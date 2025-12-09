2010-2019: Castellón despega hacia el mundo

En su construcción hubo turbulencias (en sentido figurado), fue complicado aterrizar la idea y venderla al público, muchos se abrocharon fuerte los cinturones de seguridad temiendo lo peor con el futuro de la infraestructura... Pero el Aeropuerto de Castellón despegó, y de qué manera, para colocarse como un activo fundamental para el turismo de esta parte del arco mediterráneo.

Las instalaciones ubicadas en Vilanova d’Alcolea se inauguraron en un acto no exento de polémica en marzo de 2011. El impulsor y principal valedor de la viabilidad del Aeropuerto de Castellón, que no era otro que el entonces presidente de la Diputación Carlos Fabra, cortó la cinta de la terminal aeroportuaria junto al también popular Francisco Camps, a la sazón president de la Generalitat.

Se inauguró un aeropuerto que estaba vacío: las instalaciones castellonenses carecían de los permisos necesarios para operar vuelos. Castellón fue motivo de chascarrillo:si un castellonense iba de viaje a algún lugar de España y decía de dónde era, le contestaban:«Ah, allí es donde está el aeropuerto sin aviones, ¿no?».

El primer vuelo

Pero todo dio un giro de 180º a partir del año 2015. El 15 de septiembre de aquel año, el aeropuerto de Vilanova d’Alcolea recibió los permisos que necesitaba. Y poco menos de un año después, el 15 de septiembre de 2015, un grupo de pasajeros, cargados con sus maletas y sus billetes de la compañía Ryanair, embarcaron por primera vez en un vuelo regular, dispuestos a ir desde Castellón a Londres.

De la misma manera, la provincia recibió sus primeros turistas vía aérea, los 188 visitantes que formaron parte de ese pasaje histórico, que aterrizó a las 10.25 horas de la mañana. «Welcome, bienvenidos, benvinguts a Castellón», tituló Mediterráneo en su portada del día siguiente, con la imagen del Boeing 737-800 de bandera irlandesa. Antes, en enero de ese año, el Villarreal CF ya lo había usado por primera vez para un desplazamiento comercial.

Un crecimiento meteórico

Desde ese hito se sumaron poco a poco a los paneles informativos del aeropuerto ciudades como Bruselas, Bucarest, Cracovia, Milán... Así hasta alcanzar las 14 rutas con varias aerolíneas, bajo la gestión de Aerocas.

El Aeropuerto de Castellón pasó de 0 visitantes cuando comenzó sus vuelos en 2015 a cerrar esa década con 125.448 pasajeros anuales (cifra que ahora se ha más que duplicado).

Carlos Fabra, a prisión

Apenas tres meses después de aquella inauguración del aeropuerto sin que hubiera aviones de por medio, Carlos Fabra dejó la presidencia de la Diputación, en lo que fue el fin de una época, puesto que ostentaba el cargo desde 1995, hacía 16 años.

Para entonces, Fabra ya había sido imputado por diversos presuntos delitos de corrupción, en un proceso judicial que se alargó una década. Finalmente, fue absuelto de cohecho y tráfico de influencias pero, en cambio, sí fue condenado por fraude fiscal contra Hacienda (por unos 700.000 euros). Recibió una pena de cuatro años de prisión, que empezó a cumplir en 2014 en Aranjuez (Madrid). Allí, el político castellonense estuvo 19 meses, hasta conseguir el tercer grado penitenciario.

El primer president nacido en Castellón

El Partido Popular arrasó en las elecciones autonómicas y municipales de 2011 y revalidó la Diputación, ya con Javier Moliner relevando a Fabra. Francisco Camps ganó las elecciones en la Comunitat pero dimitió dos meses después tras ser procesado por presunto cohecho dentro de la trama Gürtel (caso en el que al final fue declarado no culpable).

El efecto dominó por la caída de Camps provocó que se erigiera al primer president de la Generalitat procedente de Castellón. Así, Alberto Fabra, alcalde de Castelló de 2005 a 2011, juró el cargo En su primer discurso y marcado por la emborronada etapa del PP, dijo que la sociedad esperaba de sus políticos «diálogo, proximidad, cercanía y confianza». Fabra navegó en aguas marejadas durante su mandato acuciado por la lenta recuperación de la crisis.

El giro socialista de 2015

Las elecciones de 2015 supusieron un giro a la izquierda en el panorama político de Castellón. El PP conservó la Diputación con Moliner, pero la capital de la Plana iba a ser gobernada por el PSPV por primera vez en 24 años. Amparo Marco pactó con Compromís y la candidatura local asociada a Podemos para así hacerse con la alcaldía.

Ese cambio del mapa hacia el color rojo también se produjo en importantes municipios, como la Vall d’Uixó y Burriana. Con aquellos comicios el PP terminó de pagar su imagen desgastada... pero un castellonense siguió en el poder. Y es que en el Palau de la Generalitat, Fabra le entregó la vara de mando al morellano Ximo Puig (PSPV). Puig encabezó el gobierno del Botànic y comenzó en 2015 sus ocho años como president.

En un clima económico más favorable, Puig impulsó reformas en transparencia y favoreció la sanidad y educación. Defendió la importancia para Castellón del corredor mediterráneo. No obstante, como sus predecesores, no consiguió mejoras en_la infrafinanciación autonómica. Puig revalidó mandato en 2019.

El cambio del PP al PSOE también se dio en el gobierno central. Fue una moción de censura a Mariano Rajoy por la caja b del PP la que provocó que Pedro Sánchez accediera a la presidencia del Gobierno en 2018.

Otro hito: llega el AVE a Castellón

Precisamente en 2018, con Rajoy en el Gobierno y Puig en la Generalitat, llegó otro hito en transporte para Castellón: un tren AVE entró por primera vez en la estación de Castelló y partió desde la misma hacia Madrid. Eso sí: previo paso por València, sin el Corredor finalizado.

El resurgir de la cerámica

La industria castellonense estaba en la UCI. La cerámica llegó a perder miles de empleos entre 2008 y 2012, con la explosión de la burbuja inmobiliaria que provocó un bajón en la demanda de azulejo en España. El PIB provincial decreció un 6,4% ese último año.

Las empresas azulejeras apostaron por la exportación y se reinventaron: la digitalización y la modernización permitieron, a partir de 2014, lanzar al sector

No obstante, muchas empresas punteras resistieron, apostaron por la exportación y se reinventaron. La digitalización y la modernización permitieron, a partir de 2014, lanzar a la cerámica de Castellón hacia el liderazgo mundial y empujar al resto de la provincia hacia la recuperación.

Más turismo y el auge de los festivales

Para 2019 ya había 1,9 millones de turistas en Castellón, en ascenso constante, con marcas consolidadas como Peñíscola y Benicàssim.

La década trajo la consolidación de Castellón como tierra de festivales. El FIB aún traía las mejores bandas internacionales, y, en 2010, llega el Rototom Sunsplash, y la provincia gana un referente cultural, con una fuerte apuesta social y el reggae de fondo. Ese mismo año se celebró el primer Arenal Sound en Burriana, un evento que se erigiría como el festival con mayor asistencia de España (más de 300.000 personas).

Esa década, el FIB sufrió para subsistir a los desmanes de sus propietarios en Reino Unido, pero se repuso con nuevas gerencias y repuntó, aunque perdiendo la etiqueta de ser la cita más relevante del país. Por sus escenarios, en 2012, pasó Bob Dylan.

2010

El paro sube hasta el 25%, con más de 74000 desempleados en Castellón. Las cifras de desempleo continuaron creciendo en la provincia de Castellón y, en mayo de aquel año, se alcanzó la temida cifra del 25%. Es decir, uno de cada cuatro trabajadores estaba en paro. Unos 74.200 castellonenses hacían fila en las colas del INEM y la desesperación era tal que, en un reportaje de ese mes, varios desempleados decían que buscaban lo que fuera, incluso si les salía trabajo en Barcelona, para afrontar la situación. Además, Cáritas informó de que por primera vez había más personas de origen español que extranjeros pidiéndoles comida en Castellón. En total, ese año se registraron 24. 500 familias en las que ninguno de sus miembros tenía trabajo en la provincia.

2011

La ‘pequeña Rumanía’. El 14 de enero de 2011, el periódico daba cuenta de una realidad creciente en la provincia: Castellón se había convertido en el mayor destino de España (tras Madrid) de la diáspora rumana. Llegó a haber a inicios de la década 57.129 rumanos en Castellón, que llegó a ser sede de un Consulado oficial de Rumanía que realizaba más de 70 atenciones cada día. A raíz de ello se vivió una explosión de comercios dedicados a los migrantes de esa república de los Cárpatos. Hubo desde tiendas de alimentación con productos típicos de allí a locales de traducción de documentos.

2012

El Villarreal CF baja a Segunda División en el último minuto de la temporada y el CD Castellón pena en Tercera. El año 2012 fue triste en el plano deportivo. El CD Castellón comenzó una travesía por el desierto de Tercera (la cuarta categoría entonces) entre penurias económicas. También en la capital, un emblema de inicios de siglo como fue el campeón de Europa de fútbol sala, el Playas de Castellón, descendió a segunda división. La mayor sorpresa, sin embargo, fue el descenso completamente inesperado del Villarreal CF a Segunda División, en una temporada que había comenzado jugando la Champions League. Un gol de Falcao en el 88’ de la última jornada lo condenó. Por suerte, el Villarreal ascendió un año después. Además, 2012 fue un año en el que la cerámica, el resto de la industria y los propios ayuntamientos vivieron un momento crítico a causa de la crisis, que seguía sin revertirse. Castellón tocaba fondo.

2013

Los terremotos del Proyecto Castor, en una plataforma marina frente a la costa, ponen en alerta al Baix Maestrat. El Proyecto Castor consistía en un gran almacenamiento de gas en una plataforma marina a 20 kilómetros de la costa de Vinaròs. Se pretendía con ello garantizar reservas de este material estratégico para España. Sin embargo, poco después de empezar las operaciones de inyectado de gas, se empezaron a producir terremotos en la zona. Los seísmos se sintieron sobre todo en Vinaròs y en menor medida en el resto del Baix Maestrat y la provincia. Hubo más de 1.000 pequeños terremotos y el más grave fue de 4,2 grados en la escala Richter. Se produjeron multitud de protestas vecinales y manifestaciones contra Castor, por la inquietud generada en materia de segurdidad. El Gobierno central decretó el cierre de la planta y un estudio científico posterior confirmó que había relación entre las operaciones de Castor y los seísmos, que además provocaron la reapertura de la falla de Amposta, frente a Tarragona, que se creía controlada. La plataforma quedó finalmente clausurada.

2014

Carlos Fabra entra en prisión. El 1 de diciembre de 2014, quien fuera presidente de la Diputación de Castellón entre 1995 y 2011, Carlos Fabra, entró en la prisión de Aranjuez. Fabra lo había sido todo en el Partido Popular de la provincia durante décadas, y tras varias acusaciones de las que fue absuelto, la Audiencia Provincial de Castellón sí que lo condenó por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Se determinó que había defraudado a la Agencia Tributaria casi 693.000 euros entre 1999 y 2003, al estimar el tribunal que no pudo justificar más de 1,5 millones de euros en sus cuentas. Su ingreso en prisión supuso el final de una época para los populares castellonenses. En 2016, obtuvo el tercer grado; y tres años después, el político salió de la cárcel al conseguir la libertad condicional, cumplidas las tres cuartas partes de su condena.

2015

Comienzan los vuelos comerciales en el aeropuerto, en el año del cambio político. El estreno comercial de las instalaciones de Vilanova d’Alcolea lo realizaron los jugadores y el cuerpo técnico del Villarreal CF. La expedición liderada por Marcelino García Toral se subió a un avión de Iberia, en un vuelo chárter, para convertirse en los primeros en echar a volar desde Castellón. Fue el día 14 de enero de 2015 y los amarillos pusieron destino a Donosti, para un partido contra la Real Sociedad. Durante ese año, el Submarino utilizó en más ocasiones el aeropuerto hasta que, en septiembre, se celebró la llegada y partida de los primeros vuelos regulares para pasajeros, con Ryanair estrenando la pista de aterrizaje. Se ponía fin a sí a multitud de polémicas relacionadas con el aeropuerto en los años previos. Al mismo tiempo, daba comienzo una etapa de crecimiento que impulsó a dichas instalaciones hasta conseguir más y más pasajeros en los años siguientes, con más compañías que empezaron a operar. Aquel 2015, las urnas dieron un vuelco y PSOE -en coalición con Compromís- se alzó con la Generalitat y las alcaldías de Castelló, entre otras.

2016

Peñíscola se convierte en escenario de ‘Juego de Tronos’. La localidad del Baix Maestrat había sido tierra de cine en el pasado, con El Cid (1961) como producción histórica más destacada, con Charlton Heston como protagonista. En 2014 también había sido el hogar de una serie de televisión nacional, El chiringuito de Pepe. Pero fue entre 2015 y 2016 cuando dio un verdadero salto internacional para los telespectadores modernos, pues la serie más vista a nivel mundial esa década posó sus ojos en Peñíscola. La localidad del Papa Luna se convirtió en escenario de Juego de Tronos, emitida por HBO. El castillo de Peñíscola se convirtió en la ficticia Mereen para unas escenas que se grabaron en 2015 y que se estrenaron en 2016. Tal y como contó Mediterráneo, el 25 de abril de ese año, el municipio preparó una gala especial para el estreno de la serie, que pasó a ser un reclamo turístico más. En los años venideros y con ese impulso, Peñíscola batió récords de visitantes.

2017

La economía de Castellón pone la directa después de la crisis. A pesar de que el empleo todavía tenía margen de mejora, la economía castellonese mostró evidentes signos de recuperación en 2017. El 25 de mayo de aquel año, el diario tituló en su portada «La economía de Castellón pone la directa excepto en el empleo». Esa afirmación venía refrendada por unos datos económicos que ya estaban a la altura de los que existían precrisis. La industria, y más concretamente la cerámica, se encargó de tirar del carro provincial, en un año de subida de las ventas y dando cada vez más empleo. Las exportaciones, que crecieron un 9% ese año, fueron claves. Mientras, en lo que respecta a empleo, se habían recuperado 20.000 de los 60.000 trabajos de antes de la crisis.

2018

El CD Castellón asciende a Segunda B después de 7 temporadas en Tercera. Los albinegros, inmersos todavía en una crisis institucional que tardaría unos años en resolverse, consiguieron darse una alegría. El 24 de junio el Castellón superó al Portugalete en la última eliminatoria por el ascenso a Segunda B. En la portada del día siguiente, el entrenador Sergi Escobar aparecía a hombros de los aficionados en la invasión del Castalia al término del partido. Se terminaba así, como decía el diario, «el infierno de Tercera», del que el CD Castellón huyó para no volver. Mientras tanto, otro hito se producía en la capital, con la llegada el 23 de enero de aquel año del primer tren AVE a la estación de Castelló. Sin estar todavía el corredor mediterráneo implantado, sirvió sobre todo para acortar el viaje a Madrid.

2019

El final de los peajes en la AP-7 trae más seguridad en las carreteras. Un problema enquistado durante décadas en la provincia de Castellón y que copó muchas portadas fue el de los accidentes mortales frecuentes en la N-340. Después de muchas reivindicaciones, el 31 de diciembre de 2019 fue el último día de peaje en la AP-7, lo que ayudó a descongestionar el tráfico en la N-340 y reducir significativamente el riesgo.