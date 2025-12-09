1990-1999: Un crecimiento con cicatrices a nivel social

Tras la entrada de lleno en la modernidad que supusieron los ochenta, los años noventa fueron, a nivel general, una década de contrastes. Un tiempo de crecimiento, modernización y confianza en el futuro, en el que la provincia consolidó su despegue económico, amplió y creó infraestructuras (a destacar la construcción de la primera universidad) y vio florecer su tejido urbano, turístico y cultural.

Fue la época en la que el asfalto llegó a más pueblos, la industria cerámica se internacionalizó y la vida cotidiana empezó a moverse al ritmo de una sociedad más conectada y moderna. Castellón miraba con decisión hacia el nuevo milenio que estaba a punto de llegar.

Pero aquella prosperidad coincidió en el tiempo con un reverso oscuro y truculento. La provincia vivió también algunos de los episodios que provocaron más conmoción de su historia reciente: desapariciones y asesinatos que estremecieron a toda España (fue en esta década cuando actuó el conocido como asesino en serie de Castellón, Joaquín Ferrándiz Ventura, que aún sigue dando que hablar hoy en día) o tragedias que truncaron vidas como el accidente de autobús que dejó 45 víctimas en Torreblanca. Entre el impulso del progreso y el peso del duelo colectivo, los noventa dejaron una huella contradictoria. La de una tierra que avanzaba y afianzaba su crecimiento, pero marcada por heridas que tardarían años en cicatrizar.

Viraje a nivel político

A nivel político, la década de los 90 se caracterizó por una progresiva evolución sociológica y política del centro-izquierda, según arrojó el resultado de las diferentes elecciones, así como una consolidación del bipartidismo, con casi la desaparición de partidos minoritarios.

Los noventa empezaron con los comicios de 1991 en Castelló, buque insignia del PP desde entonces, donde los populares vencieron al PSOE (14 concejales contra 13), mientras que el resto de partidos y coaliciones no obtuvieron representación.

A nivel político, la tendencia en esta década fue un cambio hacia el centro-derecha

Esa tendencia continuó en las elecciones europeas y legislativas de 1993, con el primer triunfo del PP, y siguió en las autonómicas y municipales de 1995, con la victoria en la Generalitat de los populares con 42 diputados, frente a los 34 del PSOE. Eduardo Zaplana se convirtió así en president de la Generalitat, con el apoyo de Unión Valenciana.

En la provincia, la lista del PP fue la más votada, además de que la formación ganó en la mayoría de municipios, en plazas tan emblemáticas como la Vall d’Uixó o Vila-real. La presidencia de la Diputación la ocupó el presidente del PP provincial, Carlos Fabra. Por último, en las elecciones generales de 1996, en las que José María Aznar acabó como presidente del Gobierno de España, el PP venció holgadamente al PSOE en el territorio castellonense.

Adiós a las crisis económicas

La economía en la década de los noventa en la provincia superó entre las mejores las crisis de 1991-1993 y del 1996, con unas tasas de paro (a nivel europeo) muy inferiores a la media nacional y un grado de desarrollo que la situó como la provincia puntera en la Comunitat en todos los niveles económicos y en la segunda provincia española mejor para invertir. Algo que se tradujo en que el azulejo de Castellón, por ejemplo, vivió una expansión y amplió sus fronteras más allá de España.

El azulejo vivió un gran crecimiento con expansión en el exterior y la creación de muchos puestos de trabajo

Así, el sector industrial, con la cerámica como gran estandarte, mostró un continuo crecimiento, consolidando su producción y creando cada vez más puestos de trabajo, con continuas renovaciones tecnológicas, mejora de la calidad y mayor exportación hacia el exterior.

Sin embargo, la agricultura, que por aquel entonces, representaba un 7% de la economía provincial, experimentó unos años de auténtica ebullición organizativa y terminó la década con el gravísimo problema de las enfermedades en los cítricos que ponían en peligro su futuro.

El sector terciario, mientras tanto, continuó creciendo, con un comercio pujante que vivió la dura lucha entre las grandes superficies y el comercio local. Un preludio de lo que acabaría viniendo años después con la llegada de las compras on line.

El turismo, con los municipios de litoral como los principales destinos preferidos, se estancó en los niveles de los ochenta, con un turista nacional medio-bajo y con escasa iniciativa empresarial, que pidió ayuda de la Administración para crecer.

Infraestructuras

En esta década cuando se proyectó el aeropuerto, la red de ferrocarril se desdobló en el corredor mediterráneo para la alta velocidad y la red de carreteras fue mejorando de forma paulatina: mejora de la N-234 y de la N-232, construcción parcial del desvío de la N-340 en Castelló o potenciación de los accesos a la capital.

A destacar también la red de hospitales, como la ampliación del General, construcción del de Vinaròs, remodelación del Provincial y el de la Plana estaba en fase de construcción.

Respecto a la cultura y la educación, la década fue testigo de la construcción de la Universitat Jaume I (UJI), que supuso un hito.

Década truculenta en lo social

Las sombras de este periodo fueron una vertiente social especialmente siniestra y truculenta, puesto que Castellón fue protagonista nacional de un tragedia tan luctuosa como el accidente de Torreblanca, con 45 muertos, que supuso un antes y un después del tráfico de buses en España; o las desapariciones y crímenes de mujeres como el caso Vora Riu, Sonia Rubio, Alicia Bueso, Amelia Sandra García o Pilar Plaza. El asesinato de Guillem Agulló también provocó que la provincia estuviera en el punto de mira del conflicto de los problemas entre bandas.

En el deporte, esta década vio el histórico ascenso del Villarreal CF a Primera División y la irrupción del fútbol sala gracias a la labor del Playas de Castellón. Asimismo, la llama del olimpismo se vivió con más intensidad que nunca en España con los JJOO de Barcelona (1992).

1990

Encierro de magrebíes en la iglesia arciprestal de Vila-real. Más de 150 personas procedentes de varios municipios se encerraron en el templo durante semanas para exigir mejoras sociales y regularizar su situación en España para acceder a un puesto de trabajo. Otras noticias destacadas fueron la implantación de un bus urbano gratuito en la ciudad de Castelló, el homenaje que realizaron al que fuera en su momento primer obispo de Segorbe-Castellón, Josep Pont i Gol; el decreto del Consell que daba vía libre a la independencia de Sant Joan de Moró respecto de Vilafamés, la llegada de Carlos Fabra a la presidencia del PP provincial o la celebración del primer congreso mundial de la calidad del azulejo (Qualicer).

1991

Don Juan de Borbón visita Castelló. El Conde de Barcelona y padre del entonces rey Juan Carlos I visitó la ciudad para inaugurar la semana de Estudios del Mar. Otras noticias destacadas fueron el inicio de la última fase de las obras de la concatedral de Santa María en Castelló, la inauguración del Planetari en la ciudad, la compra de Petromed por parte de la firma británica bp, la fusión de las Cajas de Ahorro de Castellón y Valencia para crear Bancaja o la declaración de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe como Fiesta de Interés Turístico.

1992

Tragedia en Torreblanca. Un autobús de Bux Express salió de la calzada en la A-7 y provocó la muerte de 45 personas. Otras noticias destacadas fueron la inauguración de la nueva sede de la Cámara de Comercio y del pabellón polideportivo Ciutat de Castelló en la capital de la Plana, la visita del entonces rey Juan Carlos I a Vila-real para cerrar los actos del cuarto centenario de la muerte del patrón, Sant Pasqual; la puesta en marcha de la Ciudad Universitaria en la capital, el grave incendio en el Desert de les Palmes, la inauguración del tan reivindicado Hospital Comarcal de Vinaròs o el paso de la antorcha olímpica por la provincia.

1993

Primera piedra de la Universitat Jaume I (UJI). Los entonces Reyes, Juan Carlos y Sofía, visitaron Castelló para colocar la primera piedra de la futura universidad. Otros acontecimientos relevantes fueron la muerte del maestro y poeta Enric Soler i Godes, el fallecimiento de nueve personas a raíz de un accidente en la N-340 en el que un camión embistió a seis coches que estaban parados por obras de limpieza, la puesta en marcha de la Ciudad del Transporte en Castelló, el asesinato de Guillem Agulló por un grupo de neonazis en Montanejos o el cierre del regimiento de infantería Tetuán XIV.

1994

Nuevo desvío de la N-340 en Castelló. Inauguraron, aunque con críticas por tener solo un carril en cada sentido, el desvío de la N-340, una de las obras más reivindicadas. Ese año también empezó a estar operativo el eje Betxí-Borriol, una carretera que comunica la Plana con las comarcas del interior; y entró en funcionamiento en la capital la Ronda Sur para mejorar los accesos desde la N-340 y la A-7. Otras noticias a recordar fueron la muerte del cardenal burrianense Vicente Enrique y Tarancón (uno de los personajes más destacados de la Transición al ser uno de los artífices de la separación Iglesia-Estado), la inauguración del museo de la Valltorta en Tírig como primer centro de arte rupestre de la Comunitat, la muerte de dos vecinos de Onda durante la Fira tras ser aplastados al derrumbarse un cadafal o el inicio del proyecto del campo de golf de Sant Jordi, en la urbanización de Panorámica.

1995

Mujeres asesinadas. A partir de este año la provincia se hizo famosa en el resto de España por su crónica de sucesos. El 20 de noviembre fue hallado en Orpesa el cuerpo sin vida de Sonia Rubio, una joven que había desaparecido en julio y en cuya búsqueda se había movilizado la sociedad de Castellón. En septiembre trascendió el asesinato de otra mujer, la doctora Alicia Bueso. Salió de una guardia en el Hospital General y tres horas después, su cuerpo aparecía calcinado dentro de su coche. Otros hechos importantes que ocurrieron fueron la segregación del municipio de Gátova de la provincia para integrarse en Valencia, la primera visita a Castelló del entonces príncipe Felipe para inaugurar el campus de la UJI, la puesta en marcha del enterramiento de la vía del tren y la llegada del poder de dos rostros que marcarían la agenda política los próximos años. Carlos Fabra se convertía en el presidente de la Diputación y Eduardo Zaplana hacía lo propio al frente de la Generalitat.

1996

Primer baño de Aznar en Orpesa. En el verano de 1995, el entonces candidato del PP a la presidencia del Gobierno de España, José María Aznar, aseguró que al año siguiente volvería a Castellón como nuevo jefe del Estado. Y así fue. Volvió a veranear en Platgetes para desconectar del estrés poselectoral. Otras noticias a destacar son el nombramiento de Juan Antonio Reig Pla como nuevo obispo de Segorbe-Castellón, la supresión de la gratuidad del bus urbano en Castelló, la primera reunión del pleno del Consell en Castellón, la aprobación de los estatutos de la Universitat Jaume I, la proliferación del conocido como virus de la tristeza entre los cítricos de la provincia, el desmantelamiento de las instalaciones de Campsa en el Grau de Castelló o los tres crímenes de Vora Riu. Los cadáveres esqueletizados de tres jóvenes drogadictas asesinadas dedicadas a la prostitución de carretera (Natalia Archelós, Mercedes Vélez y Francisca Salas) fueron encontrados en ese camino de Vila-real en una secuencia macabra aterradora.

1997

La casa de los horrores. Meses de excavaciones en el jardín de una casa situada en el barrio de Casas de la Breva, en Castelló, permitieron descubrir más de 1.500 fragmentos de huesos humanos, un hecho que conmocionó la provincia y volvió a poner a la ciudad como centro de la crónica negra nacional. Otras noticias que han pasado a la historia son el inicio de las obras del desvío de la N-340 en Nules (una reivindicación muy demandada para reforzar la seguridad en la carretera), la firma del reparto patrimonial entre Vila-real y les Alqueries tras la segregación del segundo municipio en 1985, el anuncio de la ubicación de Vila-real como lugar para construir el hospital comarcal para la Plana Baixa (el actual Hospital de la Plana) o la presentación en sociedad del denominado Proyecto Cultural de Castellón, que englobaba, entre otras intervenciones, la construcción del Auditori i Palau de Congressos en Castelló.

Ese año supuso también un antes y un después para Mediterráneo, ya que el 10 de enero de 1997, el periódico empezó a publicar por primera vez en color.

1998

Ascenso del Villareal CF a Primera. El 1998 quedará en el recuerdo como el primer gran hito en la historia del club groguet al lograr el ascenso a Primera División, tras jugar una emocionante fase de promoción ante el Compostela. Otras noticias relevantes que dejó este año fue el que el Ayuntamiento de Castelló aprobó de forma inicial el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de poner fin al caos urbanístico que había en la ciudad, la luz verde que dieron Les Corts a crear la Acadèmia Valenciana de la Llengua para intentar acabar con el conflicto de la lengua en la Comunitat o la detención del primer asesino en serie de Castellón, Joaquín Ferrándiz Ventura (JFV), tras haber asesinado a cinco mujeres. En esos doce meses también comenzaron las obras para construir el Museu de Belles Arts de Castelló y, al mismo tiempo, el yacimiento de la Valltorta, ubicado en el municipio de Tírig, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por su alto valor rupestre.

1999

Mediático juicio a JFV. El 24 de noviembre de 1999, un año después de su confesión, el mencionado asesino en serie de Castellón, Joaquín Ferrándiz Ventura (JFV), se sentaba en el banquillo de los acusados tras reconocer que había asesinado a cinco mujeres e intentó acabar la vida de otras dos. Fue lo que este periódico acuñó como el juicio del siglo y fue seguido de cerca por medios de comunicación de todo el país dada la gran expectación que había. Algunas de las otras noticias más destacados que dejó el último año antes de cambiar de milenio fue la conmemoración del 75º aniversario de la coronación de la Mare de Déu de Lledó en Castelló, el final del proceso de reconstrucción histórico de más de 60 años de la concatedral de Castelló o la visita del entonces ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, para inaugurar la nueva planta de Proquimed, matriz del grupo UBE.