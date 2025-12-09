Los lectores, el motor que mueve un diario

Aún recuerdo la primera vez que crucé las puertas de la redacción de Mediterráneo. Como estudiante de Periodismo, poder realizar las prácticas en el periódico de mi tierra me llenaba de ilusión. Sentía respeto, nervios, una mezcla de emoción, admiración y curiosidad al ver a aquellos profesionales teclear sin descanso, dando forma a las noticias que al día siguiente leerían miles de castellonenses. No tardé en comprender que entre esas paredes no solo se escriben crónicas o reportajes: se construye, día a día, la memoria viva de una provincia. Con el tiempo, aquellos mentores se convirtieron en compañeros, y el periódico en una segunda casa.

A lo largo de estos cien años han cambiado muchas cosas. No solo las ciudades y sus gentes. También se transforman las formas de contar lo que sucede. Pero hay algo que no cambia: el compromiso con los lectores. Ustedes -Pepe, Yolanda, Alejandro y tantos otros- son el verdadero motor que ha permitido que este periódico siga escribiendo la historia de Castellón generación tras generación. Cada ejemplar leído en un bar, en una biblioteca, en la sala de espera del médico o desde el teléfono móvil es una muestra de confianza. Ustedes son quienes dan sentido a cada palabra, quienes nos impulsan a seguir saliendo a la calle, a seguir preguntando, a seguir contando.

Los que vivieron los años del papel y las linotipias recordarán bien cómo era el periodismo antes del cambio de milenio. Los corresponsales enviaban los carretes en el autobús de línea, las fotos se revelaban en la propia redacción. Las noticias se vivían in situ o llegaban a través del hilo telefónico o incluso a golpe de teletipo. Hoy en día, las redacciones laten a otro ritmo. La tecnología nos permite saber casi al instante qué interesa más o desde dónde se lee. Pero, en el fondo, el objetivo sigue siendo el mismo: informar con rigor, cercanía y vocación de servicio público.

Y ahora, cuando Mediterráneo cumple cien años, es imposible no sentir orgullo y gratitud. Orgullo por las páginas impresas que guardan la historia de esta tierra, por los nombres y los rostros que las han llenado, por la huella que deja cada noticia. Gratitud hacia quienes las han hecho posible: periodistas, fotógrafos, diseñadores, anunciantes… y, sobre todo, lectores.

Y también ilusión por seguir avanzando, por aprovechar las nuevas herramientas que la tecnología nos ofrece sin perder lo esencial: la vocación de informar con rigor, cercanía y humanidad. La tecnología podrá transformar la manera de leer, pero no la esencia del periodismo. Lo importante sigue siendo contar lo que ocurre para quienes confían en nosotros.

Cada mañana, cuando suena el primer teclado en la redacción, siento la misma emoción que aquel primer día. Porque escribir en Mediterráneo es mucho más que un trabajo: es formar parte de una historia compartida con todos ustedes, los lectores. Son el pasado, el presente y el futuro de este periódico. Gracias por estar ahí.