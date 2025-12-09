Cien años informando e impulsando Castellón

Celebrar el centenario de un medio de comunicación no es solo festejar una cifra redonda. Es, sobre todo, reconocer una trayectoria de compromiso con la verdad, con la sociedad y con el territorio. El Periódico Mediterráneo ha acompañado a Castellón durante cien años, siendo testigo, cronista y protagonista del progreso que hemos experimentado. Un siglo de información rigurosa, cercana y veraz que ha contribuido de manera incuestionable al desarrollo económico, social y cultural de nuestra provincia.

Como presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, quiero expresar mi más profundo reconocimiento al trabajo de todas las personas que, generación tras generación, han hecho posible que Mediterráneo se mantenga como una referencia periodística sólida y respetada. Su constancia, profesionalidad y sensibilidad hacia la realidad provincial han permitido que cada día la ciudadanía disponga de una ventana abierta al conocimiento, a la reflexión y a la participación.

Durante estos cien años, Mediterráneo ha sabido adaptarse a los tiempos, transformándose junto a la sociedad castellonense. Desde los años difíciles en los que el papel y la tinta eran el único vehículo de la información, hasta la actualidad digital, donde la inmediatez convive con la necesidad de rigor, el periódico ha mantenido intacta su vocación de servicio público. En un contexto de cambios vertiginosos, ha demostrado que la credibilidad, la independencia y el compromiso con la comunidad son los verdaderos pilares del periodismo.

La historia de Mediterráneo es también la historia del progreso de Castellón. Su evolución va de la mano de la transformación de nuestra economía, de la consolidación de sectores industriales como el cerámico, el químico o el energético, del crecimiento del Puerto de Castellón, del impulso del turismo o de la modernización de nuestro tejido empresarial. En cada avance, en cada reto, en cada proyecto de futuro, Mediterráneo ha estado presente, informando, analizando y dando voz a quienes día a día construyen el desarrollo de nuestra tierra.

No podemos olvidar el papel que desempeña un medio de comunicación local en la cohesión social y territorial. Mediterráneo ha sido —y sigue siendo— el altavoz de nuestros pueblos, la plataforma que conecta la capital con el interior, el lugar donde se reconocen nuestras tradiciones, se valoran nuestras raíces y se proyecta nuestra identidad común. Gracias a su trabajo, Castellón ha mantenido vivo su relato colectivo, un relato hecho de esfuerzo, talento y visión de futuro.

Desde la Cámara de Comercio de Castellón compartimos plenamente esa visión de compromiso con la sociedad. Nuestro propósito, al igual que el de Mediterráneo, ha sido siempre impulsar el bienestar de la provincia, apoyar a las empresas, generar oportunidades y contribuir a que Castellón ocupe el lugar que merece en el panorama económico nacional e internacional. Y en ese camino, el acompañamiento del periódico ha sido esencial. Su cobertura de las iniciativas empresariales, de las ferias, misiones comerciales, foros de innovación o programas de emprendimiento ha permitido visibilizar el esfuerzo de miles de profesionales y empresarios que apuestan cada día por el crecimiento y la competitividad.

Un aliado estratégico

El periodismo que practica Mediterráneo es, en este sentido, un aliado estratégico del desarrollo. Informar con rigor sobre la realidad empresarial o sobre los desafíos de la globalización contribuye a una sociedad más preparada y más consciente.

También quiero destacar la dimensión humana del periódico. Detrás de cada titular, de cada crónica o reportaje, hay personas que aman Castellón, que conocen sus rincones, sus gentes y sus aspiraciones. Ese conocimiento profundo del territorio convierte a Mediterráneo en algo más que un medio: lo convierte en un instrumento de vertebración provincial. Su cercanía a la ciudadanía, su atención a las pequeñas grandes historias que conforman nuestro día a día, le otorgan un papel insustituible en la construcción del sentimiento de pertenencia.

Cien años después, Mediterráneo sigue siendo una brújula en tiempos de cambio. En un contexto donde la información compite con la desinformación, su apuesta por el periodismo responsable es una garantía de confianza. En un entorno donde la inmediatez amenaza a menudo la reflexión, su labor de contextualización y análisis ofrece el valor añadido que la sociedad necesita. Y en una época en la que las transformaciones tecnológicas y los desafíos globales requieren visión y colaboración, su mirada hacia el futuro es un estímulo para todos los que trabajamos por una provincia más fuerte y cohesionada.

Castellón tiene hoy motivos para sentirse orgullosa de contar con un medio centenario que ha sabido conjugar tradición y modernidad, raíces y progreso. Desde la Cámara de Comercio, felicitamos a todo el equipo de Mediterráneo por este aniversario, y les animamos a seguir siendo el espejo donde se reflejan nuestros logros, nuestras inquietudes y nuestras esperanzas. El futuro de Castellón se escribe cada día, y Mediterráneo forma parte de esa escritura. Cien años de historia avalan su trayectoria, pero, sobre todo, su vocación de seguir acompañando a nuestra sociedad hacia nuevos horizontes.

Presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón.