La primera red social y la más fiable

Mediterráneo ha cumplido cien años. No es un simple aniversario, por muy simbólico que resulte un guarismo tan redondo. En el mundo de la comunicación, en el universo de la prensa escrita, es una verdadera proeza. No existe una relación actualizada de los periódicos centenarios que quedan en Europa. Pero son pocos. Muchos sobrevivieron a guerras y dictaduras, a crisis económicas y sociales, pero acabaron sucumbiendo a la irrupción de las nuevas tecnologías y el profundo cambio cultural que han supuesto. Sólo aquellos que han sido capaces de adaptarse a los cambios al mismo tiempo que han seguido contando con el apoyo de los ciudadanos y han tenido el respaldo de una empresa sólida lo han logrado.

Mediterráneo es un ejemplo de lo que digo. Escribió Stendhal, en una frase que originalmente se refería a la novela pero que sólo cobra todo el sentido aplicada a la prensa, que un periódico es «un espejo colocado a lo largo del camino». Un espejo que refleja lo que a cada paso es una sociedad, con sus defectos y sus virtudes, y le ayuda a ser mejor porque le transmite siempre la imagen fiel de sí misma. Eso ha sido durante cien años Mediterráneo para Castellón: el lugar donde los castellonenses han compartido sus alegrías y sus tristezas, sus problemas y sus avances, sus debilidades y sus fortalezas, sabiendo que ese espejo les devolvería siempre la realidad de lo que eran, pero también se aprestaría a colaborar para mejorarla. La primera red social que existió, mucho antes de que las redes sociales explotaran con internet y pasaran a ser parte de nuestras vidas. Y la más fiable hoy en día, donde esas redes sociales que vinieron detrás se han llenado de ruido, furia y desinformación.

Apoyo social

Ese apoyo de la sociedad, y también de las instituciones con independencia de quien en cada momento ha estado al frente de ellas, es el que ha permitido a Mediterráneo superar todas las dificultades, afrontar la intensa transformación que los medios de comunicación viven y modernizarse para seguir siendo la cabecera de referencia de Castellón, el medio con más audiencia y más prescripción, el periódico en el que vecinos, empresas y administraciones confían para obtener una información de calidad.

Han sido los periodistas de Mediterráneo, sus comerciales y sus gestores de administración, a lo largo de décadas, testigos y narradores rigurosos de lo que ocurría, al mismo tiempo que conciudadanos que vivían la misma realidad que transmitían. Pero su profesionalidad y el apoyo constante de la sociedad no hubiera sido suficiente de no haber estado acompañada de una estructura empresarial que les diera respaldo y los instrumentos y la confianza necesaria para hacer su labor. Si hay un sector en permanente renovación, si hay uno que se enfrenta a diario a los mayores desafíos que la revolución tecnológica que atravesamos nos presenta, ese es el de los medios de comunicación.

Líder en prensa local y regional

Esa garantía se consiguió con la adquisición de Mediterráneo, y el resto de periódicos que pertenecían al Grupo Zeta, por parte de Prensa Ibérica, en 2019. Eso permitió que Mediterráneo pasara a formar parte de uno de los mayores grupos de comunicación de España y el líder en prensa local y regional. Decía al principio que son muy pocos los periódicos centenarios que todavía se publican. Pues bien, en el caso de España son una veintena y, de ellos, siete pertenecen a este grupo, que Javier Moll y Arantza Sarasola empezaron a construir el mismo día en que se aprobó la Constitución Española y que hoy cuenta con 25 periódicos generalistas, dos deportivos, medio centenar de revistas y cerca de un centenar de Crónicas locales. Esos «centenarios de Prensa Ibérica» son Faro de Vigo, que se fundó en 1853 y es el decano de la prensa española; Levante-EMV (1872), El Correo Gallego (1878), Diario de Ibiza y La Provincia (ambos creados en 1893), El Correo de Andalucía, que salió en 1899 y es el medio más antiguo de Sevilla. Y ahora, es el turno de Mediterráneo.

Innovación continua

Esa incorporación a Prensa Ibérica permitió asegurar la viabilidad de Mediterráneo e imprimir un ritmo constante de cambios para poder responder a las nuevas demandas de la sociedad, aceleradas hasta límites jamás vistos hasta aquí por las continuas innovaciones tecnológicas que vivimos.

Mediterráneo no es un periódico centenario que se escuda en su historia para sobrevivir, sino un periódico avanzado y puesto al día que utiliza su larguísima experiencia y el prestigio que a lo largo de un siglo se ha ganado para seguir cambiando sin perder por ello ni un ápice de su esencia, de su identidad. Un periódico local, el periódico de Castellón, que ahora todos los días le habla al mundo de lo que a Castellón le pasa y de lo que le preocupa.

El dramaturgo norteamericano Arthur Miller dijo que «un buen periódico es una nación hablándose a sí misma». Mediterráneo es el sitio donde Castellón se habla a sí misma y eleva su voz para que sea escuchada en todos los rincones. Mediterráneo es parte indisociable de Castellón, no sólo de su historia sino de su presente y su futuro. Y así seguirá siendo. Para eso estamos.

Director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía.