El valor de ‘castellonizar’

Cualquiera que pase unos instantes en la redacción de Mediterráneo podrá percatarse de que hay un verbo que se emplea más que el resto: castellonizar. Aunque no aparece en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), podríamos aventurarnos, con cierta osadía, a definir su acepción principal: dar carácter de Castellón a algo o a alguien.

Este verbo constituye una máxima para quienes, día a día, tratamos de contar lo que pasa en nuestras calles, los problemas de nuestros vecinos o los éxitos de quienes nos rodean. Fue una de las primeras lecciones que aprendí cuando pisé por primera vez esta casa, hace seis años, que ahora celebra el centenario desde su fundación como Diario de Castellón. Seguramente siga siendo una de las voces más jóvenes de este especial, pero han pasado tantas cosas en este tiempo...

Nadie olvida aquella pandemia, el estallido de la guerra en Ucrania o la crisis que sufrió nuestra industria azulejera. Tampoco el regreso de Trump a la Casa Blanca o la guerra en la Franja de Gaza. Son acontecimientos que, aunque de alcance mundial, nos han marcado de cerca. Y es que, precisamente, esta es una de las razones que hacen tan necesarios los medios de comunicación como Mediterráneo: acercarlo todo, por lejos que quede. Castellonizar. Porque, aunque ocurra en la otra punta, en un planeta globalizado una decisión desafortunada puede golpearnos de lleno.

Testigo de nuestra vida

En estos 100 años, Mediterráneo ha sido testigo no solo del desarrollo de nuestra provincia, sino también de cómo hemos ido creciendo muchos de nosotros. Basta con echar un vistazo a esas estanterías que guardan valiosos recuerdos familiares o a las galerías de nuestros smartphones: allí es fácil hallar una publicación del periódico en la que, de alguna manera, hemos sido protagonistas y que conservamos como un pequeño tesoro.

De niño ya hojeaba el ejemplar de Mediterráneo mientras mis padres tomaban café. Aquello del periodismo empezaba a picarme: «¡Yo contaré noticias de mayor!», les decía, tras haber dejado atrás la etapa en la que dibujaba casas en una hoja y soñaba con ser arquitecto. Hoy, aquí estamos, contribuyendo a informar desde el prisma de la proximidad.

Me vienen a la cabeza, casi sin pensarlo, esos días en los que informábamos sobre los partes de la Conselleria de Sanitat durante la pandemia, la salida de prisión del asesino en serie JFV o la labor de nuestros bomberos en la trágica dana que devastó la provincia de Valencia. Pero también las buenas noticias: la mejora de nuestro mercado laboral, el despegue del sector turístico o los avances -aunque deberían ir más rápido- en infraestructuras tan esperadas como el nuevo Hospital General.

Con todo ello quiero reivindicar, sin sonar soberbio pese a ser parte implicada, que sin los medios de comunicación locales muchas historias no se contarían, o al menos no se relatarían desde la mirada de quien vive lo mismo que sus lectores. Por otros 100 años más, al menos, de periodismo.