De lo grande a lo (no tan) pequeño

Aun a riesgo de parecer quien escribe un obituario y se dedica a hablar más de él mismo que del muerto, no se me ocurre mejor ocasión que el centenario de Mediterráneo para contarles cómo fueron mis primeros pasos en este periódico.

Entré procedente de la sección de Deportes de otro medio para trabajar en Local. Era pasar de la rueda de prensa del futbolista de turno y de la lesión del lateral derecho a tener que escribir sobre temas como las listas de espera en los hospitales o de juicios por asesinato. Y decir que estaba verde es quedarse muy corto. La actualidad me atropellaba como un camión, día sí, día también. Tenía que adaptarme a un hábitat distinto, al nivel de exigencia que demandaba el periódico líder de Castellón. No fue nada fácil.

Recuerdo una vez que mi jefe me llamó a su despacho y me dijo que tenía que escribir sobre el parany. Yo dije que por supuesto que sí, que faltaría más, que era un tema muy de actualidad… y lo primero que hice tras sentarme delante de mi ordenador fue buscar en Google qué demonios era eso del parany. ¿Un baile tradicional?, ¿un plato típico del Alto Palancia? Ese era el tipo de problemas a los que me enfrentaba a diario.

Con el paso del tiempo, ya un poco más curtido, tuve que cubrir este y muchísimos otros temas que afectan a la provincia: infraestructuras pendientes, tendencias en el turismo, la problemática de la vivienda (tanta durante el boom, tan poca ahora), los precios de la naranja, los presupuestos del Ayuntamiento de Castelló, el atasco judicial… Y eso es lo que, años después, me ha aportado el periódico: una educación en castellonerismo que de otra manera no habría adquirido.

Es precisamente esto lo que intentamos proporcionar a nuestros lectores: un esquema de los asuntos que son importantes para la provincia, ya sea en papel o en web. Aunque las mediciones de tráfico también nos han enseñado que entre nuestros contenidos siempre debe haber un amplio espacio para temas menos densos; más, digamos, entretenidos (sin que esto implique que estén menos trabajados o peor escritos). Y bien está: los periódicos, por lo general, hemos subestimado la amenidad. En ocasiones, es más importante el cierre del bar de la esquina que las cifras de licitación de obra pública del Gobierno o la Generalitat.

Mediterráneo cumple 100 años en un momento de incertidumbre para todos los medios. El sector se mueve a toda velocidad, empujado por los algoritmos de Google, la inteligencia artificial y unos hábitos de consumo cambiantes. Mientras, las redacciones mutan, intentando adaptarse al nuevo paradigma, pero la transformación está lejos de acabar. En el camino, seguiremos hablándoles de lo grande y de lo pequeño: de una inversión millonaria para la provincia y de esa familia que llega a un pueblo del interior en riesgo de despoblación a montar un negocio. Y del parany, claro.