Escuela de comunicadores

Quienes nos dedicamos a la comunicación en la provincia de Castellón compartimos mucho más que la vocación por la palabra escrita o hablada: la mayoría de profesionales hemos pasado por la redacción de El Periódico Mediterráneo o hemos colaborado en sus páginas. No es casualidad. Durante un siglo, esta cabecera decana se ha consolidado como una auténtica escuela de periodismo en nuestra tierra.

En sus páginas aprendimos de los mejores a escribir con claridad, concisión y rigor. Aprendimos a narrar las grandes noticias y a descubrir las pequeñas historias que engrandecen esta tierra. Aprendimos a amar Castellón, a denunciar las injusticias y a reivindicar lo que merece. Aprendimos a reconocer el talento de nuestra gente, el potencial de nuestras empresas y la voz de nuestros pueblos.

Por todo ello, este centenario nos llena de orgullo a quienes ejercemos la comunicación, puesto que debemos parte de nuestro saber hacer a Mediterráneo. Celebramos no solo cien años de buen periodismo, sino también un valioso archivo histórico del sentir de una tierra, plasmado primero en tinta sobre papel y hoy también en bits sobre las pantallas. Con trabajo, constancia y rigor, este periódico ha sabido ganarse la confianza y la credibilidad de los castellonenses, convirtiéndose en el medio más leído en los pueblos, los hogares, los bares y las redes.

Si, como se dice, la memoria es el relato que nos contamos desde que nacemos, en Castellón ese relato llevaría el sello editorial de Mediterráneo. Enhorabuena por ese compromiso y por un liderazgo indiscutible.

Resistencia

Todo ello, además, en un contexto en el que no es nada fácil resistir como medio de comunicación. Las nuevas plataformas y formatos, el desprestigio de las instituciones democráticas, las olas de desinformación o la pérdida del pensamiento crítico ante una polarización cada vez más extrema son desafíos que ponen a prueba a toda la profesión.

Por un lado, la sobreabundancia de noticias genera fatiga informativa, provocando rechazo y confusión entre información y entretenimiento. Por otro, el auge de los influencers ha desplazado en ocasiones al periodista tradicional, intensificando la «sociedad del espectáculo» descrita por Guy Debord, ya en el año 1967. Este escenario fomenta un consumo superficial y dificulta discernir entre fuentes y mensajes.

Frente a estos retos, el mejor antídoto sigue siendo, a mi juicio, el buen periodismo. La salud de una democracia es directamente proporcional a la salud de sus medios de comunicación. Sin prensa no hay libertad ni pensamiento crítico. Y hoy, en plena era de la desinformación, los verificadores, la inteligencia artificial y el clickbait, lo verdaderamente rompedor es reivindicar el periodismo clásico: el de la libreta y el bolígrafo, el de la calle y las fuentes contrastadas. Ese periodismo sin artificios ni artimañas que Mediterráneo y decenas de medios locales ejercen cada día, siempre al pie de la noticia, escuchando, escribiendo y analizando.

Gracias a todo el equipo humano del diario por seguir contando buenas historias y por cuidar de las palabras. Porque, como comprobamos a diario, la degradación de la palabra conduce inevitablemente a la degradación de la política, de la empresa y de la persona.

El buen periodismo salva al periodismo

La credibilidad se construye desde la ética, el rigor y la cercanía con la comunidad. Para esta misión, los medios deben priorizar la veracidad sobre la viralidad y la calidad sobre la cantidad; preservar las fuentes, huir del ruido y, aunque parezca obvio, apostar por contenidos relevantes, contrastados y útiles. Solo el buen periodismo puede salvar al periodismo.

Desde la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación en la provincia de Castellón –adComunica– compartimos la firme voluntad de pasar a la acción para reconstruir la confianza y credibilidad entre la ciudadanía y los medios. Un primer paso es invertir en buenos profesionales de la comunicación en nuestras empresas, instituciones, medios y plataformas digitales. Si cuando estamos enfermos buscamos al mejor médico, ¿por qué no buscamos también al mejor guardián de nuestra reputación?

Además, nos marcamos otro objetivo: impulsar la educomunicación. Trabajamos en procesos de alfabetización mediática que ayuden a la ciudadanía (desde la infancia hasta la edad adulta) a comprender cómo se produce la información, a identificar noticias falsas y a consumir medios de forma crítica. Queremos ayudarte a leer y escuchar con lucidez lo que ocurre en el mundo, empezando por tu propio pueblo.

Este reto exige la colaboración de los gobiernos, alianzas con las instituciones educativas y una formación continua de los profesionales del sector. Mediterráneo comparte plenamente este propósito y, como principal altavoz de la provincia, es un socio estratégico en este camino hacia la educomunicación.

Es un camino largo y complejo, pero ineludible. Y cuando flaqueen las fuerzas o el ruido nuble el horizonte, siempre podremos volver la mirada hacia esa escuela de comunicación que forjó El Periódico Mediterráneo y que da sentido a nuestra profesión.

Por muchos años más. Porque esa será, sin duda, la mejor noticia para Castellón y para la democracia.

Presidente de adComunica.