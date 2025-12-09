La cultura como forma de estar en el mundo

Desde mis inicios en Mediterráneo siempre he defendido una idea sencilla y a la vez profunda: la cultura no es un adorno, ni un pasatiempo ocasional, sino una forma de estar en el mundo. Mi labor, como responsable del suplemento cultural Quaderns al principio, y de toda la sección de Cultura más adelante, ha consistido en recordar cada día que la cultura es inherente a todos, una herramienta de transformación íntima y colectiva que nos protege, alimenta y conduce a lo mejor de nosotros mismos.

Asimismo, he intentado mostrar que Castellón no vive al margen de esa fuerza callada. Aunque a menudo se nos sitúe en la «periferia de la periferia», aquí pensamos, debatimos, creamos y sentimos con la misma intensidad que en cualquier otro lugar. Aquí también se interroga el ser humano, sus dudas y sus anhelos, y lo hacemos desde una tierra que ha aprendido a reconocerse en su diversidad.

Cultivar un suelo fértil

Mi función ha sido, quizá, la de cultivar un suelo fértil. Habitar la cultura implica cuidarla, ofrecer espacio para que lo valioso perdure. He procurado que cada entrevista, cada crónica, cada reflexión abriera un pequeño resquicio desde el que pensar, discutir y crecer. Porque la cultura no se impone: se invita, se comparte, se respira.

Y en ese compartir he aprendido tanto como he contado. He sido testigo del esfuerzo de creadores, gestores, colectivos juveniles, instituciones y ciudadanos que creen en la palabra, en la música, en la escena, en la imagen, en la memoria y el pensamiento. Todos ellos me han enseñado que la cultura es siempre un acto de resistencia frente a la indiferencia. También he comprobado que la ignorancia impuesta, esa que reduce la sensibilidad y enfría las relaciones, amenaza con arrebatarnos lo más humano. Por eso defiendo que la cultura es un ejercicio de lucidez, un modo de permanecer atentos a lo que somos y a lo que podemos llegar a ser. No para aislarnos, sino para encontrarnos mejor.

Un acto de cuidado

Si algo he querido transmitir en los 18 años que llevo trabajando aquí es que la cultura nos hace más permeables, más capaces de cuidar y comprender. Nos recuerda que la vida no se agota en lo inmediato, que existe un fondo común donde podemos reconocernos. Y ahí, Castellón tiene mucho que decir. No somos un territorio menor, sino un lugar dispuesto a pensar y a escucharse. En este centenario celebro formar parte de una redacción que ha dado voz a ese impulso.

Mi compromiso sigue intacto: seguir mostrando que la cultura es un acto de cuidado, una forma de honrarnos como comunidad. Que siga siendo así los próximos cien años. Porque, en definitiva, toda labor periodística dedicada a la cultura es una invitación a mirar con mayor profundidad, a detenernos en aquello que a veces pasa desapercibido. Es un gesto de confianza en la inteligencia del lector y en su deseo de comprender. Mientras exista esa voluntad compartida, seguiré creyendo que nuestro trabajo tiene sentido y futuro. Y ese compromiso seguirá guiando cada texto que escriba aquí siempre.