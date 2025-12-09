Cien años de periodismo local y social

Decía el premio Nobel Gabriel García Márquez en su obra Cien años de soledad, que «Nadie debe conocer su sentido mientras no hayan cumplido cien años». Así que nuestro querido Periódico Mediterráneo ya puede saber su sentido, que, en mi humilde opinión, no es otro que el ser un referente de la información local y social de Castellón. Como presidente del Consejo Social de la Universitat Jaume I, quiero felicitar al periódico por su aniversario y me gustaría destacar el compromiso compartido que la Universitat y los medios de comunicación tienen con la sociedad de Castellón.

Este año, este curso académico, celebramos un doble aniversario, 100 años del Periódico Mediterráneo, y 35 años de la creación de la UJI, la universidad pública de Castellón. Dos trayectorias paralelas, complementarias, y colaboradoras con el objetivo común del progreso económico, social y cultural de la provincia.

El Periódico Mediterráneo siempre ha estado al lado de la Universitat Jaume I, y también de su Consejo Social. Desde de la puesta en marcha de la UJI en el año 1991 numerosas portadas y páginas del periódico han narrado la evolución y crecimiento de nuestra Universidad. Desde la constitución del primer Consejo Social de la UJI, un 17 de septiembre de 1991, bajo la presidencia de Antonio Tirado Jiménez; pasando por el nombramiento de Rafael Benavent Adrián, el 12 de abril de 1994, tristemente fallecido hace unas semanas; la toma de posesión como presidente de José Luís Breva el 10 de julio de 2013; hasta mi propio nombramiento en las páginas del periódico un 16 de febrero de 2019, después de la aprobación por el pleno del Consell. Cabe destacar, entre las 55 portadas de la exposición del centenario del Periódico Mediterráneo, la del 20 de mayo de 1993, con el titular «El Rey elogia el modelo universitario de la Jaume I», crónica de la visita de los reyes de España a Castellón para la colocación de la primera piedra del actual campus de la Universitat Jaume I en Riu Sec.

La universidad, como institución de educación superior, es un espacio de formación de talento, de investigación y generación de conocimiento científico, que debe transferir sus logros a la sociedad que le da soporte. Nuestras empresas deben recibir el impulso de una formación excelente y de la transferencia del conocimiento.

El Periódico Mediterráneo, como medio de comunicación centenario, ha sido testigo y narrador de la historia contemporánea de Castellón, altavoz de sus logros y desafíos.

La UJI y Mediterráneo son fundamentales en nuestro entorno. Cada una en su ámbito de responsabilidad, para que tengamos una ciudadanía formada, informada, innovadora, con capacidad crítica y analítica, que sea capaz de proyectar y liderar el futuro.

El Consejo Social de la UJI es un órgano colegiado de participación de la sociedad en la universidad. Por mandato legal, integra mayoritariamente a miembros de la sociedad civil, del tejido empresarial, y de organizaciones profesionales, sindicales y culturales. Su misión es precisamente tender puentes entre la universidad y la sociedad, garantizando que la actividad académica y científica se nutra de las necesidades sociales y, al mismo tiempo, que los avances generados en la universidad encuentren vías efectivas de transferencia y aplicación.

Espacio de diálogo y corresponsabilidad

Entre las funciones del Consejo Social está aprobar las directrices del presupuesto anual de la universidad, así como sus cuentas anuales. Igualmente, debe conocer e informar sobre los planes de estudio de las diferentes especialidades. Es, en definitiva, un espacio de diálogo y de corresponsabilidad, desde el que se fomenta la empleabilidad de los titulados; la conexión entre investigación y empresa; la sensibilidad cultural; y la apertura internacional de la institución. Se trata de un vehículo de doble dirección, capaz de recoger las inquietudes sociales y trasladarlas a la universidad, al tiempo que difunde y comparte el valor del conocimiento universitario en toda la provincia.

En esta tarea, la colaboración del Periódico Mediterráneo resulta esencial. No hay transferencia del conocimiento sin comunicación, ni puede entenderse el desarrollo de una sociedad democrática sin medios libres y responsables. Durante cien años este diario ha sido cronista de Castellón, ha acompañado a su ciudadanía en las transformaciones económicas, sociales y culturales.

La relación entre la UJI y Mediterráneo es natural y necesaria. Sus páginas han recogido, y recogen diariamente, la formación, la investigación y la cultura de la Universidad. El periódico necesita fuentes rigurosas y solventes para ofrecer una información de calidad, y la colaboración entre la academia y el periodismo, enriquece a ambos y beneficia a la sociedad. Como reza el lema de la UJI, Sapientia sola libertas est, La sabiduría es la única libertad. La UJI debe seguir formando generaciones de ciudadanos libres. El Consejo Social debe seguir creando puentes de unión entre el mundo universitario y la sociedad. Y el Periódico Mediterráneo debe seguir siendo la voz plural y crítica de Castellón.

Desde el Consejo Social queremos expresar nuestro reconocimiento a la labor diaria que realiza el Periódico Mediterráneo. Gracias por acompañarnos, por mantenernos informados durante todas estas décadas. Enhorabuena por este centenario, por Cien años de…compañía.

Presidente del Consell Social de la UJI.