Y ahí, frente a la IA, estará el periodista...

Ya he cumplido medio siglo y recuerdo -como si hubiera sucedido hace apenas unos días- como, con seis o siete años, yo narraba los partidos que jugaba con chapas o, simplemente, con los dedos y una canica, con porterías recortadas de una caja de zapatos... E imaginación, mucha imaginación. Sí, lo mío con el periodismo, con el deportivo, fue vocacional. No lo puede ser de otra forma porque, más de tres décadas después, continúo teniendo ese gusanillo de buscar un resultado, de averiguar un dato..., aunque me pille en un día aparentemente de libranza o, incluso, en vacaciones. En ocasiones, aguantando una miradita de reprobación de mi mujer, cuando no una censura en la boca de mi hijo de cinco años.

Resulta complicado explicarles, a los de diecimuchos o los de veintipocos, cómo antes apenas podíamos enterarnos solo a través de la radio o esperar al día siguiente para comprarnos el periódico. Ahora hay mil webs, redes sociales que te cuentan al momento un gol, WhatsApp o Telegram... Incluso con sus correspondientes imágenes. Es la evolución de un sector que, acorde al desarrollo de la propia sociedad, ha evolucionado vertiginosamente hacia lo desconocido. Estamos ya en la época no del nacimiento, pero sí de la infancia/preadolescencia de la inteligencia artificial, capaz, incluso, de escribirme esta columna en cuestión de segundos, aun tratándose algo tan íntimo y personal como lo que ha dado sentido a tu vida, lo que te ha formado como persona. Y lo que está por venir, nadie puede predecirlo, ni siquiera la propia IA...

Y, sin embargo, el periodismo es más necesario que nunca. Precisamente por esa jungla de la información en la que nos encontramos, está el factor humano. Por muchas máquinas capaces, incluso, de generar noticias directamente falsas, ahí estará el periodista, con su portátil, su tableta y su móvil, tratando de penetrar en la tupida maraña para llegar al fondo del asunto.

He tenido la suerte de contar, bajo mi humilde punto de vista, grandes acontecimientos que ha vivido la nostra terreta, esa provincia donde nunca pasa nada pero que cuenta con dos equipos y deportistas de referencia, competiciones de primer nivel... Pero a la vez otras citas populares más multitudinarias. De la mano de Mediterráneo, el periódico que cumple 100 años y que queda, precisamente, como único faro de esta provincia, después de que la coyuntura haya barrido a grandes medios de comunicación, alguno de los cuales ha tenido la (des)ventura de contar conmigo, víctimas de esa triste realidad que hace un tiempo que nos persigue.

Yo ya no estaré, pero espero que dentro de otros 100 años, en medio de un mundo de coches que vuelen, incluso en el hipotético caso de que hayamos colonizado otro planeta o satélite, los castellonenses, veremos si todavía en esa rareza que ya es el papel ahora o de forma virtual, continúen acudiendo a este medio para informarse verazmente.