Recuerdo perfectamente mi primer día en Mediterráneo, hace más de un cuarto de siglo. Quién me iba a decir que terminaría pasando buena parte de mi vida en estas instalaciones de la carretera de Almassora. Nerviosa y con bastante curiosidad, descubrí unas jornadas largas, en las que nunca sabías el horario de salida: si pasaba algo, se contaba. Tener la rotativa en el propio edificio era una ventaja… ¡y, según el día, todo lo contrario!

Se trabajaba de otra manera. Las fotografías se revelaban en el periódico y se seleccionaban en negativo; los corresponsales enviaban los rollos en el autobús de línea. Hoy todo es digital y se publica al instante, y con la IA colándose en todo, uno va aprendiendo mientras trabaja. Hemos pasado de la edición impresa a la web y al mundo digital, adaptándonos a cada novedad y viendo cómo este periódico sigue cambiando con los tiempos… y con nosotros.

Empecé en Sucesos y Tribunales de la mano -¡nunca mejor dicho!- de Emili Gisbert, un maestro de periodistas, al que recuerdo con mucho cariño. Siempre le estaré agradecida por la confianza que me dio.

A lo largo de los años he cubierto incendios, juicios, accidentes, elecciones, entrevistas, fiestas populares e, incluso, algún verano del expresidente José María Aznar en Orpesa...

Y, como no todo va a ser escribir, gracias a Mediterráneo conocí a quien comparte mi vida desde entonces, Raül Badenes. Siempre me ha gustado cómo ve y cuenta las cosas.

En todos estos años he visto cambiar muchas cosas: herramientas, horarios, la forma de trabajar… y también la velocidad con la que todo ocurre. Entre algoritmos, inteligencia artificial y noticias que se publican al segundo de escribir la última línea, uno aprende a adaptarse a marchas forzadas. Porque en la redacción, la frase que más se oye sigue siendo la misma que el primer día: «Dame un titular», que marca el ritmo de nuestro día a día.

En los últimos años recalé en la sección de Comarcas, donde, además de seguir la gestión de los ayuntamientos de la provincia, damos voz a quienes trabajan para que los pueblos no se vacíen, los emprendedores, y a iniciativas locales para frenar la despoblación, cumpliendo al mismo tiempo con la labor de acercar a los lectores lo que pasa en los pueblos.

Mediterráneo cumple 100 años y sigue formando parte del ADN de Castellón. Y es gracias al trabajo de todas las personas que han pasado por el periódico. No es poca cosa llegar hasta aquí, adaptarse a cada cambio y seguir siendo el lugar al que la gente recurre para informarse. Hoy, cuando ocurre algo, nadie espera al día siguiente: coge el móvil y entra en nuestra web. Ya sean incendios, eventos deportivos, fiestas... Ahí estamos, intentando contarlo con la misma cercanía y rigor de siempre.

No son buenos tiempos para la lírica, dicen. Todo va más rápido, los algoritmos y la inteligencia artificial se cuelan por todas partes… pero mientras haya historias que contar y gente que nos lea, aquí seguiremos.

Redactora de Mediterráneo