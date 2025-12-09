2000-2009: Del cielo inmobiliario a la cola del paro

La década del 2000 al 2009 será recordada por la crisis económica. Durante estos diez años se produjo la subida al cielo inmobiliario y la posterior caída a la más absoluta desazón. La gran depresión fue, sin duda, la pesadilla que marcó esta era en la que se permitió soñar a lo grande.

Ni los grandes avances sociales que se produjeron en este tiempo, principalmente en igualdad y el colectivo LGTBIQ+, lograron destacar entre el desaliento y la precariedad a la que se vio sometida la provincia, al igual que el resto del país.

Todo empezó con el boom inmobiliario, el boom de la construcción. El ladrillo acampaba a sus anchas por todos los municipios (o una inmensa mayoría) con el beneplácito de los ayuntamientos, cegados por los ingresos del ICIO, que engrosaban como nunca las arcas municipales.

Al mismo tiempo, los bancos otorgaban el 100% de la financiación de la vivienda con cuotas hipotecarias que alcanzaban los 1.000 euros al mes. Las familias destinaban un sueldo para la hipoteca y el otro para el día a día. Y los jóvenes abandonaban los estudios para irse a la obra donde ganaban 3.000 euros al mes. Todo parecía ir bien.

Burbuja inmobiliaria

La burbuja inmobiliaria asfaltó los municipios, sobre todo los de costa, y alzó edificios de ‘pisos nicho’ que se vendían como churros antes incluso de estar construidos (venta sobre plano, se decía). Peñíscola, Cabanes, Castelló, Orpesa, Benicàssim, Moncofa, Xilxes y Almenara fueron algunas de las localidades que se dejaron enamorar por el ladrillo.

Y así, sin una planificación real de las necesidades habitacionales, sin prever los recursos hídricos ni la dotación de alumbrado ni lo más básico de la urbanización de las parcelas, y con el grifo abierto de los bancos, se construyó, se construyó y se construyó. Y la burbuja inmobiliaria se asentaba como el modelo de crecimiento.

Megaconstrucciones

Algunas de estas megaconstrucciones fueron Marina d’Or (con 12.000 viviendas y cinco hoteles), el PAI Torre la Sal en Cabanes (el PGOU preveía la construcción de 43.000 viviendas), el PAI Cap Blanc en Peníscola y el aeropuerto, cuyas obras comenzaron en 2004 y se convirtió en un símbolo de la crisis española y el derroche que caracterizaba a la burbuja inmobiliaria.

Otras edificaciones no exentas de polémica fueron el PAI Belcaire Sur en Moncofa, cuyas obras de urbanización fueron paralizadas en 2007 por problemas en la red de distribución eléctrica; los dos PAI Golf de Xilxes que supusieron una pérdida de 11,4 millones de euros para las arcas municipales en concepto de los avales; o la urbanización Nova Almenara, en la que los apartamentos se terminaron antes que las obras de urbanización y no se podían conceder las cédulas de habitabilidad.

Obras faraónicas

Otras obras faraónicas que se proyectaron, y que no llegaron a desarrollarse, fueron el PAI Sant Gregori Golf de Burriana, Mundo Ilusión en Cabanes y Orpesa, Benicàssim Golf, el PAI del Golf de Torreblanca, el museo paleontológico en Morella (Mudim) y la Ciudad de las Lenguas, el Centre de Convencions de Calatrava, la sede de la Universidad Internacional Valenciana (VIU) y el nuevo Castalia, en Castelló.

Durante estos años, todo parecía ir bien y nada hacía presagiar el fatal desenlace, sobre todo para los más vulnerables. La crisis económica empezó a notarse en 2007 y se hizo oficial el 15 de septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers.

A partir de entonces, empezó la destrucción de empleo, el endeudamiento familiar se volvió insufrible, se dejó de construir, engrosaron las colas del paro (jóvenes sin formación, obreros y mujeres, principalmente), las familias dejaron de tener ingresos, no podían pagar la hipoteca,... Y así, sin más, estalló la burbuja. Y así, sin más, llegó el crash.

La provincia, en datos

En la provincia de Castelló, un 10% de las empresas cerámicas (uno de los sectores más castigados por el freno de la construcción) echaron el cierre y se triplicó el paro: en 2006, la tasa de desempleo era de 5,40% con 4.760 parados y en 2010 la tasa aumentó al 22,5% con 19.226 parados.

Y lo más dramático: los desahucios. En 2010, más de mil familias castellonenses se quedaron en la calle. Las hipotecas que los bancos otorgaron a un gran número de familias castelloneses con bajos ingresos fueron la trampa de la que muy pocas pudieron salir.

Movilización social

De ahí surgió una importante movilización social que fraguó en el nacimiento de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). A través de esta asociación, muchas de las familias pudieron negociar con los bancos para eliminar cláusulas abusivas (como las hipotecas con suelo), la dación en pago (dejar de pagar la hipoteca si el banco se queda con la casa) e incluso la suspensión de los desahucios. En Castelló se vivieron casos realmente dramáticos en los que familias enteras (matrimonios con hijos, personas con discapacidad y personas mayores) se vieron en la calle.

Actualmente, las consecuencias de esta crisis todavía son visibles. La provincia de Castellón acumula el 31,43% de los terrenos calificados como suelo urbanizable residencial en la Comunitat. Son casi 95 millones de metros cuadrados de suelo, de los que cerca de 50 se hallan en Peñíscola y Cabanes. Además, según el Ministerio de Vivienda, la provincia lidera el porcentaje de excedente de viviendas, con un 5,04%, esto es, 22.646 inmuebles.

Contexto político

Todo esto se desarrolló en un contexto político en el que el Partido Popular gobernaba la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón, la capital de la Plana y el Gobierno central. El cambio solo se produjo en el Gobierno central cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero venció las elecciones generales de 2004. En el ámbito autonómico, Francisco Camps (PP) era el presidente de la Generalitat Valenciana tras ganar las elecciones el 25 de mayo de 2003 con una mayoría absoluta, que revalidaría en 2007 y en 2011.

En la ciudad de Castelló, José Luis Gimeno llevaba trece años de alcalde cuando, en 2005, presentó su dimisión para ocupar el cargo de director de la Ciudad de las Lenguas, un proyecto que impulsó la Generalitat para el turismo de idiomas pero que, años después, quedaría disuelto. A Gimeno le sucedió en el cargo Alberto Fabra quien ganaría las elecciones municipales de 2007.

En la Diputación de Castellón, Carlos Fabra afrontaría sus últimos años como presidente de la institución provincial: en 2010 fue imputado por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias y en junio de 2011 dejó la presidencia, después de 16 años al frente de la misma.

En 2004, José Luis Rodríguez Zapatero vencería las elecciones generales e iniciaría una primera legislatura de estabilidad y avances sociales. No obstante, la segunda legislatura estaría marcada por la crisis económica mundial y la aprobación del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E), para hacer frente a la crisis económica.

Más derechos sociales

Aunque la recesión de estos años marcaron la primera década del milenio, no se puede obviar que fueron los años más prolíferos en cuanto a avances en derechos sociales. En este tiempo, se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y el 23 de septiembre de 2005 Josep y Vicent fueron la primera pareja que formalizaba su enlace en Castellón.

También se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género, una ley de educación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, una nueva Ley del Aborto, la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la nueva regularización de inmigrantes, ayudas para familias vulnerables, la ley antitabaco, el divorcio exprés, la ley de dependencia y la Ley de Memoria Histórica.

2000

La nueva estación de Cercanías. El soterramiento de las vías del tren era una demanda histórica de los castellonenses. El proyecto supuso una inversión de más de 23.500 millones de pesetas y se inauguró el 20 de febrero. Un mes después, el 20 de marzo, se inundó tras un fuerte episodio de lluvias por deficiencias en el funcionamiento de las bombas de desagüe.

2001

Castellón se congeló. Eran aproximadamente las 15.30 horas del sábado 15 de diciembre del 2001 cuando los primeros copos cayeron sobre Vila-real, Nules, Castelló y también en Borriol, donde lo hizo con más intensidad. En la Pobla Tornesa, el manto llegó a tener un espesor de diez centímetros y en la playa de Torreblanca también se registraron imágenes, prácticamente inéditas, con la nieve sobre la arena.

2002

El violador en serie de Castelló. En el año 2002, un violador en serie cometió siete agresiones sexuales violentas en Castelló. Dos de ellas fueron violaciones consumadas. Su modus operandi era siempre el mismo: los domingos de madrugaba perseguía a las víctimas cuando regresaban a casa y las abordaba en el portal. Su buena apariencia hacía difícil sospechar de él, incluso se hacía pasar por un vecino que entraba al mismo portal. Una vez dentro, las intimidaba con un arma y las forzaba. Fue condenado a 44 años de cárcel y a indemnizaciones que superaban los 130.000 euros.

2003

‘Caso Fabra’ y alta siniestralidad en la N-340. En 2003, el empresario de Artana Vicente Vilar presentó una querella contra Carlos Fabra, entonces presidente de la Diputación de Castellón, acusándole de agilizar la concesión de licencias para los productos fitosanitarios que fabricaba a cambio de dinero. Arrancaba entonces el caso Fabra que acabaría con una condena de cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales para Fabra y un año y cinco meses de cárcel para Vilar por falsificar sellos oficiales en productos fitosanitarios de sus empresas. También fue un año especialmente dramático en las carretera. En 2003 se registró el accidente con mayor número de víctimas mortales en la N-340. Cinco personas, dos de ellas menores, perdían la vida en un accidente en el que se vieron implicados un turismo y un camión. El siniestro tuvo lugar en el término municipal de Almenara. Por otro lado, ese año se empezaron a contabilizar las mujeres asesinadas por sus parejas como casos de violencia doméstica. Sería al año siguiente cuando se contabilizaran como violencia de género tras la aprobación la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En Alcalà de Xivert, el 24 de julio del 2003, se registró la primera víctima mortal en la provincia.

2004

Ascenso del CD Castellón. En la temporada 2003-2004, el CD Castellón logró el ascenso a Segunda División. Manu Busto hizo vibrar al Castalia con el gol que devolvió el equipo a la gloria. Ese mismo año, el club fue adquirido por Castellnou 2005 SL. Los atentados del 11M y la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales fueron otros acontecimientos de este año en clave nacional.

2005

Todolella. El 6 de febrero del 2005, 18 personas, todas menores de 30 años, perdieron la vida por inhalación de monóxido de carbono mientras dormían en el albergue municipal de Todolella. Pasaron allí la noche para celebrar un cumpleaños. La calefacción del albergue no funcionaba y el grupo decidió llevar estufas de gas que hicieron una mala combustión. En el ámbito cultural, la provincia acogería la exposición de La luz de las imágenes, una iniciativa de la Generalitat para impulsar la restauración de bienes artísticos. Sant Mateu, Peñíscola, Traiguera y Albocàsser fueron los municipios que acogieron piezas de gran valor.

2006

Asesinato machista. En 2006, la provincia era golpeada, de nuevo, por la violencia de género con el asesinato de dos mujeres. Una de ellas, de 34 años, vivía en Cabanes. Su pareja, de 29 años, la mató y luego se suicidó. Fue la víctima número 60 de ese año en toda España.

2007

Incendio de l’Alcalatén. El 28 de agosto de 2007 se declaró el incendio en l’Alcalatén. Quedó extinguido el 7 de septiembre tras calcinar 5.775 hectáreas de los términos de seis localidades: les Useres, Costur, Atzeneta del Maestrat, Figueroles, Llucena y l’Alcora. El fuego se inició en la partida de Font de la Bensa (les Useres), a unos cinco metros de una torre eléctrica donde se realizaban trabajos de mantenimiento de la red eléctrica sin los permisos pertinentes. También en ese año, dos mujeres fueron asesinadas víctimas de violencia de género.

2008

El mejor balance del Villarreal CF. La temporada 2007-2008, el Villarreal CF quedó subcampeón de la Liga española, por primera vez en su historia, a falta de dos jornadas, tras derrotar al Recreativo de Huelva. Sumó 77 puntos y quedó a 8 del campeón, el Real Madrid, y con 10 sobre el tercero, el F C Barcelona. De esta manera, se clasificó para la Liga de Campeones 2008-09, sin pasar por la fase previa de clasificación.

2009

Dos mujeres más asesinadas y una gota fría devastadora. Después de un año sin registrarse asesinatos machistas en la provincia, 2009 fue especialmente trágico con dos mujeres muertas. Además, a finales de septiembre, una intensa gota fría inundó por completo varios municipios. Castelló, Burriana, Onda, l’Alcora, Vila-real, Moncofa, Almassora, la Llosa, Nules, Xilxes, Benicàssim, les Alqueries, la Vall d’Uixó y Benicarló registraron importantes lluvias con registros de más de 315 l/m² lo que causó graves inundaciones, cortes de luz, de tráfico y evacuaciones de personas. Algunos de los pueblos quedaron incomunicados.

2010

Conexión con el aeropuerto. En octubre se inauguraba el tramo de autovía entre Pobla Tornesa y Cabanes. Solo restaba la apertura de dos kilómetros de autovía que conectaría la CV-13 y el aeropuerto de Castellón. 2010 fue otro año trágico con el asesinato de dos mujeres a manos de sus parejas. Una de ellas tenía 64 y vivía en Atzeneta del Maestrat.