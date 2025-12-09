Mediterráneo cumple 100 años siendo la voz de Castellón, heredero del Diario de Castellón creado en 1925 y fiel a la máxima con la que aquel periódico nació: informar con verdad y explicar lo que es y será la provincia. Un siglo después, el diario mantiene ese compromiso en un contexto marcado por la transformación digital, en el que conviven el papel y la inmediatez del online, con más de un millón de usuarios únicos al mes.
A lo largo de su historia, Mediterráneo ha vivido cambios tecnológicos, nuevas sedes, etapas de crecimiento y la llegada de distintos directivos, hasta consolidarse como un medio integrado en Prensa Ibérica. Desde las cuatro ediciones diarias de sus inicios hasta la información minuto a minuto actual, el periódico ha sabido adaptarse a los nuevos lenguajes y a las exigencias de una audiencia cada vez más digital.
Con unos 60 profesionales y cobertura de los 135 municipios de la provincia, Mediterráneo ha acompañado los grandes cambios de Castellón y del propio periodismo: de la linotipia a la inteligencia artificial, de los carretes a los WeTransfer. Hoy sigue siendo un referente informativo, motor y altavoz de la sociedad castellonense.
Mediterráneo celebra su centenario mirando hacia el futuro
Ahora, a por otros 100 años
1925-1938
Las páginas en las que empezó todo
El origen de ‘Mediterráneo’ hay que buscarlo en el 15 de mayo de 1925, día en el que ‘Diario de Castellón’ sale a la calle y poco a poco sienta las bases de un modelo de periódico pensado por y para la provincia y que tuvo una importante repercusión
1939-1949
Años de reconstrucción económica y social
Los años 40 fueron los de la escasez, con una provincia centrada primero en la supervivencia y después en sentar las bases de un nuevo crecimiento, asociado a sectores como la citricultura. La sociedad también renacía, con la evolución de las fiestas de la Magdalena
1950-1959
Los primeros pasos hacia la modernidad
El predominio de una agricultura de subsistencia acelera el éxodo de la población rural del interior a los municipios costeros. Buscan nuevas oportunidades, con una industria incipiente, los inicios de la exportación citrícola, el urbanismo y el transporte
1960-1969
Los años del despertar en Castellón
La década del desarrollismo transformó Castellón de raíz: la ciudad duplicó su población, la cerámica se modernizó, surgieron nuevas industrias en el Serrallo y la vida urbana tomó impulso. Fue un tiempo de euforia y contrastes, de barrios nuevos y sueños de prosperidad
1970-1979
La Transición y el fascinante Castellón del cambio
Castellón vive un antes y un después de la muerte de Francisco Franco, un 1975 que cambiará para siempre la sociedad española y que impulsará la modernización a todos los niveles con la industria azulejera y el turismo ya como locomotoras de la economía
1980-1989
Castellón entra de lleno en la modernidad
Durante los años 80, la provincia atraviesa una etapa clave de cambio: así, pasa de depender casi por completo de la agricultura, a consolidarse como potencia cerámica internacional y a impulsar con fuerza su sector turístico, cambiado el paisaje y el día a día
1990-1999
Un crecimiento con cicatrices a nivel social
La década de los noventa fue un periodo de prosperidad, expansión y modernización a rasgos generales, sobre todo a nivel industrial, pero también una época marcada por tragedias que dejaron huella en la memoria colectiva de todos
2000-2009
Del cielo inmobiliario a la cola del paro
La primera década del nuevo milenio estuvo marcada por la crisis económica tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2007
En apenas cinco años, se pasó de lo que parecía una prosperidad indestructible a las más absoluta depresión
2010-2019
Castellón despega hacia el mundo
A pesar de la polémica que generó durante sus obras y en su inauguración, el Aeropuerto de Castellón dio un impulso durante los siguientes años y se convirtió en una infraestructura vital para la provincia. Además, la industria se recuperó de la crisis de 2008
2020-2025
Un lustro inolvidable para bien y para mal
Desde la pandemia del covid a la dana, desde Ucrania hasta Gaza, los cinco últimos años están marcados por una serie de hitos que pasarán a la historia y que también han sacado lo mejor de una población que se ha hecho fuerte ante las adversidades