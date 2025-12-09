1980-1989: Castellón entra de lleno en la modernidad

La década de los años 80 representó un punto de inflexión en la historia reciente de la provincia de Castellón. Se trató de un periodo en el que se mezclaron las transformaciones políticas derivadas de la Transición democrática del país y los cambios económicos ligados a la industrialización y el turismo, así como una notable renovación social y cultural que acercó la provincia a la modernidad de una España que despegaba definitivamente, dejando atrás gran parte de su herencia franquista.

En el terreno político, los 80 fueron los años de consolidación de la democracia local. Después de las elecciones municipales de 1979, se formaron los primeros ayuntamientos democráticos, lo que significó la apertura de los consistorios a la participación ciudadana y la descentralización de la vida política. A partir de 1982, con la aprobación del Estatut d’Autonomia, Castellón pasó a integrarse en la Comunitat Valenciana, lo que dio inicio a una etapa de mayor autogobierno. La Administración autonómica comenzó a desplegar sus competencias en sanidad, educación, cultura y servicios sociales, lo que repercutió directamente en el día a día de la ciudadanía. Paralelamente, en la provincia se vivieron importantes movimientos de reivindicación comarcal y de identidad cultural, que pretendían reforzar el protagonismo del territorio dentro del marco valenciano.

Despegue económico

En el plano económico, Castellón vivió un profundo proceso de transformación. La industria cerámica, con epicentro en la Plana Baixa, en localidades como Vila-real, Onda, l’Alcora o Ribesalbes, experimentó un crecimiento sin precedentes. Empresas que en los años 70 eran de carácter familiar, se convirtieron, en muy poco tiempo, en grandes compañías capaces de competir en los mercados internacionales. La expansión del puerto de Castelló, modernizado a lo largo del decenio, facilitó las exportaciones y consolidó al azulejo como el motor económico de la provincia. Además, el sector generó miles de empleos directos e indirectos, convirtiéndose en el principal sustento de muchas familias.

La agricultura, tradicionalmente el pilar de la economía castellonense, se mantuvo con fuerza en la Plana gracias a los cítricos, pero también atravesó dificultades. La competencia de países mediterráneos, unido a la necesidad de modernización de regadíos y sistemas de producción, provocaron tensiones en un sector que, aunque vital aún, ya no podía ofrecer el mismo protagonismo que en tiempos anteriores. Aun así, el cultivo de la naranja siguió marcando el paisaje agrícola y contribuyendo a la identidad provincial.

El turismo vivió igualmente un despegue relevante. Localidades costeras como Benicàssim, Orpesa, Benicarló, Alcalà (con Alcossebre) y Vinaròs se consolidaron como destinos de sol y playa, atrayendo tanto a visitantes nacionales como internacionales. Peñíscola, con su castillo y su casco antiguo, se convirtió en un icono turístico y cultural mundial, reforzado por la utilización de sus escenarios en rodajes cinematográficos y televisivos. La construcción de segundas residencias y urbanizaciones turísticas transformó de notablemente el litoral castellonense. En paralelo, comenzó el debate sobre la necesidad de un turismo más sostenible, aunque las medidas en este sentido todavía eran incipientes.

La vida cultural y social reflejó con claridad el espíritu de modernización de los años 80. Castellón se sumó a la recuperación de la lengua y la cultura valencianas, impulsada por las políticas autonómicas y municipales. En las escuelas se introdujo progresivamente la enseñanza del valenciano, mientras que en la Administración y en los medios locales se fomentó su uso. Surgieron editoriales, revistas y asociaciones que trabajaron con ahínco en la difusión del patrimonio cultural y en la dinamización de la vida intelectual.

En lo musical, Castellón no fue ajena al fenómeno de la Movida. Durante la década aparecieron grupos locales de pop y rock que animaban la vida nocturna en bares y salas de conciertos. Benicàssim, en particular, se consolidó como un referente musical y cultural, acogiendo conciertos y festivales veraniegos que sentaron las bases de lo que años después se convertiría en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). También se mantuvieron con fuerza las tradiciones musicales ligadas a las bandas de música locales, que siguieron teniendo un papel destacado en la vida festiva y cultural de una provincia que cambiaba radicalmente en todos los sentidos.

Las fiestas populares vivieron un momento de esplendor. La Magdalena en la capital, con sus desfiles, mascletaes y gaiatas, se reafirmó como la gran fiesta identitaria de los castellonenses. Las Fallas, especialmente en Burriana y Benicarló, ganaron protagonismo. Las collas, agrupaciones de amigos y vecinos... se consolidaron como protagonistas de la vida social, organizando actos, comidas populares y actividades culturales que dieron un nuevo aire a las celebraciones tradicionales.

Una nueva vida

En el ámbito social, la década trajo cambios visibles en la vida cotidiana. La población de la capital y de las ciudades más dinámicas creció gracias al atractivo de la industria y los servicios; en contraposición, el interior, comarcas como Els Ports, l’Alt Maestrat o l’Alt Millars, sufrieron un ya irreversible proceso de despoblación y envejecimiento que se agravó con el paso de los años.

A nivel de comunicaciones, se produjeron mejoras importantes: la N340 fue objeto de obras y ampliaciones, aunque la esperada autovía A7 no estaba completa. La expansión urbana de Castelló, Vila-real y Benicàssim fue evidente, con la aparición de barrios residenciales, polígonos industriales y zonas turísticas.

Los medios de comunicación también cambiaron el paisaje social. La llegada de las televisiones autonómicas y privadas, a finales de los 80, transformó los hábitos de consumo cultural y de ocio, ofreciendo nuevas formas de entretenimiento que se sumaron a Mediterráneo, que seguía siendo un canal de información cercano e influyente.

Los ochenta, sin más

En conclusión, los años 80 fueron, para Castellón, una década de transformación en todos los ámbitos. La provincia dejó atrás una economía basada casi exclusivamente en la agricultura para situarse como referente internacional de la cerámica y como destino turístico en crecimiento. La cultura valenciana vivió un proceso de recuperación y normalización; mientras que la política local y autonómica abrió nuevas posibilidades de autogobierno.

No obstante, la modernización no estuvo exenta de desequilibrios: mientras el litoral y las grandes ciudades se beneficiaban del dinamismo económico, las zonas rurales del interior quedaban rezagadas y ya con graves problemas de despoblación. Pese a ello, la provincia inició, entre 1980 y 1989, un camino de proyección exterior y de modernización que marcaría las décadas posteriores. De ahí que a los ochenta se la conozca como la década prodigiosa.

1980

El desarrollo de Castellón también se extendía al terreno de lo cultural. El 14 de enero, Vila-real ya podía presumir de contar con una sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuando todavía no existía la Universitat Jaume I. Castelló, por su parte, inauguraba el nuevo Museo de Bellas Artes, aunque todavía estaba lejos su moderna sede en la avenida Hermanos Bou. La citricultura, mientras, estaba pendiente de la tristeza, una plaga que ponía en jaque al sector y que el Gobierno trataba de paliar con un plan nacional que inyectaba 1.000 millones de pesetas.

1981

El efecto del golpe de Estado del 23F sacó a las calles de Castelló a 6.000 personas. Se manifestaron por la libertad, la democracia y la Constitución apenas cuatro días después de unos acontecimientos que pusieron en vilo a la sociedad española. Por otro lado, Burriana sufría las consecuencias de la quiebra de las papeleras El Cid y Mijares, lo que afectaba a decenas de familias de la localidad y obstaculizaba la transformación de un municipio que empezaba a reducir su dependencia económica de la naranja. Castellón estrenaba el cuartel de la Guardia Civil, en el barrio de Rafalafena (la Benemérita se mudaba desde la calle Félix Breva).

1982

Uno de los años de referencia de la década tenía su reflejo en la provincia. El triunfo del PSOE en las elecciones generales, el Mundial-82... Castellón continuaba mutando y, en esta oportunidad, la obra más importante era la construcción del paso inferior de la carretera de l’Alcora para salvar las vías del tren, lo cual suponía el primer paso para poner fin a este obstáculo que, durante tanto tiempo, partía en dos a una ciudad en crecimiento. El 8 de octubre fue un día negro: el Desert de les Palmes sufría un importante incendio forestal. Desgraciadamente, no sería el único de envergadura de esta década, como veremos más adelante.

1983

El desarrollo urbanístico de Castelló, a debate. La transformación radical de la capital de la Plana empezaba a llamar la atención de los expertos, que ponían el grito en el cielo por su salvajismo: «Es el ejemplo más claro de cómo no debe ser una ciudad», se esgrimía en un curso de urbanismo para arquitectos en el mes de febrero. Pocas semanas después, ocurría un hecho insólito en las fiestas de la Magdalena: la huelga de subalternos impidió, por vez primera en la historia, la celebración de la feria taurina, víctima colateral de este conflicto en el mundo del toreo en el ámbito nacional. Por otro lado, el escritor y poeta Bernat Artola era declarado Hijo Adoptivo a título póstumo de Castelló, que reivindicaba su fecunda obra.

1984

Protesta de Els Ports en contra de la turolense central térmica de Andorra. Varios municipios de la comarca, preocupados por el impacto medioambiental, llevaron a cabo unas movilizaciones iniciales con el objetivo de impedir que la empresa construyera un lavadero de carbón (más tarde, incluso derivó en una querella criminal). Además, Nules también luchaba por la regeneración de l’Estany, en un lamentable estado de conservación. Castelló aprobaba su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) mientras que inauguraba el nuevo centro penitenciario de la carretera de l’Alcora, unas instalaciones que en nada se parecían a las obsoletas de la Ronda Magdalena (al cabo de un meses se instalaba en dicha plaza la Escuela Oficial de Idiomas, la EOI). El Gremi de Llibreters de Castelló ponía en marcha la primera feria del libro de la ciudad.

1985

Año de luces y sombras en la provincia. El 25 de junio, les Alqueries se independizaba de Vila-real, pocos meses antes de que Burriana y Moncofa se enzarzaran en su particular guerra del agua. Y de ahí a las cenizas, otra vez, del gran pulmón verde de la Plana: miles de hectáreas quemadas en los términos de Benicàssim y Cabanes. En cambio, Vilafamés asistía el nacimiento del Museo Popular de Arte Contemporáneo. El terrorismo de ETA también se dejaba sentir con el atentado mortal en el restaurante del Aero-Club, regentado por Clèment Perret, sospechoso de formar parte de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado o guerra sucia contra la citada organización independentista vasca.

1986

La provincia ya forma parte de Europa. España, desde el 1 de enero, se integra en la Comunidad Económica Europea (CEE), con una primera medida de impacto para todos sus ciudadanos: la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Meses más tarde, España da otro paso más hacia la normalización de sus relaciones internacionales con el sí en el referéndum sobre el ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Castelló estrena la nueva plaza Santa Clara, en una remodelación del centro de la ciudad no exenta de polémica; al igual que el Museo al Aire Libre, donde Ripollés o Tasio contribuyen, con sus obras, a paliar el mencionado caos urbanístico. La sociedad castellonense sigue movilizándose, esta vez para reclamar el fin de las prácticas de tiro en las islas Columbretes.

1987

Grandes obras siguen redibujando el contorno de Castelló. El nuevo estadio Castalia es una realidad para un CD Castellón que, entonces, alternaba todavía la Primera División con la Segunda. Una infraestructura deportiva de envergadura, al igual que lo fue, en el terreno educativo, la inauguración de las nuevas instalaciones del Colegio Universitario de Castellón (CUC), germen para la llegada de la Universitat Jaume I. Curiosamente, fue un año movido en la enseñanza media, con protestas generalizadas en todo el país para mejorar la enseñanza. Acorde a este despegue, Rafalafena era el barrio elegido para levantar la flamante biblioteca municipal. Unos kilómetros hacia el este, el nuevo Paseo Marítimo de ocho kilómetros ponía en valor el litoral. Paradójicamente, la Plaza de Toros celebraba su centenario.

1988

Nuevo atentado, 750º aniversario de la Carta Pobla de Castelló y huelga general. El terrorismo vuelve a dejarse sentir, en esta ocasión con una bomba en las oficinas de la Gestión Catastral. Mientras, la capital de la Plana se vuelca en la conmemoración de los 750 años de la fundación de la ciudad con actos institucionales y culturales durante meses. Sin embargo, el año acaba nuevamente agitado debido a la huelga general del 14 de diciembre, con un amplio seguimiento en toda la provincial y 5.000 manifestantes en la concentración en Castelló. Pocos días después, las movilizaciones piden la creación de una universidad.

1989

El conflicto de Imepiel ensombrece a la Vall d’Uixó. Este industria zapatera de referencia en la comarca vive un futuro incierto, lo que provoca que los valldeuxenses alcen la voz en favor de ayudas debido a la crisis económica. Como se ve, son años de reclamaciones, sobre todo en la capital, debido a la peligrosidad de la N340 a su paso por la ciudad y al obstáculo que suponían las vías del tren. Un pirómano siembra el miedo, al incendiar aparcamientos privados.