Un siglo al servicio de la verdad y del territorio

Al cumplirse el centenario de Mediterráneo, celebremos con espíritu de gratitud y esperanza esta honda vocación de servicio público que ha sostenido con constancia su compromiso con la verdad, la cultura y el bien común. Desde la Diócesis de Tortosa, envío un saludo cordial, fraterno y agradecido a los equipos que han hecho posible esta longeva andadura periodística.

Durante un siglo, este diario ha sido testigo, cronista y protagonista del devenir social, cultural y ciudadano de la provincia de Castellón, donde varias poblaciones del norte de la mencionada provincia pertenecen al territorio de la diócesis de Tortosa. Recibiendo ahora la Medalla de Oro de la Diputación y la Alta Distinción provincial, el homenaje es justo: reconocer que un medio local, cuando late con honestidad y cercanía, acaba siendo memoria viva para generaciones presentes y futuras.

Para nosotros, pastores y fieles, Mediterráneo ha ido más allá de la mera difusión informativa: ha sido un canal de comunión. Desde hace años (y lo agradecemos de corazón) acoge en su rotativa la carta dominical que desde la sede episcopal se propone. Ese espacio, pequeño quizá en extensión, pero grande en significado, ha permitido que la voz de la Iglesia alcance, en pliegues informativos, a muchos hogares, fomentando reflexión, fe e interlocución con el mundo contemporáneo.

Esa práctica (constante, discreta pero valiosa) simboliza una alianza silenciosa entre evangelio y periodismo local. En días en que el relato parece fragmentarse, la publicación de la carta dominical es un ancla: recuerda que no todo debe reducirse a lo urgente, que hay preguntas profundas que merecen espacio público, y que la Iglesia (aunque con su lenguaje propio) desea dialogar sin tapujos con la comunidad. A ustedes les corresponde mantener limpios los cauces del diálogo, ejercitar la imparcialidad, honrar la dignidad humana y acompañar el latido de cada pueblo.

En esta línea, deseo recordar las palabras del Papa León XIV en su reciente audiencia a los profesionales de la comunicación, en mayo, cuando exhortaba a que «la comunicación sea un acto de paz, una palabra desarmada que construya puentes donde otros levantan muros». El Santo Padre subrayaba que los medios, cuando son fieles a su vocación de servir a la verdad, se convierten en «un instrumento de comunión entre los pueblos» y en una «escuela de respeto y diálogo» en un mundo a menudo dominado por la polarización y la prisa.

El Papa invitaba a los comunicadores a ejercer su misión con libertad interior, buscando siempre la verdad (no la propaganda) y sirviendo a la dignidad de cada persona. «Un periodismo que se pone al servicio de la verdad —decía— se convierte en un bien público indispensable para la convivencia, porque enseña a mirar la realidad con ojos de misericordia y a escuchar incluso las voces que incomodan».

Estas palabras, tan luminosas, iluminan también la trayectoria del Mediterráneo, que durante un siglo ha sabido mantener su independencia, su compromiso con la verdad y su voluntad de promover un diálogo social respetuoso y constructivo. El Santo Padre añadía que «la comunicación auténtica nace de corazones pacificados», porque solo quien está reconciliado consigo mismo puede comunicar sin herir. En este sentido, el periodista —decía el Papa— «es artesano de vínculos», alguien que construye comunidad con cada palabra que escribe o pronuncia.

Como obispo de Tortosa, hago mías estas palabras. También la comunicación eclesial ha de inspirarse en este espíritu: ser humilde, veraz, servicial, hecha de escucha y de encuentro. Cuando un medio, como el Mediterráneo, ofrece su espacio para el diálogo entre la fe y la vida, entre la Iglesia y la sociedad, ejerce una forma concreta de caridad cultural y espiritual. No hay verdadera comunicación sin verdad, pero tampoco sin humanidad. La verdad sin amor se convierte en ideología; la información sin respeto, en ruido; y la palabra sin misericordia, en arma. En este espíritu, deseo que los comunicadores sigan siendo sembradores de paz, tejedores de vínculos, guardianes de la palabra justa. Y que Mediterráneo siga siendo lo que ha sido durante estos cien años: un espacio donde la información no destruye, sino que construye; donde la voz de cada persona encuentra escucha; donde la palabra se hace puente, y no muro.

Ser testigos del devenir (y a veces custodios de memoria) es encomiable, pero no basta. Lo que engrandece a Mediterráneo es que no ha cerrado filas: ha abierto ventanas a voces diversas, modulado su línea hacia un periodismo más localista, arraigado en su territorio, consciente de su responsabilidad ética. Ese giro, acertado, le ha permitido sobrevivir en un tiempo de fuertes retos mediáticos y tecnológicos.

Que sea aún más intensa su atención hacia la pluralidad, el diálogo respetuoso, la transparencia y la cercanía humilde. Que no rehúya los temas complejos ni silencie las realidades que claman justicia, ni olvide nunca que su cliente más fuerte no es el poder, sino el lector, la persona concreta con su búsqueda íntima de sentido. En este aniversario, deseo que siga siendo espacio de cercanía, crisol de debate, ventana para el corazón y la razón. Rezo porque su pluma nunca desfallezca; y al equipo directivo, a las redacciones, colaboradores, les expresamos desde la diócesis de Tortosa nuestra viva gratitud. Llevar la voz del Evangelio, aunque no siempre explícitamente, es parte del servicio al bien común: gracias por asumirlo, proponiéndolo, honrándolo.

Obispo de la diócesis de Tortosa.