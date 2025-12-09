Más que un diario en la provincia

Mediterráneo es centenario. Un periódico que forma parte de la historia y de la sociedad de Castellón, como me recordaba a menudo José Vicente Felip, un nombre de peso (además de gran amigo) dentro de esta casa, con el que tuve la suerte de compartir el día a día de esta profesión más de 25 años. Vine por probar y aquí sigo. Víctor Bagán era colaborador de Deportes responsable de balonmano. Ambos jugábamos en el Almassora y llegó un momento en el que él decidió volcarse en su trabajo (durante muchos cursos ha sido director del instituto Álvaro Falomir). Me planteó el relevo y me dijo una frase clave: «No te harás rico, pero gracias al periódico accederás a gente y sitios que de otra manera sería complicado». Lo bordó. Era mi época estudiantil.

Dicen que los jóvenes de ahora no leen periódicos y me suena a mito. Cuando yo era joven tampoco los devorábamos. Eso sí, si me enteraba o me contaban que había pasado algo gordo en mi pueblo o en la provincia tenía muy claro dónde confirmarlo. Tan fácil como leer Mediterráneo. Teníamos interiorizado que era la marca a seguir para estar al día de la actualidad provincial, igual que siguen priorizando los chavales de ahora (estos en formato digital). Tan enraizado está este diario entre los castellonenses que me viene a la mente una frase de un histórico de la política en la terreta: «Si no sales en el Catalejo de Mediterráneo no eres nadie en esta provincia». Efectivamente, los chascarrillos de esa sección eran parada obligada entre las páginas del periódico. Como también lo eran las de clasificados, con las ofertas de trabajo, de compraventa de todo (coches, casas, huertos…), o las de Gente, donde los lectores enviaban (y siguen enviando) momentos o actos sociales destacados de sus vidas. A veces pienso que todo eso fue el origen (versión papel) de Instagram, Wallapop y el resto de plataformas a las que está enganchado todo quisqui. Por no hablar de Google, que tiene a todo el mundo trabajando para ellos prácticamente gratis en ese objetivo de salir bien posicionado en las búsquedas. Y en ese afán, en esa trampa, de figurar entre los primeros, han picado los medios de comunicación, acostumbrando a los usuarios al todo gratis.

Labor social

En tiempos complicados por ese todo free (hasta para ver la tele se recurre a la piratería), existen factores que hacen diferente a Mediterráneo. El principal es su labor social. Recuerdo momentos duros durante la pandemia del coronavirus, cuando los castellonenses colapsaban la centralita telefónica del diario desesperados pidiendo ayuda. Trabajadores de los geriátricos solicitando auxilio por material que les prometían y no llegaba, gente pendiente de operaciones vitales que se demoraban y cientos de situaciones personales vividas con impotencia por la gravedad del momento. Pero ahí estaba Mediterráneo como referente también para ayudar. Un vínculo por el que trabajamos cada día para mantenerlo más allá de este primer siglo.