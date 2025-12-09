‘Arrel i ales’: Tavernes y Castelló

'Sí, sóc mig ouet'. Pero Castelló ya es mi casa. Lo sé porque lo siento, y lo digo aquí porque quiero aprovechar estas líneas para mostrarme agradecido con quien lo ha hecho posible: Mediterráneo.

No es habitual que te vean como un «foraster» en tu propia casa, pero a mí me compensa. Vivir en Castelló me sienta bien, aquí he encontrado un lugar donde crecer y aprender. Y la etiqueta de «valencianet» no me pesa; al contrario, la llevo con orgullo.

El camino hasta Castelló lo abrió mi hermano Vicente. Él fue quien me puso la Plana en el mapa al venir a estudiar a la UJI. Sobra decir que «on va la corda, va el poal», y que, pocos años después, ya estaba yo empezando una nueva etapa en un piso de estudiantes de un colorido edificio del Raval Universitari.

Mediterráneo apareció en mi vida justo cuando en el calendario asomaba mi última Magdalena como universitario. Quién me iba a decir que aquel vozarrón que ejerció de tutor en mis prácticas, años después, cerraría las verbenas de Magdalena conmigo.

Rafel -como a mí me gusta llamarle- fue quien consiguió que en Mediterráneo confiaran en mí. Hoy sigo viviendo de aquella confianza, pero él ya no es solo un compañero de silla: es una persona imprescindible para mí, y alguien con quien discuto a diario sin importar la temática ni el horario.

Mis primeros pasos en el periódico no fueron cómodos: las restricciones y los errores marcaban una rutina poco agradecida. Pero los consejos de Javier Navarro, Raül Badenes y Aitor Tezanos resultaron claves para empezar a pedalear sin ruedines en aquellas informaciones de última hora sobre desescalada y casos covid. Sus correcciones han sido -y siguen siendo- una guía de aprendizaje.

Pronto comprobé que, en un diario, el tiempo no se detiene nunca: la actualidad y las noticias no paran. Además, en la redacción los septiembres aparecen sin preguntar, y con ellos llegan los pasos hacia la digitalización, una pasarela inevitable que en el periódico estamos cruzando con paciencia y buena letra.

Esta transformación también tiene un lado humano, y en mi caso ha sido una suerte, ya que las sillas a mi alrededor ahora las ocupan Adrián Bachero y Fede Navarro, dos tipazos con un corazón enorme que hacen que mi día a día sea más fácil y, sobre todo, más feliz.

Mediterráneo me ha enseñado muchas cosas, pero, sobre todo, me ha regalado personas. He disfrutado de comidas con buen vino junto a Pepe Beltrán, he gritado goles míticos en Castalia con Enrique Ballester, y he compartido grandes momentos con compañeros que con el tiempo se han convertido en amigos, como Iván Checa, David Donaire o Javier Cabrerizo, entre otros.

Mediterráneo ya es mi casa, y por eso solo puedo dar las gracias a todos los que, durante estos 100 años, han sido inquilinos de este hogar que es la redacción. Sin su camino y su trabajo, hoy yo no podría estar aquí.

'Vinc de Tavernes de la Valldigna, però també sóc de Castelló'.