La comunicación al servicio de la verdad y la paz

El Periódico Mediterráneo de Castellón está de enhorabuena al celebrar su primer centenario de vida. Una efeméride importante para el rotativo, que lleva un siglo contando y narrando el devenir de los acontecimientos no sólo en la ciudad de Castellón sino también en cada uno de los municipios de nuestra provincia. Tampoco han faltado las noticias de la diócesis de Segorbe-Castellón y sus parroquias. Las fiestas patronales, las procesiones, las romerías y peregrinaciones, los numerosos y variados acontecimientos destacados en la vida diocesana y en nuestras comunidades parroquiales o la restauración de nuestro patrimonio han sido protagonistas en las páginas del periódico. La hemeroteca es testigo de ello.

Vaya por delante mi felicitación a todo el equipo de profesionales, a quienes han hecho posible que a través de la palabra escrita el Mediterráneo haya sido el espejo de toda una sociedad y el compañero fiel en la vida de cada uno de los lectores. Es un momento para reconocer la labor de quienes han sido los pilares de este medio de comunicación: sus directores, redactores, corresponsales, colaboradores, anunciantes y por supuesto, los lectores. ¡Enhorabuena a todos y cada uno de ellos por este centenario!

Escucha y diálogo

La celebración de esta efeméride nos invita a recordar que la comunicación debe ser un medio para construir la paz y la justicia, basados en la verdad, que comienza por el respeto a la realidad. No un medio para buscar el ruido, la agresividad o el odio, sino para fomentar la escucha y el diálogo, los valores humanos y la reconciliación. En definitiva, como señala el Papa León XIV: «Desarmemos las palabras y ayudaremos a desarmar la Tierra».

Es importante examinar la manera en que nos comunicamos en estos tiempos que corren en pleno siglo XXI, muchas veces ofensiva, insultante, lastimosa o muy distante del respeto a la dignidad de las personas y la verdad. Sobran con frecuencia prejuicios, fanatismos e incluso ideologías cerradas al diálogo. Por eso, es importante promover la escucha y la atención al otro buscando en el lenguaje un instrumento de paz y reconciliación y fomentando una comunicación más humilde y responsable.

Respeto, rigor y compromiso

La honestidad, el respeto, el rigor y el compromiso juegan un papel decisivo y muy importante en esta búsqueda de la verdad. Toda información conlleva una opinión, porque es el periodista el transmisor desde su propia visión, pero no puede ser a costa de la realidad. Ya lo advertía también el Papa Francisco cuando hablaba de cuatro pecados del periodismo: la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia.

Todo ello obliga, en un mundo que cambia a la velocidad de la luz y en el que nos hemos de ir adaptando a las nuevas tecnologías, a no perder nunca la esencia de comunicación: ser la voz de todos siendo los guardianes de las noticias, buscando la verdad y la honestidad, respetando el derecho a la reputación que tiene toda persona. Siendo firmes a las propias convicciones basadas en la verdad seremos coherentes y convincentes comunicadores.

No se puede olvidar que la misión última del periodismo es servir al interés público proporcionando una información veraz, relevante y oportuna, que permita a las personas entender el mundo que les rodea, fomentando el debate público y promoviendo la democracia.

Dar voz a los sin voz

Tampoco quisiera olvidar que el auténtico y verdadero periodismo debe ser un instrumento imprescindible para dar voz a los sin voz. Al igual que lo hacía Jesucristo, a través de sus enseñanzas y acciones, dando voz y poniendo en el centro a quienes en aquella sociedad eran despreciados, minusvalorados o simplemente marginados y apartados. «No necesitamos una comunicación atronadora, musculosa, sino más bien una comunicación capaz de escuchar, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz», señalaba, en este sentido, el Papa León XIV.

Todas estas premisas nos recuerdan que cuando el periodismo no cumple con estos principios deja de ser periodismo y se convierte en propaganda, entretenimiento, desinformación o sólo en un bien de consumo. En una edad de oro de la mentira y de la desinformación hemos de ser críticos desde el rigor y el compromiso porque nos jugamos mucho y están en juego la democracia y la convivencia.

Por tanto, la actitud del cristiano para ejercer una buena comunicación debe estar profundamente enraizada en los valores y enseñanzas de Jesús. No se trata solo de hablar bien, sino de reflejar a Cristo en la manera de comunicarse. «La verdad os hará libres» (Jn 8,32) leemos en el Evangelio. Ojalá comuniquemos la verdad pero desde la honestidad, evitando la mentira, la manipulación y la difusión de noticias falsas. Buscando siempre la realidad, contrastando y siendo respetuosos con los que nos rodean.

No lo tendremos fácil porque supondrá un desafío enorme defender la verdad y resistirse a la manipulación de la información, rechazando las fake news. Pero transmitiremos de una forma fantástica porque evangelizar no siempre es predicar con palabras religiosas, sino también con la honestidad del contenido que se comunica.

Obispo de la diócesis Segorbe - Castellón.