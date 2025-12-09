Ejemplo de veracidad, rigor y humanidad

Hay muchas maneras de contar historias. Unas se adentran en la más pura ficción para conquistar el imaginario popular. Pero hay otras que, aunque requieren una importante capacidad de creatividad, merecen un tratamiento más serio, basado en la veracidad y en la observación de lo que ocurre ante tus ojos para, posteriormente, poder transmitirlo a los lectores.

Y en eso se basan, desde hace un siglo, las noticias que se publican en el periódico Mediterráneo: Veracidad, honestidad, ética, compañerismo, contraste de los datos y, por supuesto, una máxima que me ha acompañado en los 36 años de mi vinculación al periódico de Castellón, el máximo cuidado y respeto de las fuentes que nos proporcionan, ya sea poca o mucha, la información que después plasmamos en las páginas de papel del diario y, ahora también, en su edición digital.

No siempre es tarea fácil recopilar los datos para redactar una información que, más allá de la satisfacción que nos genere a quienes la elaboramos, traslade esa misma satisfacción a los lectores que, al fin y al cabo, son a quienes nos debemos. Muchos han sido los cambios desde que empece mi andadura en Mediterráneo, en 1989, primero como corresponsal de les Alqueries, después en las mismas funciones pero en Vila-real y, por último, como redactor. Pasamos de las máquinas de escribir y el papel numerado por líneas al ordenador, de las cámaras de fotos analógicas a las digitales y, también en la actualidad, a compaginar el diario digital con el de papel. Pero siempre, todos quienes hemos contribuido a hacer grande este gran periódico, hemos echado el resto para ir adaptándonos a los nuevos tiempos, sin perder la esencia y aquello que nos caracteriza como marca, en especial, la honestidad.

Colectivo de profesionales

Con todo, en este artículo, quiero referirme, por supuesto, al aspecto humano del colectivo de profesionales que mueven a diario la maquinaria de este periódico. Las relaciones personales que se generan, siempre yendo de cara y de muy buen rollo, dan fe de un grupo de personas que desbordan empatía, humanidad, comprensión y un corazón enorme. Y es que en un escenario de una situación personal muy difícil, con un episodio complejo respecto a la salud de mi esposa que, felizmente, sigue entre nosotros, es cuando el compañerismo más verdadero y sincero se erige como una de las principales virtudes del diario de la provincia de Castellón. Mi agradecimiento será eterno a cada trabajador y trabajadora de este centenario medio de comunicación que me arroparon cada día y cada semana en ese camino de piedras.

Y, en esencia, eso es Mediterráneo: una familia, un grupo de amigos, un colectivo de profesionales que, lejos de huir de sus responsabilidades, afrontan cada día con dedicación y honradez, con sus aciertos y sus errores, como cualquier humano, pero con la meta de llevar la información veraz a todos los rincones de la provincia, a contar lo que ocurre en cada uno de sus municipios. Porque, a los fake news que ganan terreno día a día solo se les puede combatir informando desde la verdad y la seriedad.

Redactor de 'Mediterráneo'