Mediterráneo, ‘de poble i per al poble’

A veces me cuesta creer que hayan pasado 35 años desde aquella tarde en la que, con los ojos muy abiertos y el corazón disparado, crucé por primera vez la puerta del periódico Mediterráneo. La música ha sido una constante en mi vida desde que a los 12 años compré mi primer disco. Por eso, no es de extrañar que mis primeros textos fuesen para el suplemento RSM (Revoluciones Semanales del Mediterráneo), escribiendo sobre los sueños que se cuelan entre los acordes de las canciones. Con el tiempo, di el salto a la sección de Comarcas, y fue entonces cuando realmente entendí el valor de este maravilloso oficio al que he dedicado con vocación y entrega buena parte de mi vida. Conocí los pueblos de esta provincia de punta a punta. Escuché a alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos, a vecinos, colectivos...para dar voz a quienes no suelen tenerla. Castellón me mostró su alma, pueblo a pueblo, y yo aprendí a mirar más allá de los titulares.

Pero donde encontré mi verdadera pasión fue en Política. He cubierto campañas, investiduras, acuerdos imposibles, mociones de censura, debates tensos y mil discursos... La política me enseñó a leer entre líneas, a hacer las preguntas incómodas, a no conformarme nunca con lo evidente. Para bien o para mal, la política forma parte intrínseca de nuestro día a día. Los políticos son los que toman decisiones y gestiona recursos para resolver problemas y mejorar la vida de la sociedad. Todo gira en torno a la política.

En estos 35 años, el periodismo ha cambiado como nunca imaginé. De los días en que se componían las páginas con tiras de texto pegadas con cera caliente, a la inmediatez de lo digital. Hoy todo es más rápido e interactivo, pero también más propenso a la desinformación, de ahí la importancia de elegir el medio adecuado para informarse. Pero en ese torbellino de cambios, hay una cosa que no ha variado: nuestra obligación de contar buenas historias de fuentes fiables que atraigan el interés del lector y que lo atrape desde la primera hasta la última línea, en papel o digital.

En paralelo, Castellón ha evolucionado. Ya no es esa provincia discreta que algunos miraban con condescendencia. Hoy es tierra de innovación, de diversidad, de gente tenaz, inconformista…He visto cómo la agricultura cedía el testigo al turismo y a la cerámica como pulmón económico, cómo nuestros pueblos del interior se niegan a desaparecer y combaten la despoblación.

Hoy, con todo lo vivido, me doy cuenta de que este oficio me ha regalado mucho más de lo que esperaba. Me ha permitido ser testigo directo de la transformación de una provincia que de la mano de Mediterráneo nunca ha dejado de prosperar. Porque Mediterráneo, en sus 100 años de historia y de manera imperturbable, ha estado ahí, defendiendo y reivindicando lo mejor para Castellón. Siempre lo he dicho y lo mantengo con orgullo: «Mediterráneo és un periòdic de poble i per al poble».