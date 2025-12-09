Mediterráneo es parte del ADN de Castellón

Dicen que las primeras veces nunca se olvidan. Y, a mí, una de ellas me la dio el periódico Mediterráneo. Tenía 19 años, acababa de terminar mi primer curso de Periodismo y ese verano, el 17 de agosto de 1993, publiqué mi artículo número uno en el diario que, con el tiempo, se convertiría en mi casa profesional durante una veintena de años rodeada de compañeros magníficos. Un formidable equipo y en el que he forjado grandes amigos y que aún hoy en día forman parte de mi vida y de mi día a día.

Para una periodista castellonense, comenzar su carrera profesional en el periódico Mediterráneo, el diario de tota la vida, ha sido un privilegio y más si recuerdo la cara de mis padres y de mis abuelos cuando mostraron el orgullo de que la seua xiqueta se integrara en la gran familia del periódico de Castellón, nuestra ciudad.

Han pasado 32 años desde esa primera vez y, de nuevo en mi casa, ejerzo como periodista contando lo que ocurre día a día en la capital de la Plana. Una labor, y también una responsabilidad, que me encanta y que vivo con intensidad a diario.

Este año, Mediterráneo cumple cien años formando parte del ADN y de la vida de la sociedad castellonense.

Desde 1925, siempre ha estado vinculado a la ciudadanía que ha visto al diario como el medio de comunicación local por excelencia al que acudir para informarse sobre lo que acontecía en la sociedad, la política, las fiestas, la economía, las infraestructuras o la agricultura… Mediterráneo ha sido, y lo sigue siendo, santo y seña de la información próxima castellonense. Su conexión con los vecinos a los que cuenta lo que realmente les interesa e importa y su compromiso con sus lectores reflejando en sus páginas (y ahora también a través de la web) todos los acontecimientos que han marcado el devenir y el desarrollo de Castellón y su provincia lo han convertido en un referente imbatible.

Pero Mediterráneo no es solamente un modelo de la prensa local. Es cercanía, es un diario que entiende perfectamente los intereses ciudadanos y que cuenta sus historias, sus logros, sus problemas, sus reivindicaciones... Tal ha sido su implicación en la información a lo largo de estos cien años que ha sido testigo del crecimiento de la provincia, de su desarrollo económico, de las inquietudes vecinales y de los cambios políticos que han ido ocurriendo a lo largo de todo este tiempo. Los vecinos lo consideran como su periódico porque es guardián y defensor de sus intereses y también es indicador de la ruta del progreso, tal y como se refería Víctor Hugo a la prensa local.

Hoy, cien años después de su nacimiento, sigue fiel a su responsabilidad ética y deber para con la información veraz y próxima al vecino.

Porque Mediterráneo es ese orgull de genealogia (al que hace alusión Bernat Artola en los versos del Pregó) de todos los castellonenses, tanto de la capital de la Plana como de la provincia.

Porque nuestro periódico Mediterráneo es, y será siempre, Castellón.