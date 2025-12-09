Surfear de lo atractivo a lo más trascendente

Hay que darles muchas vueltas a las cosas para poder ofrecer una portada atractiva de Mediterráneo. Más de las que se pueda pensar usted, que consulta este periódico de refilón mientras se toma el desayuno en casa o en el bar. Con el móvil o pasando las páginas encima de la mesa. No hace demasiado tiempo, los equipos directivos de los periódicos tenían la potestad de decidir sobre los temas de los que iba a comentar la gente el día siguiente. Ya fuera una inversión descomunal que cambiaría la vida de muchos vecinos, el penúltimo rifirrafe dialéctico de los políticos de turno o la suerte de los equipos de fútbol en sus respectivas ligas.

Importan los datos… pero también Paz Padilla

Pero resulta que ahora los lectores nos han demostrado cosas muy curiosas. Gracias a los datos a tiempo real de consultas en la web (los dichosos clics), hemos visto que les interesa mucho más la última aventura de Paz Padilla o qué horno de Castellón sirve la mejor coca de tomata. ¿Se equivocan los periódicos con sus apuestas informativas, o son ustedes, los lectores, los que solo se fijan en contenidos considerados como ligeros? Y miren que sería fácil culpar de todo eso a los sucesivos sistemas educativos que llegaron a partir de la ESO...

Este debate surge con cierta asiduidad en las reuniones de redacción, mientras nos preguntamos si, por ejemplo, el dato más reciente de exportación de azulejos de la provincia tiene o no tiene relevancia. De este dilema solo se salvan los sucesos, que siempre interesaron, y lo siguen haciendo en los tiempos actuales. La conclusión que sacamos es bastante más sencilla de lo que pueda parecer: el papel de un medio pasa por surfear entre lo importante y lo que entretiene.

Entre lo trascendente y lo divertido

No se crean que estas cábalas son nuevas. Hace muchos años, las audiencias de televisión se medían mediante encuestas. La mayoría decían ver Informe Semanal y los documentales de animales, pero cuando irrumpieron los audímetros —aparatos que detectan lo que la gente mira realmente— lo que arrasaba era El precio justo de Joaquín Prat. El padre.

El mundo ha seguido girando desde entonces, hemos pasado momentos de bonanza económica, tiempos de edificios a medio construir durante décadas y hasta una pandemia que nos cambió la vida a todos. También en Mediterráneo, que tuvo que adaptarse a marchas forzadas a informar de manera casi monográfica de este asunto, cuando había muchas más dudas que certezas sobre el covid. La sociedad es más cambiante y diversa de lo que podrían imaginar nuestros antepasados, y por eso cualquier persona puede interesarse por igual por el último estreno de la tele y por los bandazos de la inflación.

Porque una cosa satisface nuestras necesidades de diversión y la otra debe conocerse de forma didáctica para que todos sepan cómo les toca al bolsillo. En eso seguiremos.