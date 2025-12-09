Un siglo de historia compartida

El Periódico Mediterráneo es testigo esencial de la historia de Castellón. Sus cien años de existencia lo convierten en un referente periodístico en nuestra provincia. A lo largo de este siglo ha recogido los hitos más relevantes de Castellón, convirtiéndose no solo en espectador, sino en narrador de nuestros días.

La historia de Mediterráneo y la del Puerto de Castellón comparten un camino lleno de retos, inversiones y logros. Ambos han sido testigos de la resiliencia y de la transformación constante de nuestra tierra.

El Puerto de Castellón ha sido clave en el desarrollo industrial y comercial de la provincia, mientras que Mediterráneo ha permitido que todos los castellonenses sean partícipes de esa evolución. Sus páginas han reflejado, desde hace un siglo, todo lo que acontecía en nuestro puerto, visibilizando su importancia a través de la palabra y la fotografía. Gracias a su labor, Castellón sabe que cuenta con un puerto de todos, y una herramienta fundamental al servicio de los agentes económicos de la región. La historia del Puerto de Castellón comenzó a trazarse en 1865, cuando un grupo de 39 políticos y empresarios castellonenses escriben a la reina Isabel II reclamando un puerto en la ciudad de Castellón «para exportar cerámica artística, productos agrícolas y propiciar el desarrollo de la industria y el comercio». El escrito estaba encabezado por el ingeniero Leandro Alloza, que fue quien diseño el primer plano del puerto, cuyo proyecto fue aprobado en 1869. En esa época, el Periódico Mediterráneo no había nacido, pero ha dado buena cuenta de ello posteriormente, evidenciando que el presente y el futuro de la ciudad de Castellón y del conjunto de la provincia es imposible de concebir sin su puerto.

El diario ha registrado nuestros momentos históricos: las primeras exportaciones de naranjas a Estados Unidos, la construcción del tinglado para proteger la fruta, la fundación de la Cofradía de Pescadores o la creación del Club Náutico. También dio cuenta del impacto de la guerra civil, que dejó el puerto prácticamente impracticable y obligó a desviar productos como azulejos y cerámica a otros puertos.

Mediterráneo ha seguido la evolución de las infraestructuras: la ampliación del muelle pesquero y de la lonja, la construcción del muelle transversal, el de la Cerámica y el del Centenario, así como el dique Este de 450 metros, construido con técnicas pioneras. Obras como el cobertizo de mercancías o el varadero también fueron reflejadas, así como proyectos de integración del puerto con la ciudad: la primera fase de la Plaza del Mar en 1995, la apertura al público del Moll de Costa en el año 2000, con auditorio al aire libre, laberinto, zona de juegos infantiles, pérgola y paseo con la Font del Peix. Y lo más destacado: el derribo de la valla que separaba a nuestro puerto de la ciudad.

También recientemente el diario decano de la provincia ha contado como la Autoridad Portuaria está inmersa en el desarrollo de proyectos para esa interacción con los ciudadanos como es la transformación y remodelación del antiguo edificio de la Comandancia de Maria de Castellón, que albergará la sede institucional de PortCastelló, y además el Museo de la Mar, tal reivindicado por la sociedad. Una reivindicación a la que ahora damos respuesta.

Al servicio de la sociedad

Estas actuaciones acercaron el puerto a los castellonenses, mostrando que es mucho más que un puerto comercial. Hoy, Mediterráneo continúa reflejando las infraestructuras proyectadas que permitirán al Puerto ser más competitivo: mejoras en la conectividad terrestre, accesos ferroviarios, la construcción de la estación intermodal y la expansión en la dársena sur, que nos posicionará como el puerto del arco mediterráneo con mayor superficie disponible. Estas inversiones forman parte de un desarrollo continuo desde 1902, cuando el puerto contaba con 64 metros lineales de muelle y cinco grúas fijas y una móvil. Todo ello quedó reflejado en portadas de Mediterráneo, recordándonos que el puerto ha crecido de la mano de la sociedad y al servicio de sus necesidades.

Al igual que el Puerto, Mediterráneo ha evolucionado incorporando nuevas tecnologías y formatos, convirtiéndose en mucho más que un diario: jornadas, eventos y cobertura de fiestas como la Magdalena y las celebraciones de nuestros pueblos muestran su compromiso con la sociedad.

Hoy, Mediterráneo cumple un siglo en plena salud y dinamismo, manteniendo su esencia: ser puente directo entre historias y personas, adaptándose a desafíos actuales como las fake news o la inteligencia artificial, como antes lo hizo con internet y la transformación digital. Mirando al horizonte, el Puerto y Mediterráneo siguen siendo pilares de Castellón, adaptándose a los cambios y preparados para afrontar los retos del futuro. Con el mismo compromiso de hace más de un siglo, ambos impulsan la historia de nuestra provincia hacia un mañana más próspero.

Mediterráneo ha plasmado para siempre nuestros logros. Gracias por visibilizar nuestro trabajo y por convertiros en una herramienta clave de comunicación y conexión entre la sociedad castellonense y su puerto. Hoy, 123 años después, PortCastelló sigue siendo un pilar del crecimiento provincial, respaldado por la constancia y el testimonio fiel del periódico decano de Castellón.

Presidente del Puerto de Castellón.