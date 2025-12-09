El Periódico Mediterráneo, el ‘influencer’ más grande de Castellón

Desde que tengo uso de razón quise ser periodista. Después de pasar 24 de mis 42 años ejerciendo esta profesión en Mediterráneo, solo puedo decir que aquella vocación era acertada. En un espacio como este lo justo sería recordar a los buenos compañeros que he tenido y tengo, muchos de los cuales son hoy más que amigos; son familia. Todos me han enseñado algo. Más allá de la facultad, la redacción ha sido sin duda mi mejor escuela, aprendiendo en ella mucho más que un oficio. Aunque me nace enumerar a todos los maestros que he tenido, entiendo que este espacio es limitado y el interés del lector por conocer dicha lista no será mucho mayor.

Más que rememorar las distintas batallitas vividas durante este tiempo, me gustaría homenajear al homenajeado, que no es otro que El Periódico Mediterráneo. Durante estos 100 años de historia hemos cometido errores; yo el primero, pero ¿quién no se equivoca? The New York Times, uno de los medios de comunicación más prestigiosos, publicó el 9 de diciembre de 1903 que el hombre no volaría en un millón de años. El 17 de diciembre de ese mismo año, ocho días más tarde del editorial, los hermanos Wright lograron el primer vuelo con máquina pesada… Más allá de los fallos, volviendo a nuestro periódico, pesan más los aciertos.

Solo así se explica uno de los fenómenos que más me llaman la atención desde que estudio las audiencias del diario. En cuanto pasa algo extraordinario en algún punto de la provincia, los lectores acuden en masa a nuestra web. Antes incluso de haberlo lanzado, el público se ha multiplicado esperando la versión de los hechos del periódico de Castellón, con la responsabilidad que eso conlleva. No contentos con este seguimiento, en muchas ocasiones quienes han vivido los distintos sucesos no dudan en contactar con nosotros para explicarnos de primera mano lo sucedido, así como para enviarnos distintos documentos gráficos.

Otro hecho que me congratula, en este caso como responsable de redes sociales, es el creciente predicamento que tienen nuestras publicaciones en los distintos canales en los que estamos presentes. Cuando cambié la sección de Deportes por los quehaceres digitales reconozco que era escéptico con el uso que plataformas como Instagram o TikTok podían tener —Javier Navarro puede dar fe—, pero por suerte no tardé en descubrir el tremendo potencial que presentan para un medio de comunicación. «Desde que hicisteis el reportaje tenemos el bar lleno; no damos abasto», he escuchado y escucho de muchos establecimientos a los que hemos ido a probar sus patatas bravas, carajillos, ximos y demás castellonerías.

Un buen influencer se distingue por la credibilidad que tiene ante su audiencia, por influir en las opiniones o gustos de sus, en este caso, lectores. Mediterráneo en eso es el número 1. Y lo es gracias a su público. Así que en este centenario, desde esta humilde redacción solo podemos daros las gracias a los que nos habéis seguido y seguís, y también a los que nos seguirán, pues nuestra fuerza sois vosotros.