En recuerdo de Julio Dumont, mi abuelo

Quizás no hablamos lo suficiente de la profesión. Ni me contó con detalle lo que él veía, jornada a jornada, cuando entraba por la puerta de la redacción del Periódico Mediterráneo, ubicada por aquel entonces en la Avenida del Mar, después de cubrir su jornada matinal como operador técnico y, posteriormente, subdelegado de la Telefónica en Castelló. Era un hombre al que le apasionaba todo lo relacionado con las letras (además de la pesca y la caza), por eso no dudó en compaginar su trabajo con el de redactor.

Fue entre finales de los años 60 y principios de los 80, alrededor de 20 años ejerciendo de periodista, escribiendo algún que otro artículo cuando se le requería y encargándose, años después, del archivo. Porque Julio Dumont Martínez, mi abuelo materno, era un hombre muy ordenado y, aunque no lo sé a ciencia cierta, es más que probable que su amistad con Jaime Nos y sus conocimientos del entramado telefónico de la época, le llevaran hasta aquella redacción a la que muchos años después llegaría su nieta, la segunda en orden por detrás de Silvia y por delante de Paula, Julio y María. La periodista, como él se refería cuando hablaba de mí a gente de su entorno.

Cuando mi abuelo falleció en 2008, yo apenas llevaba tres años como licenciada pero trabajaba ya en otro medio de comunicación de la ciudad, en la sección de Deportes, que es lo que siempre había querido. Me gustaba contarle cómo llegaban ahora los teletipos al ordenador directamente y los programas que usábamos en nuestro día a día. Siempre me quedé con las ganas de haberlo traído un día a la redacción para que viera cómo había evolucionado todo desde que llegaban aquellos rollos de teletipos en su época (que incluso a veces él mandaba corregir a mi madre), a lo más actual, con la llegada de Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial que no sé muy bien hacia dónde nos llevará. No me dio tiempo porque cuando somos pequeños (o más jóvenes) pensamos que los abuelos son eternos, pero a buen seguro que a él le habría fascinado conocer todo lo que hemos vivido.

Cien años cumple este 2025 el Periódico Mediterráneo y dos generaciones distintas de los Dumont han pasado por su redacción en el centenario que ahora celebramos: el primero en el siglo XX y, la segunda, desde julio de 2019 hasta la actualidad. Dice siempre mi madre que de él se me pegó esto de ser periodista porque, la verdad, de pequeña no me gustaba nada leer y nadie se habría imaginado que habría acabado dedicándome al periodismo.

Lo de ser periodista deportiva quizás sí que tenía algo más de sentido porque el fútbol movió mi infancia y juventud, y siempre pensaba en cubrir partidos del CD Castellón en un periódico local.

Con una familia paterna tan futbolera como la mía (mi bisabuelo fue presidente del Castellón) era fácil que me decantara hacia ahí y han sido, con algún pequeño paréntesis, casi 25 años haciendo día a día lo que me apasiona. Como hizo mi abuelo materno en su momento.