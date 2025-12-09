2020-2025: Un lustro inolvidable para bien y para mal

Estos cinco últimos años han demostrado que la humanidad es capaz de lo mejor… pero también de lo peor. Nos crecemos ante las adversidades más duras, sí, pero también generamos grandes injusticias y desigualdades. Solo hace falta mirar a Ucrania o Gaza para comprobarlo, aunque no hace falta irse tan lejos para apreciar las dos caras de un lustro que comenzó muy fuerte —quizá demasiado— y que no ha dejado de abrumarnos con hitos históricos.

Aterrizando en Castellón, el 1 de enero del 2020 nos felicitábamos por la recién estrenada gratuidad de las autopistas. Podría ser anecdótico, pero para los miles de conductores de la AP-7 sigue teniendo su relevancia. También en enero, la provincia fue azotada por el temporal Gloria. Un lustro después y eclipsado por la virulencia de la dana del 2024, pudiera parecer que no fue para tanto, pero costó millones de euros, cubrió de nieve el interior —nunca en Vilafranca había nevado tanto, con un espesor de 86 centímetros—, y arrasó la costa, rompiendo paseos marítimos y dañando playas en Vinaròs o PortCastelló.

Todavía en el primer mes del 2020 —vemos que el lustro empezó fuerte—, China confirmó la presencia de un nuevo tipo de coronavirus. En Castellón aún estábamos centrados en otros temas, pero el 31 de enero se registraron los primeros casos en España y el 11 de marzo la OMS declaró la pandemia mundial, decretándose el 14 de marzo el estado de alarma y confinamiento a nivel nacional.

Extraer una lectura positiva de una pandemia que se cobró la vida de siete millones de personas en el mundo, con más de mil víctimas mortales en nuestra provincia, resulta atrevido. Sin embargo, quien la sufrió recordará la respuesta modélica de la sociedad, la solidaridad y la entrega del personal sanitario. Y cómo no, la labor de la comunidad científica, que en tiempo récord desarrolló una vacuna que salvó millones de vidas y permitió recuperar la normalidad.

El lustro 2020-2025 ha sido un torbellino histórico marcado por pandemias, temporales, incendios y cambios políticos, pero también por grandes gestos de solidaridad, avances científicos y logros deportivos que han demostrado la capacidad de resiliencia de la sociedad castellonense

En Castellón, el primer contagiado se conoció el 25 de febrero del 2020: un joven de Burriana que venía de Milán. Y fue el 27 de diciembre de ese mismo año cuando Benilde Domingo, de Benafigos, recibió en su residencia de Burriana la primera vacuna contra la covid-19 en la provincia.

En el año 2021 la pandemia y la vacunación siguieron siendo protagonistas, pero hubo otros hechos destacados. Fue el año en que el Villarreal conquistó su primer título europeo, levantando en Gdansk la Europa League el 21 de mayo. Solo una semana después, el 28 de mayo, todas las miradas se dirigieron al puerto de Castellón, donde el buque Nazmiye Ana volcó, cobrándose la vida de un estibador y un marinero.

Inauguraciones a pares

El verano de 2022 fue intenso para lo bueno y para lo malo. En lo positivo, la apertura de la N-232 en Morella, con presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del entonces president, Ximo Puig. La obra, de más de 50 millones de euros, redujo en siete kilómetros el trazado. También en julio abrió en Onda un centro logístico de Amazon con unos 500 empleados.

La cara amarga nos lleva al incendio de Bejís, uno de los más devastadores de la Comunitat, que calcinó más de 19.000 hectáreas en agosto del 2022. Tampoco se pueden olvidar otros fuegos importantes como los de Azuébar (2021) o Villanueva de Viver (2023), este último con casi 5.000 hectáreas arrasadas.

No podemos cerrar el 2022 sin mencionar la adquisición del CD Castellón por Bob Voulgaris. Tras un período difícil, la llegada del empresario aportó estabilidad, un ascenso a Segunda A y una nueva ciudad deportiva.

De la irrupción del coronavirus y el temporal Gloria al incendio de Bejís, la dana de 2024 o el cierre de Marie Claire, estos años han dejado heridas profundas, pero también hitos memorables como el título europeo del Villarreal, la modernización de infraestructuras y la unión ciudadana frente a la adversidad.

El 2023 fue un año de cambios políticos. El PP logró la alcaldía de Castelló con Begoña Carrasco, la Diputación con Marta Barrachina y la Generalitat con Carlos Mazón, relevando a Amparo Marco, José Martí y Ximo Puig. En el plano nacional, pese a la victoria del PP (137 escaños), Pedro Sánchez logró mantenerse en el poder con apoyo de fuerzas minoritarias.

El 2024 será recordado por la dana de octubre. Aunque Castellón sufrió daños, la peor parte la llevó Valencia, con más de 200 fallecidos y graves destrozos. Una vez más, la tragedia vino acompañada de una ola de solidaridad ciudadana.

Sobre el 2025 aún queda por escribir, pero ya ha dejado titulares: el cierre definitivo de Marie Claire en Vilafranca, el adiós de Cevisama, el apagón de abril, el Caso Koldo / Ábalos / Cerdán, el juicio por la dana, la elección de León XIV como Papa, el plan de paz de Trump en Gaza y el relevo en la Generalitat con Juan Francisco Pérez Llorca como president. Y lo que queda.

2020

El año del covid. Hablar del año 2020 es inevitablemente hablar de la pandemia del coronavirus. Es cierto que en enero la provincia sufrió los estragos del temporal Gloria que causaron cuantiosos daños económicos. También fue el año en el que fallecieron estrellas del deporte como Kobe Bryant o Diego Maradona. No podemos olvidar tampoco que fue cuando el Reino Unido se retiró formalmente de la Unión Europea, otro hecho más que relevante, como lo fue la victoria de Biden frente a Trump en las elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, como decíamos, el 2020 es el año del covid.

El confinamiento, una de las medidas adoptadas para intentar frenar la pandemia. / Mediterráneo

Más de 700 millones de personas infectadas en todo el mundo, con más de siete millones de muertes confirmadas hablan a las claras de la trascendencia de una pandemia que provocó el colapso de buena parte de los sistemas de salud, así como confinamientos, toques de queda y cierres económicos. El impacto psicológico, educativo y laboral fue enorme. Como muestra, la oleada de cancelaciones que provocó, comenzando en la ciudad de Castelló por las fiestas de la Magdalena, que no se suspendían desde 1937 por la guerra civil. Tampoco hubo ese año ni Fallas, ni Juegos Olímpicos, ni Eurocopa, ni Eurovisión. La pandemia, como vemos, lo marcó prácticamente todo desde su irrupción en el mes de marzo.

2021

Una vacuna de esperanza. Pese a que la vacunación en Europa comenzaría el 27 de diciembre de 2020, fue en el 2021 cuando se pudo generalizar su aplicación en buena parte de la población mundial, propiciando así un paulatino regreso a la normalidad. En agosto de este 2021, más del 70 % de la población española ya tiene la pauta completa, aunque la pandemia continuó dando muchos quebraderos de cabeza este año con continuos repuntes de casos y fallecidos.

Dejando la pandemia al margen, este 2021 en Castellón nos dejó la primera visita como Rey de España a la provincia de Felipe VI, que visitó la refinería BP con motivo de su 50º aniversario. Meses antes, en el puerto de Castellón, el 28 de mayo el buque Nazmiye Ana volcaba de forma repentina, cobrándose la vida del estibador David Camañes y del marinero indio Bhanu Patrat, además de dejar dos heridos, uno de ellos de gravedad.

En deportes el protagonismo se lo llevó sin duda el título de Europa League conquistado por el Villarreal CF en Polonia, así como los siete deportistas de la provincia que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio. Uno de ellos, Pau Torres, se colgó la plata con la selección española de fútbol.

En el plano nacional, una de las noticias más relevantes nos llevó en septiembre a la isla canaria de La Palma, donde una serie de erupciones volcánicas dejaron más de 6.000 personas damnificadas y daños materiales. Y por último, a nivel internacional en nuestras páginas pudieron leer cómo un portacontenedores taiwanés MV Ever Given encalló provocando la obstrucción del canal Suez por el que circula más del 10% del tráfico del comercio marítimo mundial. Afganistán cayó a manos de los talibanes, mientras en EEUU las imágenes del asalto al Capitolio por parte de unos manifestantes que apoyaban a Trump y rechazaban la victoria de Biden dieron la vuelta al mundo. Las violentas protestas dejaron cinco muertos.

2022

Tras la pandemia, llega la invasión. Pese a que la pandemia del coronavirus no estaba todavía totalmente superada, el año 2022 estuvo marcado por la invasión de Rusia a Ucrania. Fue el 24 de febrero cuando Putin alertó a los aliados de Ucrania: «A cualquiera que considera intervenir desde afuera, si lo hacen, enfrentarán consecuencias mayores a las que alguna vez hayan encontrado históricamente». En sus primeros meses, las tropas rusas intentaron tomar Kiev, pero fueron repelidas, concentrando luego su ofensiva en el este y sur del país, especialmente en el Donbás y Crimea. Desde entonces, el conflicto ha provocado cientos de miles de muertos, millones de desplazados y una crisis energética y alimentaria global. En 2025, la guerra sigue sin una solución clara.

En lo que respecta a nuestra provincia, la celebración del centenario del CD Castellón vino acompañado de la llegada de Bob Voulgaris como máximo accionista. Desde su llegada ha impulsado una transformación y modernización en el club, logrando el regreso a Segunda A en 2024. No hubo ese año por desgracia nada que festejar en Bejís ni en los municipios que la rodean, pues fue ahí donde se sufrió uno de los incendios más devastadores que se recuerdan en la provincia; por no decir el más devastador. Sus números aún hielan hoy la sangre, pues el fuego calcinó más de 19.000 hectáreas en los términos municipales de Bejís, Torás, Teresa, Sacañet o El Toro.

Un mes antes, en julio, en Onda abría sus puertas el centro logístico de Amazon que hoy da trabajo a más de 400 personas, mientras en Morella se inauguraba el nuevo tramo de la carretera N-232, conocida como el puerto de Querol. Esta obra sustituyó el antiguo y peligroso trazado de curvas cerradas por uno moderno, con túneles y viaductos que mejoran notablemente la seguridad y reducen el tiempo de viaje hacia el interior de la provincia de Castellón y Aragón.

2023

Pendientes de las urnas. Los castellonenses y también los españoles pudimos ejercer nuestro derecho a voto en varias ocasiones durante este año. Las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo supusieron un cambio político significativo. El PP fue el gran vencedor de los comicios locales, con Begoña Carrasco pasando a gobernar con el apoyo de Vox en el Ayuntamiento de Castelló. En el ámbito autonómico, el PP volvió a ser la fuerza más votada en la provincia y también en la Comunitat. La derecha asumió, por tanto, el liderazgo en la Generalitat con Carlos Mazón, así como en la Diputación con Marta Barrachina. En cuanto a las elecciones generales del 23 de julio, el PP ganó en votos y escaños, pero no fue suficiente para gobernar, pues Pedro Sánchez (PSOE) logró revalidar la presidencia con el apoyo de Sumar y varias formaciones nacionalistas e independentistas.

Dejando la política a un lado, destacar en ese 2023 la visita del rey Felipe VI a las instalaciones de Porcelanosa con motivo del 50 aniversario de la empresa de Vila-real. Y hablando de reyes, Carlos III fue coronado en el Reino Unido el 6 de mayo de 2023 en la Abadía de Westminster tras haber accedido al trono por la muerte de su madre, la reina Isabel II, que reinó durante siete décadas.

En el plano económico, la empresa Marie Claire, con una trayectoria de más de 116 años en el sector textil, especialmente en medias y lencería, anunció en mayo del 2023 el cierre de su planta en Vilafranca y la solicitud voluntaria de concurso de acreedores, afectando a 214 trabajadores.

2024

Y el agua engulló la tierra. La dana sufrida en octubre fue especialmente devastadora en la Comunitat , confirmándose como uno de los desastres naturales más graves de las últimas décadas, dejando un saldo de más de 230 muertos y miles de afectados. Este fenómeno meteorológico extremo, caracterizado por lluvias torrenciales que acumularon hasta 771 litros por metro cuadrado en algunas zonas, provocó inundaciones repentinas, desbordamientos de ríos y daños estructurales masivos. La región sufrió la peor catástrofe de este tipo en el siglo XXI, con impactos particularmente severos en la provincia de Valencia, aunque también se dejó notar en Castellón, donde por fortuna no hubo que lamentar víctimas mortales.

No todo fueron desgracias en el 2024. En las páginas deportivas, recordar el meteórico ascenso a Segunda A del Castellón, así como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París de la vallera Sara Sorribes en la modalidad de dobles femenino.

2025

Trump eclipsa al nuevo Papa. A este 2025 no le está faltando de nada, pero si hay un personaje que está acaparando buena parte de los focos en el panorama internacional, ese es sin duda Donald Trump. Cierto es que ganó las elecciones a Kamala Harris en noviembre del 2024, pero desde entonces ha sido protagonista día tras día de los titulares. Desde su papel destacado a la hora de firmar una tregua entre Israel y Hamás para que cesen los bombardeos sobre Gaza, a sus amenazas con los aranceles en la guerra comercial con distintos países, ha eclipsado a León XIV, elegido Papa en sustitución de Francisco, fallecido en abril.

Portada con el apagón del 28 de abril de 2025. / Mediterráneo

A nivel nacional, destacar el colapso eléctrico sin precedentes causado por fallos combinados en la red y mala gestión técnica, dejando a millones sin luz por horas y generando un impacto profundo en la infraestructura crítica del país en abril. Y, mientras en la Comunitat ha habido reciente relevo al frente del Consell, con Juan Francisco Pérez Llorca como nuevo president tras la dimisión de Carlos Mazón, en la provincia preocupa también que se apaguen definitivamente las luces de Cevisama, la principal feria internacional de cerámica, que puede bajar la persiana, suponiendo la pérdida de este inmejorable escaparate. Seguiremos informando.