celebraba el brote de petróleo en el pozo Castellón 1 frente a la costa de Vinaròs, según el diario, que avanza además en sus páginas la creación del complejo petroquímico en el Serrallo de Castelló, entorno a la refinería ESSO, después Petromed; y entra en servicio la planta de caprolactama, que después sería Proquimed y más tarde UBE.

En la capital, destaca la finalización de las obras del edificio Capitol, en la calle Asensi, el más alto de la ciudad -aún hoy, entre los más emblemáticos-; mientras se creaba, en la calle Enmedio, el Centro Social San Isidro de la Caja Rural. En la Plana, empieza el desarrollismo industrial que arranca en Onda, ya con tradición azulejera, en lo que sería el germen del sector que se convertiría en locomotora económica y de transformación de la provincia.

1972

Fallece Max Aub mientras Germán Lorente triunfa en el cine. Un año convulso a nivel internacional, con el ataque de Septiembre Negro a Israel en los JJOO de Munich que se saldó con 16 muertos y el estupor internacional; con un terremoto en Managua que causó más de 18.000 muertes, y el accidente de avión en los Andes que forjó la historia de la película Viven, además de la guerra fría tensionada de Nixon y Brézhnev.

En Castellón, se lamentaba la muerte en México del exiliado Max Aub, en un año en el que se renovó la cúpula del Obispado de Segorbe-Castellón con José María Cases Deordal como obispo, que tomaría posesión previa entrevista con Franco en Madrid. En la capital, cerraba el Hotel Suizo, se inauguraba la Clínica Gran Vía y el actor vinarocense Germán Lorente triunfaba en la gran pantalla con su película Amor en el espejo.

1973

Castelló llega a los 100.000 habitantes en el año que fallece Carrero Blanco. Castellón llegaba a los 100.000 habitantes aún en Dictadura, en un 1973 en el que la oposición a Franco iba in crescendo, y que se fraguó en el atentado que causó la muerte de Carrero Blanco, el 23 de diciembre.

En el contexto internacional, EEUU y Vietnam firman el alto el fuego; en Chile, un golpe de estado derroca a Allende; israelíes y egipcios se enfrentan en el Yom Kippur, mientras en París muere Picasso.

La cultura provincial pierde al escultor Juan Bautista Adsuara y se inaugura la flamante nueva sede de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, en Caballeros. En lo deportivo, el CD Castellón es subcampeón de la Copa del Generalísimo, tras perder en Madrid contra el Atlético de Bilbao, con 15.000 orelluts en las gradas.

1974

Nace el Palacio de Justicia y abre la central térmica del Serrallo. El nuevo urbanismo de Castelló inaugura la plaza Cardona Vives, con el primer párking subterráneo, conectando con el Grau, mientras comienza a funcionar la central térmica del Serrallo, una apuesta que supuso empleo pero suscitó las primeras críticas vecinales ante la peligrosidad de convertir en industrial una zona hasta entonces turística.

Se inaugura el Palacio de Justicia en Herrero Tejedor, futura Borrull, mientras Vila-real celebra los 700 años de su fundación, y el ministro de Obras Públicas inaugura el tramo de la AP-7 entre Puzol y Castelló. Un hito para la conectividad de la provincia en pleno auge turístico e industrial.

1975

Franco muere. La muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre tras 40 años de dictadura marca un antes y después en la historia de la España contemporánea. Fue le tema del día y del año en un diario que aún pertenecía a la Prensa del Movimiento. Meses antes, en junio, había fallecido el ministro secretario del Movimiento, Herrero Tejedor, que vistió a Castellón de luto, en un 1975 en el que se desató la primera guerra del agua, cuando, en verano, Obras Públias anunció la construcción de un canal para derivar agua del Mijares a Sagunto para poner en marcha la planta siderúrgica.

La oposición ciudadana fue frontal, con las entidades agrarias a la cabeza como lobi de presión, que consiguieron revocar la medida. Precisamente ese año, un castellonense, Virgilio Oñate, fue nombrado ministro de Agricultura en el primer gobierno en Monarquía. Meses antes, los príncipes Juan Carlos y Sofía, habían visitado Castelló de forma privada. Mientras, el sector citrícola experimentaba un alza, con la exportación internacional de los productos made in l’horta de Castellón.

1976

Despegan dos sectores locomotora: el azulejo y el turismo implosionan. Un año que se cierra con la visita oficial, ya como Reyes, de Juan Carlos y Sofía, a la capital, con la ciudadanía volcada, en una jornada que vivió la inauguración de la nueva sede de la Caja Rural Provincial y de la Unión Terrirorial de Cooperativas del Campo (Uteco). EEUU celebra su bicentenario y muere Mao en el mundo, en un momento clave para Castellón, con el impulso de la industria azulejera más allá de Onda, en l’Alcora, Ribalsabes, Vila-real y Castelló; y del turismo, con Benicàssim, Orpesa y Peñíscola a la cabeza, y Alcossebre en ciernes.

Un 1976 en el que la fábrica Segarra suspendió pagos, y se celebró el Aplec de la Plana en Vila-real con polémica, tras acabar en sanción al instalar una pancarta que apelaba al socialismo y a la urgencia de un gobierno autonómico; y en el que el deporte fue protagonista, con el atleta Antonio Miralles en lo más alto.

1977

Primer gobierno, y primer paso de la Transición. Año decisivo en el devenir de España. La UCD de Adolfo Suárez forma gobierno tras 40 años de franquismo, con el PSOE y Alianza Popular por detrás, y con el PC legalizado. En Castellón, Enrique Monsonís, Enrique Beltrán, Palmira Pla y José Miguel Ortí entran en el Congreso, mientras Ernesto Fenollosa, Enrique Marc, Fernando Flors y Virgilio Oñate se convierten en senadores.

En la provincia, desaparece Campos de Arenoso, provocando la salida de sus 200 vecinos, después de que la Confederación Hidrográfica del Júcar decidiera la construcción del pantano.

En la capital, se produce el traslado de las Carmelitas Descalzas a Lledó desde Gobernador, mientras en la Pobla Tornesa, el pintor Amat Bellés causa polémica por un mural sobre el pueblo con una senyera del País Valencià, ante la oposición más conservadora. Manuel Aleixandre logra el Nobel de Literatura, el año de la Matanza de Atocha.

1978

Castellón dice ‘sí’ rotundamente a la Constitución Española. Referéndum constitucional en España para refrendar el texto político que la sentaría las bases de la sociedad actual, y que, iría dando paso al Estado de las Autonomías, que en la Comunitat se generaría en 1982 tras la creación del Estatut d’Autonomia.

Castellón dijo un sí rotundo, con una masiva participación, en un año en el que Castelló aprueba su primer PGOU, el emporio de Calzados Segarra de la Vall presenta suspensión de pagos, mientras la sequía empieza a hacer estragos en el campo y Columbretes se había convertido en campo de tiro. En lo social, Ramón Catalán pinta el mural del Gobierno Civil, mientras Planelles vuelve a vestir la camiseta albinegra tras jugar en el Real Madrid y Zaragoza. Juan Pablo II se convierte en el nuevo Papa.

1979

Se erigen los nuevos Ayuntamientos y se forma nuevo Gobierno. Primeras elecciones democráticas con la formación del nuevo Gobierno de España, con Adolfo Suárez como presidente y una UCD fuerte que gana en la provincia, y en Vila-real, con Bautista Carceller; aunque en la capital será alcalde el socialista Antonio Tirado.

Es el año del estreno de las instalaciones de Penyeta Roja, la nueva Casa de la Mar en el Grau, la constitución de la Confederación de Empresarios de Castellón y del inicio de las obras de desvío de Vila-real. El año del cambio.