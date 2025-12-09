La evolución de una profesión vocacional

Toda mi vida he sido un apasionado de escribir, de contar lo que pasa y, especialmente, en narrar o comentar competiciones deportivas, principalmente el fútbol... mi fiebre, mi enfermedad, esa adicción sana que se ha convertido en el paso de los años en mi profesión a la par que en mi hobby.

Fui pionero en los inicios de la década de 1990 de crear una revista mensual en el instituto Ramón Cid de Benicarló, y lo que comenzó como un pasatiempo pasaría a convertirse en mi profesión años después. Tras iniciarme en la revista local en valenciano llamada La Veu de Benicarló, en 1996, un año después, a través de mi todavía compañera Cristina Garcia, recibí la llamada de Javier Abad, actual redactor jefe de Mediterráneo y por aquel entonces jefe de Comarcas en la plantilla.

Ni me lo pensé. Dije un sí inmediato para ser corresponsal en todo el Baix Maestrat, abarcando Benicarló, Peñíscola y Vinaròs, y de vez en cuando pueblos del interior. Y desde el año 2000 pasé a formar parte de la Redacción de Deportes ya en Castelló.

Luiz Júnior, portero del Villarreal, junto al redactor de deportes Isma Mateu / GABRIEL UTIEL BLANCO

En mis 28 años de profesión he sido testigo de la transformación de un gremio que vive en constante evolución. Cuando comencé, hacía fotos en papel, llevando los carretes a una gasolinera de Benicarló para entregarlos a camioneros de Napastor, cuya sede estaba al lado del periódico, donde las dejaban para su tyratamiento y su publicación al día siguiente.

Antes del año 2000, los afortunados de este gremio tuvimos los primeros routers que existieron, con una conexión a internet más que precaria pero que por aquel entonces era la modernidad más absoluta. Y con mis primeros sueldos me compré una de las primeras cámaras digitales que existieron, que pesaba una tonelada pero que permitía tener ya fotos en formato digital. ¡El no va más! Por no hablar de nuestros primeros teléfonos móviles, auténticos ladrillos que pesaban toneladas y, como mucho, te dejaban mandar sms pagando, además de realizar y recibir llamada. Qué lejos queda todo ello, tan vanguardista como a la vez costoso económicamente y lento en cuanto a velocidad laboral en comparación a los medios que disponemos ahora.

Desde el año 2000 en Redacción

Y desde el 2000 ya en la redacción de Mediterráneo en Castelló, que sigue estando en el mismo sitio a día de hoy, hemos experimentado la constante evolución de tener como compañeros a teclistas que picaban textos de anuncios, esquelas, etc, con máquina de escribir, a poder hacer fotos desde tu propio teléfono móvil y mandarlas en alta calidad en un segundo, pasando por recibir crónicas de fútbol por fax (que los jóvenes busquen en el diccionario su definición para saber qué era), llamar a los bares de los pueblos para saber los resultados los domingos (ahora con un clic en una app los vemos en tiempo real), tener el teletrabajo en tu portátil y, lo penúltimo, pedirle a un tal ChatGPT que te explique cualquier milonga. Y que dure.