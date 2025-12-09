Un centenario que mira al futuro

Hace cien años nació Mediterráneo como el Diario de Castellón y con él se gestó también una manera de contar la vida cotidiana de la gente que habitan esta provincia. Desde su primera edición, este periódico ha sido más que un papel impreso. Ha sido la voz de una provincia, el espejo de su gente, la memoria de su historia. Quienes llevamos décadas vinculados, directa o indirectamente, a este rotativo sabemos que Mediterráneo no solo es una fuente fiable de información, también ha sabido acompañar, emocionar, denunciar y abrir nuevas oportunidades para progresar como comunidad.

En sus páginas hemos visto la esencia de nuestra tierra, los nombres propios de la actualidad, las fiestas, las reivindicaciones, los proyectos que soñaban los castellonenses. Es el hilo invisible que une la vida cotidiana con la actualidad. Mi compromiso profesional con Mediterráneo viene de lejos y hoy, desde mi responsabilidad, siento el orgullo y el peso de continuar ese legado.

El centenario de Mediterráneo es una ocasión para mirar atrás con gratitud, pero también para mirar adelante con convicción. Un siglo de historia no se improvisa. Es el resultado de un esfuerzo sostenido, de generaciones de periodistas, impresores, distribuidores, administrativos, comerciales, fotógrafos y lectores que han hecho de este medio el referente informativo indiscutible de la provincia. Pero si algo nos enseña el pasado es que el futuro no se conquista con nostalgia. Se construye con audacia, con innovación y con la determinación de adaptarse a un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso.

Hoy el gran reto es la transformación digital. Un proceso que no es solo tecnológico. Es también cultural, profesional y emocional. Nos exige evolucionar sin perder la esencia. Mantener viva la identidad local que nos distingue mientras abrazamos las nuevas formas de comunicar. De la mano de Prensa Ibérica, queremos seguir siendo el periódico que acompaña a los castellonenses en su día a día, pero también el medio que los conecta con el mundo desde una pantalla, un móvil o una red social.

Esa transición no se hace de la noche a la mañana. Requiere visión, inversión y sobre todo voluntad de aprender. Implica renovar plataformas, modernizar sistemas, formar a los equipos y apostar por nuevas narrativas. Significa transformar la redacción para que sea más ágil, más visual, más cercana al lector digital. Y también mantener viva la relación con quienes siguen prefiriendo el papel, porque ese público sigue siendo parte del corazón del diario.

Sabemos que la digitalización es una oportunidad inmensa. Nos permite llegar más lejos y conocer mejor a quienes nos leen. Nos da herramientas para personalizar contenidos, para escuchar más, para interactuar. Pero al mismo tiempo nos plantea preguntas de fondo. Cómo mantener la independencia en un entorno saturado de información, donde las fake news se empeñan en sobrevolar a sus anchas. Cómo sostener un modelo económico que garantice periodismo de calidad. Cómo conjugar inmediatez con rigor. La respuesta está en nuestros valores. En seguir siendo un medio honesto, cercano, plural y comprometido con la verdad.

La transformación también pasa por las personas. Los periodistas de Mediterráneo han sido siempre cronistas del relato diario de Castellón. Hoy, además, son creadores digitales, narradores multimedia y verificadores en un océano de datos. Esa evolución requiere formación constante, confianza en el talento joven y una mirada abierta a la innovación. En Prensa Ibérica creemos firmemente en ese camino y lo estamos recorriendo con paso firme.

Afrontar el futuro significa también cuidar el vínculo con la sociedad. Esa es la clave que nos ha permitido llegar hasta aquí. Mediterráneo no es solo una cabecera. Es parte de la vida cotidiana de nuestra gente. Está en las conversaciones del mercado, en los colegios, en las asociaciones vecinales, en las empresas. Ha acompañado a varias generaciones en sus alegrías y en sus dificultades. Por eso su centenario es también un homenaje a los lectores que lo han sostenido con su fidelidad y su afecto.

En este momento histórico para todos nosotros debemos reafirmar nuestro compromiso con Castellón. Seguir siendo un medio cercano y al mismo tiempo moderno. Apostar por el talento local y por una información de servicio público que contribuya al progreso de la provincia. Hacer periodismo con alma, con raíces y con una mirada puesta en lo que está por venir.

Mediterráneo cumple cien años, pero no es un periódico del pasado. Es un proyecto de futuro. Es un diario que ha sabido evolucionar con su tierra y que hoy se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuevos entornos y plataformas de la comunicación. Desde mi responsabilidad en Prensa Ibérica, asumo con ilusión la tarea de acompañar ese proceso. Porque el mejor homenaje a un siglo de historia no es mirar atrás con melancolía, sino mirar adelante con esperanza y determinación.

Estoy convencido de que el periódico Mediterráneo seguirá siendo la voz de Castellón. En papel, en la red, en los nuevos formatos que ya están aquí y en los que vendrán. Cambiarán las herramientas, las pantallas y los hábitos, pero no transformarán nuestra esencia. Seguiremos siendo lo que siempre fuimos: un medio que informa, que une y que forma parte del devenir de esta tierra. Cien años después, Mediterráneo sigue siendo mucho más que un periódico. Es parte de todos nosotros.

Director general de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía.