Mediterráneo cumple 100 años siendo la voz de Castellón, heredero del Diario de Castellón creado en 1925 y fiel a la máxima con la que aquel periódico nació: informar con verdad y explicar lo que es y será la provincia. Un siglo después, el diario mantiene ese compromiso en un contexto marcado por la transformación digital, en el que conviven el papel y la inmediatez del online, con más de un millón de usuarios únicos al mes.

A lo largo de su historia, Mediterráneo ha vivido cambios tecnológicos, nuevas sedes, etapas de crecimiento y la llegada de distintos directivos, hasta consolidarse como un medio integrado en Prensa Ibérica. Desde las cuatro ediciones diarias de sus inicios hasta la información minuto a minuto actual, el periódico ha sabido adaptarse a los nuevos lenguajes y a las exigencias de una audiencia cada vez más digital.

Plantilla de Mediterráneo

Con unos 60 profesionales y cobertura de los 135 municipios de la provincia, Mediterráneo ha acompañado los grandes cambios de Castellón y del propio periodismo: de la linotipia a la inteligencia artificial, de los carretes a los WeTransfer. Hoy sigue siendo un referente informativo, motor y altavoz de la sociedad castellonense.

Mediterráneo celebra su centenario mirando hacia el futuro

Ahora, a por otros 100 años

1925-1938

Las páginas en las que empezó todo

El origen de ‘Mediterráneo’ hay que buscarlo en el 15 de mayo de 1925, día en el que ‘Diario de Castellón’ sale a la calle y poco a poco sienta las bases de un modelo de periódico pensado por y para la provincia y que tuvo una importante repercusión

1939-1949

Años de reconstrucción económica y social

Los años 40 fueron los de la escasez, con una provincia centrada primero en la supervivencia y después en sentar las bases de un nuevo crecimiento, asociado a sectores como la citricultura. La sociedad también renacía, con la evolución de las fiestas de la Magdalena

1950-1959

Los primeros pasos hacia la modernidad

El predominio de una agricultura de subsistencia acelera el éxodo de la población rural del interior a los municipios costeros. Buscan nuevas oportunidades, con una industria incipiente, los inicios de la exportación citrícola, el urbanismo y el transporte

1960-1969

Los años del despertar en Castellón

La década del desarrollismo transformó Castellón de raíz: la ciudad duplicó su población, la cerámica se modernizó, surgieron nuevas industrias en el Serrallo y la vida urbana tomó impulso. Fue un tiempo de euforia y contrastes, de barrios nuevos y sueños de prosperidad

1970-1979

La Transición y el fascinante Castellón del cambio

Castellón vive un antes y un después de la muerte de Francisco Franco, un 1975 que cambiará para siempre la sociedad española y que impulsará la modernización a todos los niveles con la industria azulejera y el turismo ya como locomotoras de la economía

1980-1989

Castellón entra de lleno en la modernidad

Durante los años 80, la provincia atraviesa una etapa clave de cambio: así, pasa de depender casi por completo de la agricultura, a consolidarse como potencia cerámica internacional y a impulsar con fuerza su sector turístico, cambiado el paisaje y el día a día

1990-1999

Un crecimiento con cicatrices a nivel social

La década de los noventa fue un periodo de prosperidad, expansión y modernización a rasgos generales, sobre todo a nivel industrial, pero también una época marcada por tragedias que dejaron huella en la memoria colectiva de todos

2000-2009

Del cielo inmobiliario a la cola del paro

La primera década del nuevo milenio estuvo marcada por la crisis económica tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2007

En apenas cinco años, se pasó de lo que parecía una prosperidad indestructible a las más absoluta depresión

2010-2019

Castellón despega hacia el mundo

A pesar de la polémica que generó durante sus obras y en su inauguración, el Aeropuerto de Castellón dio un impulso durante los siguientes años y se convirtió en una infraestructura vital para la provincia. Además, la industria se recuperó de la crisis de 2008

2020-2025

Un lustro inolvidable para bien y para mal

Desde la pandemia del covid a la dana, desde Ucrania hasta Gaza, los cinco últimos años están marcados por una serie de hitos que pasarán a la historia y que también han sacado lo mejor de una población que se ha hecho fuerte ante las adversidades

