El periodismo debe vencer

Aún recuerdo las mañanas de domingo en Benicarló, con mi abuela Joaquina leyendo ávidamente 'El Correo Catalán' y mi padre devorando 'El Mundo Deportivo' -ahora se ha pasado al 'Sport', siempre en clave culé-, diciéndome lo que "me han escrito hoy". Puede que eso influyera un tanto en mi pasión por escribir historias de otros, por contar qué veía, qué pasaba a mi alrededor, y eso derivó en interesarme por la política, por lo social, y, sobre todo, por la cultura. Quizás también tuvo algo que ver la influencia de mi hermano Manel, siempre escribiendo, siempre creando. O quizás haya sido el devenir del mundo en el que vivimos, que necesitaba ser contado, por mí, por cientos de periodistas, que son la voz y el altavoz de lo que pasa a su alrededor y a miles de kilómetros.

Quería empezar esta columna retratando porqué soy periodista, porqué decidí que este iba a ser mi oficio. Fue pronto, y ya fue una obsesión: escuchar, ver, oir y no callar, sino más bien gritar. Y, tras una primera vida en Barcelona, llegó la segunda en Castelló, donde he crecido de la mano de Mediterráneo, donde firmé mis primeras crónicas, que mi madre guardó siempre, en Comarcas. ¡Uf! Desde 1996, con idas y venidas.

Y ya van 29 años. Comarcas, Sociedad y Cultura. La cultura, mi gran compañera de viaje en esta profesión, que me ha alentado, arropado, lanzado y recogido infinitas veces y me ha permitido recorrer múltiples escenarios, conocer a quien los poblaba. Ahí queda 'Cuadernos', ahora 'Quaderns', en el que peleé por la cultura en mayúsculas, entendida como mi todo. Una cultura vista desde un amplio espectro, en clave local e internacional, con Castellón por bandera. Una cultura a través de la que he vivido otras vidas paralelas, unas pasadas y otras aún muy presentes, que me han dado voz periodística, me han rodeado de equipos espectaculares, y han poblado mi agenda como persona. Porque, como me dijo un profesor de Periodismo, «un periodista es su agenda», gente que te responda, a la que respetes y te respete.

Dos han sido mis obsesiones: la veracidad y la honestidad. Y, aunque con algún que otro traspiés que guardo enmarcado en mi palacio de la memoria, espero poder decir alto y claro que, en tiempos de fakes, de bulos, de desinformación y de mentiras hasta en los estrados, el periodismo debe vencer. La verdad debe ganar. Y para eso estamos, para contar el día a día del holocausto palestino, la lucha contra los talibanes políticos de todos los continentes, con alma, sin dejar que la IA nos dirija. Sigo creyendo en el tu a tu, siempre contando, retratando, dando voz a los que la piden... y a los que no.

Decía Manel en 'Els mots insondables' que "Sols conec una humil riba per preservar-me: el mot, l’home, sols això". Porque la palabra es y está en todo. Y el lenguaje es infinito. Gabriel García Márquez señalaba que "El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad". Y esa realidad, en mis años de profesión, ha tenido como especial escenario Castellón, donde han ocurrido cientos de historias que he tenido el honor de contar. Y las que quedan.