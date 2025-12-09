La implicación va en el ADN de 'Mediterráneo'

Entré por primera vez en la redacción de Mediterráneo hace ya 22 años, siendo todavía una jovenzuela, cuando las fotografías todavía exigían de un revelado y el fax era el mejor whatsApp de la época. Ha pasado mucho tiempo desde aquel comienzo, muchas páginas y muchas cosas. No obstante, si algo he aprendido es que, más allá de los cambios tecnológicos o los nuevos formatos, lo que sostiene un periódico son las personas que lo componen y el vínculo con los lectores.

Me incorporé al diario en la sección de Especiales, la que ha sido mi casa desde entonces. El papel era el centro de nuestra labor y la inmediatez no marcaba nuestras jornadas eternas. Los días transcurrían entre reuniones, llamadas, salidas para cubrir temas y prisas por cerrar páginas, para, al final, vivir la satisfacción o la preocupación de ver las noticias publicadas. Era un trabajo exigente, pero con sentido y mucho aprendizaje.

Con la digitalización, el ritmo cambió. La información ha dejado de esperar al día siguiente, la redacción se ha ido reorganizando y menguando, los tiempos se han acortado y las tareas se han multiplicado. Adaptarse a esta doble labor, con ediciones en papel y digital, ha supuesto transformaciones importantes, pero sobre todo implicación, una cualidad que la mayor parte de la plantilla de Mediterráneo lleva impresa en su ADN. Búsqueda y gestión de informaciones, publicidades, problemas informáticos, de impresión e, incluso, la pandemia y el confinamiento son cuestiones que hemos resuelto con el esfuerzo de todos y con el único objetivo de que cada página aunase rigor, calidad y cercanía.

En estas más de dos décadas, he compartido mi vida laboral con muchas personas que han dejado huella, por su profesionalidad, personalidad y entrega. Algunas de ellas se jubilaron tras dedicar su vida al periódico, otras siguieron nuevos caminos, y otras, lamentablemente, ya no están. Todas han contribuido a formar la historia de Mediterráneo, aunque en ocasiones su valía no ha sido reconocida como merecía. Sin embargo, su manera de entender el oficio y su compromiso con los lectores siguen presentes cada día, inspirando a quienes seguimos aquí.

Conmemorar el centenario de Mediterráneo es homenajear a quienes lo mantienen vivo, a los castellonenses, y también a quienes buscan historias y las explican, quienes las editan, quienes se aseguran de que el periódico siga siendo un reflejo de Castellón y sus habitantes. Su esfuerzo y compromiso, unidos a la confianza de los lectores, dan sentido a este diario y lo han mantenido durante 100 años, enfrentando cambios y no pocos desafíos.

Mirando atrás, me siento parte de una historia compartida. He visto transformar formatos, espacios y hábitos de lectura, pero hay algo que permanece: la vocación por informar con honestidad y responsabilidad, conformando la historia de una provincia. Esa es la esencia de Mediterráneo y, mientras haya profesionales dispuestos a mantenerla, el diario seguirá cumpliendo su misión, día tras día, reflejando la vida y el carácter de Castellón.