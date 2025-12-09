Mediterráneo cumple 100 años siendo la voz de Castellón, heredero del Diario de Castellón creado en 1925 y fiel a la máxima con la que aquel periódico nació: informar con verdad y explicar lo que es y será la provincia. Un siglo después, el diario mantiene ese compromiso en un contexto marcado por la transformación digital, en el que conviven el papel y la inmediatez del online, con más de un millón de usuarios únicos al mes.

A lo largo de su historia, Mediterráneo ha vivido cambios tecnológicos, nuevas sedes, etapas de crecimiento y la llegada de distintos directivos, hasta consolidarse como un medio integrado en Prensa Ibérica. Desde las cuatro ediciones diarias de sus inicios hasta la información minuto a minuto actual, el periódico ha sabido adaptarse a los nuevos lenguajes y a las exigencias de una audiencia cada vez más digital.

Con unos 60 profesionales y cobertura de los 135 municipios de la provincia, Mediterráneo ha acompañado los grandes cambios de Castellón y del propio periodismo: de la linotipia a la inteligencia artificial, de los carretes a los WeTransfer. Hoy sigue siendo un referente informativo, motor y altavoz de la sociedad castellonense.

Mediterráneo celebra su centenario mirando hacia el futuro