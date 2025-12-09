Espejo de una provincia en marcha

En sus cien años de historia, el Periódico Mediterráneo ha sido testigo directo de la transformación social, económica y democrática que ha experimentado la provincia de Castellón. Ha narrado, día tras día, los acontecimientos más relevantes que han marcado el pulso de nuestro territorio castellonense a lo largo de un siglo, y en ese relato colectivo se inscribe el nacimiento de la Universitat Jaume I, en 1991.

Desde ese momento, la trayectoria de crecimiento y consolidación de la UJI ha discurrido en paralelo a la historia reciente de este medio decano en la provincia. Ese paralelismo no ha sido solo una coincidencia cronológica. Ha supuesto, sobre todo, un acompañamiento clave en la difusión y proyección del proyecto universitario de la Jaume I.

Como supondrán, la creación de una universidad pública, aun contando desde su nacimiento con el consenso social, institucional y económico, no es un camino exento de dificultades. Toda nueva institución necesita ser explicada y entendida para que la ciudadanía la sienta como propia. En ese proceso de hacer visible lo nuevo, de contribuir a su legitimidad social, la UJI ha encontrado en Mediterráneo un medio aliado. Desde sus páginas ha contribuido a acercar la Universitat a la sociedad, dándola a conocer cuando aún era una realidad en construcción, y a asentar ese sentimiento de pertenencia que hoy define la relación entre la UJI y su entorno.

Transformación

La UJI se ha ido transformando a lo largo de estas últimas tres décadas en un referente en el plano académico, investigador y de innovación, en la extensión universitaria y en la elección formativa para miles de estudiantes cada curso, y también en el ámbito internacional. Haber llegado hasta aquí, aunque conscientes de los desafíos que tenemos por delante, es un hito en la sociedad de Castelló. Y en este trayecto, de nuevo, el diario Mediterráneo ha estado presente.

El periodismo responsable no se limita a relatar los hechos: debe interpelarlos, contextualizarlos y someterlos a análisis crítico. En estos años, Mediterráneo ha puesto en valor nuestros logros como universidad. Ha dado voz a las reivindicaciones de la comunidad universitaria y ha visibilizado los retos pendientes. a amplificado demandas como la financiación justa para el sistema público universitario valenciano. Pero también, como en todo proceso en expansión, ha puesto el foco en esas mejoras necesarias para afianzar una institución, la UJI, que forma parte esencial del ecosistema social, innovador y económico castellonense.

En este camino de encuentros e historias paralelas, emergen también los lazos entre la UJI y el Periódico Mediterráneo para materializar el leitmotiv de la Universitat, como es el impulso de la investigación y la transferencia de conocimiento. Pilares sobre los que se sustentan el bienestar de la sociedad, la cohesión y la generación de oportunidades, porque proporcionan soluciones a problemas tanto locales como globales. Y, por supuesto, también porque son esenciales para el progreso y, con él, confianza en un futuro mejor. Y en esa labor de divulgación científica, la UJI ha encontrado en este diario no solo una plataforma de proyección de la actividad investigadora que se genera en el campus, sino también un colaborador a la hora de impulsar iniciativas en este ámbito, como se plasma en el congreso de comunicación local ComLoc de la facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Un ejemplo del compromiso compartido por divulgar el conocimiento y fortalecernos como sociedad.

Hemos crecido juntos

La Universitat Jaume I y el Periódico Mediterráneo han crecido juntos en este territorio, compartiendo una mirada firme hacia el futuro. Este curso cumplimos 35 años de trayectoria académica, coincidiendo con el centenario de un medio que ha sido testigo y actor del devenir social de toda una provincia. Un nuevo cruce de trayectorias entre las dos instituciones. Una, en el caso de la UJI, comprometida con la educación superior de calidad y la investigación con impacto social, y otra, en el caso de Mediterráneo, comprometida con la comunicación de proximidad.

Este camino que continuamos transitando nos invita a reafirmar nuestro compromiso con la sociedad que nos acoge, y debe hacerse más que nunca desde los principios de la ética y la responsabilidad. Más allá de los años, lo que realmente debe unirnos es la voluntad de forjar un presente y un futuro con sentido.

Sociedad en democracia

Es imprescindible consolidar una sociedad enraizada en la democracia, justa, libre y participativa. Precisamente ahora urge más que nunca enarbolar estos valores frente a la amenaza que suponen la polarización, la desinformación y la pérdida de referentes que nos envuelven. Una amenaza en toda regla al modelo de convivencia social del que nos hemos dotado y que tanto ha costado construir, como también han recogido las páginas del diario decano de Castellón.

Enhorabuena por este centenario, Mediterráneo. Enhorabuena a todo el equipo humano que hace posible el periódico día tras día y que nos sirve de espejo de una provincia en marcha. Sigamos encontrándonos en esta historia de vida.

Rectora de la Universitat Jaume I.