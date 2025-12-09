Castellón se cuenta en Mediterráneo

No se entiende la historia reciente de Castellón sin el Periódico Mediterráneo. A lo largo de sus cien años de vida sus páginas han sido testigo y altavoz de los cambios sociales, económicos y culturales que han marcado la vida de nuestra provincia durante el último siglo.

Por eso, desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y muy especialmente desde CEV Castellón, queremos sumarnos a la celebración de este aniversario reconociendo el papel que ha desempeñado Mediterráneo como cronista de la vida económica provincial y su compromiso con la verdad, la pluralidad y el rigor, y agradeciendo la relación de confianza y colaboración que hemos mantenido a lo largo del tiempo.

Durante este siglo, ha sido pieza clave en la vertebración de la provincia y de sus comarcas, también en el ámbito económico y empresarial. Ha dado voz a los sectores productivos, ha acompañado la transformación industrial y ha mantenido vivo el debate sobre el futuro de nuestro territorio. En muchas ocasiones, nuestras trayectorias se han cruzado, impulsadas por un mismo objetivo: contribuir al progreso económico y social de Castellón.

El periódico ha evolucionado con los tiempos, adaptándose a nuevos lenguajes, plataformas y formatos sin perder su esencia. Hoy, Mediterráneo es un medio moderno, plural y comprometido, que combina la inmediatez digital con la profundidad analítica que exige un periodismo responsable. Ya no solo informa, también interpreta, contextualiza y contribuye a construir una opinión pública sólida y participativa.

En paralelo, también Castellón ha cambiado profundamente. De una economía eminentemente agrícola hemos pasado a un tejido productivo diverso, con una industria fuerte, liderada por el sector cerámico, y con un creciente protagonismo de actividades vinculadas a la logística, el turismo, la energía, los servicios avanzados y la digitalización. Esta diversificación ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de empresarios, trabajadores y administraciones, y también gracias a medios que, como Mediterráneo, han sabido acompañar y explicar esos procesos con rigor y cercanía.

A lo largo de las décadas, Mediterráneo ha desempeñado un papel fundamental como foro de encuentro y reflexión. No se ha limitado a narrar los hechos, sino que ha contribuido a generar espacios de diálogo entre empresas, administraciones, sindicatos y ciudadanía. Ha sabido situar en la agenda pública cuestiones esenciales para nuestro desarrollo: las infraestructuras ferroviarias, la conexión con Europa, la disponibilidad de suelo industrial o la apuesta por la formación profesional como motor de competitividad.

Desde CEV Castellón hemos compartido muchas de esas reivindicaciones. Juntos hemos defendido los intereses de nuestras empresas y de nuestro territorio, y hemos encontrado en Mediterráneo un aliado para difundir propuestas, dar visibilidad a buenas prácticas y poner en valor el papel de quienes crean empleo y riqueza en Castellón. Su labor informativa ha sido esencial para trasladar con precisión los cambios legislativos, económicos y sociales que afectan al día a día de las empresas.

En estos 100 años, Castellón y Mediterráneo han compartido retos que han marcado a toda una generación: la globalización, la crisis financiera de 2008, la pandemia o la transición hacia una economía más verde, digital e inclusiva. En cada uno de estos momentos, el periódico ha sabido ofrecer una mirada cercana y constructiva, alejándose de los extremos y apostando siempre por la serenidad y el diálogo, valores tan necesarios en estos tiempos.

Hoy, en un mundo donde la información circula a una velocidad vertiginosa y donde la desinformación se convierte en un riesgo real para la convivencia democrática, el valor de medios como el Periódico Mediterráneo es todavía mayor. Su capacidad para conectar con lo que de verdad importa a la gente, captar el pulso local y contarlo con rigor, sensibilidad y compromiso, es más necesaria que nunca. Solo con medios responsables, arraigados en su tierra, puede construirse una sociedad bien informada, crítica y cohesionada.

Desde CEV Castellón seguiremos trabajando para consolidar una economía innovadora, digital, sostenible e inclusiva. Sabemos que ese camino solo es posible con la implicación de todos, las empresas, las administraciones, la sociedad civil y, por supuesto, los medios de comunicación. En ese horizonte compartido, Mediterráneo seguirá siendo un aliado imprescindible.

Llegar a los cien años no es fruto del azar. Es el resultado de una trayectoria sólida y de un equipo comprometido, por eso, desde la CEV queremos felicitar sinceramente a todo el equipo humano del periódico y agradecer su contribución a la construcción de una Castellón más próspera, cohesionada y consciente de su potencial. El futuro ofrece grandes desafíos, pero también enormes oportunidades, y estamos convencidos de que, igual que lo ha hecho durante el último siglo, Mediterráneo sabrá seguir contándolos con la misma pasión y el mismo compromiso que lo han convertido en un referente para nosotros.

Por todo ello, y por mucho más, ¡feliz centenario, Mediterráneo! Que los próximos cien años sigáis siendo testigo del progreso de una provincia que mira al futuro con ambición y con confianza.

Presidente CEV - Castellón.